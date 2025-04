Trump dekoriert Rasen vorm Weißen Haus mit Porträts abgeschobener Illegaler

Nachdem die selbsternannten Philanthropen der US-“DemonRatten” beim Thema Abschiebung illegaler und schwerkrimineller Migranten immer unsinnigere Argumenten aufbieten ihren Protest am Köcheln halten, hat die Trump-Administration gestern mit einer originellen Aktion dagegengehalten: Rund ums Weiße Haus in Washington D.C. wurden eine große Anzahl Schilder aufgestellt, die die Gesichter inhaftierter oder bereits abgeschobener krimineller illegaler Einwanderer zeigen. Damit hat die Regierung im wahrsten Sinne des Wortes “bildhaft” deutlich gemacht, um was es hier eigentlich geht und wofür sich die vermeintlichen Menschenrechtsaktivisten und Gutmenschen hier in Wahrheit einsetzen: Nicht für verfolgte oder bedrohte Unschuldige, sondern für gemeingefährliche kriminelle Subjekte, Vergewaltiger und Mörder.

Doch das zählt natürlich nicht: Linker Logik folgend gab es in den amerikanischen Mainstream-Medien gleich den nächsten erwartbare Aufschrei des Entsetzens. CNN, inzwischen als “Clowns News Network” verspottet war sich sogar nicht zu schade, die Gesichter der auf den Plakaten abgebildeten armen Illegalen zu verpixeln, als sie über den Vorgang berichtete und diese wahrhaftige Parade der Schande – Schande in dem Sinn, wen die Biden-Regierung hier fahrlässig ins Land gelassen und geduldet hatte) den Zuschauern präsentierte. Dabei hätte man die Abbildungen besser mal in Großaufnahme gezeigt, standen doch die vergangenen Verbrechen und Delikte der Abgeschobenen gleich darunter.

Schwerverbrecher als “treusorgender Familienvater”

Doch nicht nur die demokratisch orientierten Medien, auch die Justiz versucht Trumps Politik zu sabotiere, wo sie nur kann: Im Falle des angeblich „unrechtmäßig“ abgeschobenen MS-13-Gangster García ordnete gestern ein weiterer (natürlich stramm linker) Richter die Rückführung aus dem Knast in El Salvador – García Heimatland – in die USA an. Der von Democrats und Linksmedien als treusorgender Familienvater und “wertvolles Mitglied der Community” verkaufte Schwerverbrecher war illegal im Land gewesen, hat ein ellenlanges Vorstrafenregister, wurde von seiner Frau mehrfach wegen häuslicher Gewalt angezeigt und ist – wie jetzt als Gipfel der Dreistigkeit herauskam – noch nicht einmal der Vater des Kindes, für welches er in Amerika angeblich so treu sorgte

Der leibliche Vater hatte bereits vor geraumer Zeit ein Sorgerechtsverfahren angestrengt, weil er es nicht länger hinnehmen will, dass sein Kind in einer von Gewalt geprägten familiären Umgebung aufwächst. Tom Homan, Trumps „Grenz-Zar“, hat gestern nochmals öffentlich bekräftigt, dass seine Behörde und das Department of Homeland Security weiterhin rigoros gegen Illegale und ganz besonders gegen die Kriminellen unter ihnen sowie gegen deren Unterstützer vorgehen werde.

Sogar Richter verhaftet

Dass die Regierung diesbezüglich auch vor Leuten nicht halt macht, die zu glauben scheinen, dass sie über dem Gesetz stehen, hat sie durch die Festnahme zweier Richter bereits eindrucksvoll demonstriert: Richter Canon aus New Mexico hatte Illegale in seinem Haus beherbergt, Richterin Dugan aus Wisconsin hat einem angeklagten Illegalen die Flucht vor der Einwanderungspolizei aus dem Gerichtsgebäude verholfen. Beides sind schwere Straftaten nach Bundesgesetzen.

Derweil versuchen die “DemonRatten”, zahlreiche Politiker des „Wertewestens“ und deren linken Sprachrohre bei Rotfunk und Lügenpresse fieberhaft, Trump’s Abschiebe-Politik als “Erosion der Rechtsstaatlichkeit” in den USA zu brandmarken. Offensichtlich meinen diese Gestalten, dass ihre verlogene Moral über dem Gesetz steht…

