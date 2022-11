Trump: Die narzißtische Unfähigkeit zum Rückzug

Fast unbemerkt von der (insbesondere deutschen) (Ver-)Öffentlichkeit nutzte US-Dinosaurier Donald Trump dieselbe Ansprache von Mar-a-Lago, mit der er seine hochumstrittene erneute Präsidentschaftskandidatur für 2024 ankündigte, für eine Generalabrechnung mit der großen und finalen Zerstörerin der alten Bundesrepublik, Angela Merkel – wobei sich die hier zum Ausdruck gebrachte Außenperspektive und die innerdeutschen Wahrnehmung durch die Kritiker dieser personifizierten Abrissbirne interessanterweise wenig nehmen: In der ihm eigenen, unverwechselbaren konfrontativen Art brachte der Ex-Präsident dankenswerterweise noch einmal zum Ausdruck, welchen Schaden Angela Merkel mit ihrer Politik der einseitigen deutschen Energieabhängigkeit von Russland angerichtet hat. Trumps süffisant-ironische Frage, ob sich überhaupt noch irgendjemand an Merkel erinnere, war dabei sogar einer der wenigen rhetorischen Höhepunkte seiner Rede.

Denn deren eigentlichem Zweck, seine Absicht zu verkünden, in zwei Jahren – mit dann 78 Jahren – erneut als US-Präsident zu kandidieren, dürfte er seiner Partei den ultimativen Bärendienst erwiesen haben. Der von vielen prognostizierte republikanische Erdrutschsieg bei den Zwischenwahlen letzte Woche war ausgeblieben, wenn die „Reds” durchaus einen deutlichen Zugewinn verbuchten und fortan wenigstens im Repräsentantenhaus die Mehrheit stellen. Dennoch: Die Demokraten konnten ihre Mehrheit im Senat behalten und errangen auch etliche Siege bei Gouverneurswahlen. Angesichts der katastrophalen Darbietungen der zur linksradikalen Sekte mutierten Demokraten und den zahllosen öffentlichen Aussetzern eines greisenhaften Präsidenten, dessen geistiger und körperlicher Verfall sich mittlerweile in Echtzeit verfolgen lässt, müssen die Wahlergebnisse der Republikaner insgesamt als große Enttäuschung gesehen werden. Auch innerhalb der Partei machen viele Trump dafür hauptverantwortlich – auch, weil dessen Weigerung, sich vor den Midterms bezüglich einer erneuten Kandidatur zu erklären, viele Nicht- und Wechselwähler mobilisiert haben dürfte, bei den Demokraten ihr Kreuz zu machen.

Beginnende Absetzbewegungen

Die Absetzbewegungen innerhalb der Republikanischen Partei haben bereits begonnen. Sein früherer Vizepräsident Mike Pence, der sich schon seit langem von Trump distanziert, erklärte, es gäbe in Zukunft „Besseres zur Auswahl“. Und der frühere Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, bezeichnete Trump als „Belastung“, als eine Hypothek der Partei, die deren Chancen bei den Präsidentschaftswahlen 2024 verschlechtere: „Wir wollen das Weiße Haus gewinnen und wir wissen, dass wir mit Trump viel wahrscheinlicher verlieren werden“ – eben eingedenk der absehbaren Tatsache, dass dann abermals viele unentschlossene Wechselwähler und mit der Biden-Perfomance unzufriedene Democrats-Wähler erst recht – zur Trump-Verhinderung – zur Wahl gehen werden. Die frühere Trump-Unterstützerin und Vizegouverneurin von Virginia, Winsome Earle-Sears, sagte nach den Zwischenwahlen, die Wähler hätten „eine sehr deutliche Botschaft“ ausgesandt: „Genug ist genug.“ Weiter stellte sie fest: „Die Wähler haben gesprochen und sie haben gesagt, dass sie einen anderen Anführer wollen. Und ein echter Anführer versteht, wenn er zur Belastung geworden ist.“ Eine weitere Kampagne Trumps könne sie nicht unterstützen.

Trotz all seiner Verdienste in der Entlarvung und Bloßstellung des linken Meinungskartells in amerikanischen und europäischen Medien, die von der ersten Ankündigung seiner Kandidatur 2014 bis zu seinem Ausscheiden aus dem Amt 2021 eine beispiellose Hetzjagd gegen Trump veranstalteten und dabei den allerletzten Rest journalistischer Integrität über Bord warfen, muss man konstatieren, dass dessen Zeit ultimativ vorbei ist. Er schleppt einfach zu viel Ballast mit sich herum, um realistische Chancen auf einen Sieg zu haben.

Ron DeSantis als einzige Option

Seine Zugkraft an der republikanischen Basis mag immer noch enorm sein, aber seine extrem polarisierende Art, die vielen juristischen Auseinandersetzungen, denen er sich gegenübersieht und die Folgen einer seit sieben Jahren anhaltenden medialen Negativkampagne machen es nahezu ausgeschlossen, dass er bei Wechselwählern und gemäßigten Republikanern die Stimmen holen wird, die für einen Wahlsieg erforderlich wären. Viele Amerikaner werden nicht weitere vier Jahre durchmachen wollen, in denen die Person Trumps alles überlagern würde.

Die eindeutige Wiederwahl des unverbrauchten Ron DeSantis zum Gouverneur von Florida, der als großer Hoffnungsträger seiner Partei und geeignetster Kandidat für 2024 gilt, war das einzige echte Erfolgserlebnis der Republikaner. DeSantis, der 32 Jahre jünger als Trump ist, erfüllt genau die Voraussetzungen, die diesem fehlen. Mit seiner Positionierung gegen den Wahnsinn der Woke-Ideologie und seiner ebenso moderaten wie erfolgreichen Corona-Politik, hat er über die Grenzen seines Bundestaates hinaus Sympathien erringen können. Dass Trump in letzter Zeit nicht einmal davor zurückschreckte, mit „Enthüllungen” über DeSanstis zu drohen, zeigt einerseits, dass er diesen als ernsthafteste Bedrohung innerhalb des eigenen Lagers erkennt – andererseits aber auch seine egomanische Skrupellosigkeit, im Zweifel sein persönliches Schicksal über das der Partei zu stellen. Im Sinne einer geistigen Erneuerung und kraftvollen US-Politik nach dann bald einem Jahrzehnt der „Gerontokratie”, der Greisen-Herrschaft in Washington bleibt nur zu hoffen, dass die Republikaner für DeSantis als Präsidentschaftskandidat 2024 entscheiden werden – und Trumps Narzissmus den USA und der Welt nicht weitere vier Jahre linker Auswüchse der Demokraten einbringen wird.