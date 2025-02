Trump entlarvt den IGH-Haftbefehl gegen Netanyahu als Teil eines Schauprozesses

Zack. So einfach geht das. Während Donald Trumps Amtsvorgänger “Sleepy Joe” Biden nichts als genderwoke Green-Deal-Verwaltung betrieb, lässt sein Nachfolger es ordentlich krachen. Und zwar herrlich transparent, also mit deutlichem Fingerzeig auf echte Schuldige. Big Bang: US-Präsident Donald Trump hat soeben Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) angeordnet – und das mit dem üblichen polternden Türenknall, bei dem das Porzellan aus der Vitrine fällt und am Boden in tausend Teile zerschellt. Seine Anhänger – es werden in Deutschland und Europa immer mehr – lieben diese Begleitmusik. Das Gericht habe “seine Macht missbraucht”, gab Trumps Pressestelle der Weltöffentlichkeit zu Protokoll. Es habe voreingenommen und vorsätzlich Gesinnungsjustiz betrieben, so lassen sich Trumps Kommentare frei interpretieren. Vollkommen unbegründet seien die IStGH Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und den damaligen Verteidigungsminister Joav Galant, wie es in Trumps Anordnung beschrieben wird. Der Rambo der Republikaner wirft dem Gericht “bösartiges Verhalten” vor.“

Wieder einmal hat Trump bei seinem außenpolitischen Furor nicht nur einfach recht, sondern es werden auch Hintergründe enthüllt: Trump und Netanyahu waren am vergangenen Dienstag im Weißen Haus zum politischen Austausch zusammengekommen. Die USA erkennen den IStGH ebenso wenig an wenig wie Israel, beide Länder sehen in dem Gericht ein voreingenommenes, politisch unterwandertes Showtribunal – diese Sichtweise war zuvor schon klar und sie hat sich nun radikal verschärft. Denn Trump steigt nicht einfach aus und ignoriert den Laden, nein: Er treibt dessen Personal nun vor sich her und schwingt dabei die schwere Sanktionskeule. Dadurch wird die oft einseitige oder gar manipulativ agierende Weltöffentlichkeit aufgeschreckt und ein weiteres Verschweigen tatsächlicher Hintergründe verunmöglicht. Gerade hier in Deutschland sind diese Hintergründe von enormer Bedeutung – wenn man denn endlich begreift, dass sich die Welt spätestens seit der Machtergreifung Ayatollah Khomeinis im Iran 1979, in einem lange verdeckten und zuletzt immer offeneren Kulturkampf zwischen freier westlich-liberaler Welt und archaisch-barbarischem Islam befindet. Auch im heuchelnden Nie-wieder-Deutschland mit seiner ständig überinszenierten Holocaust-Betroffenheitssimulation – bei gleichzeitigem Massenimport von Judenhassern, bei Maximalförderung der Hamas-Palästinenser wie auch der fett finanzierten Taliban-Neandertaler – sollten organisierte Aufmärsche von Kalifats-Anhängern in Berlin und Hamburg zu denken geben.

Nächstes politisches Attentat gegen Israel

Wer, zum Teufel, war denn nun für die knallharte Verurteilung der israelischen Führung, welche die Folgen eines beispiellosen Massakers an seiner Bevölkerung abwehren musste, durch den IStGH verantwortlich?! Hier wird es nun interessant. Denn Trump signalisiert mit seiner Attacke gegen den Gerichtshof, mit welchen Mächten er sich anzulegen bereits ist: Denn als am 20. Mai 2024 ein gewisser Karim Ahsad Khan bei der Vorverfahrenskammer des Gerichts, auf Anraten eines “Expertengremiums”, Haftbefehle gegen Netanyahu und seinen damaligen Verteidigungsminister Joaw Galant und – der Kosmetik wegen – auch gegen den Anführer der Hamas im Gazastreifen Yahya Sinwar sowie die Hamas-Funktionäre Mohammed Deif und Ismail Haniyya beantragte, war dieses nichts anderes als das nächste (politische) Attentat auf Israel nach jenem Überfall am 7. Oktober 2023, und damit eine erneute perfide Opfer-Täter-Umkehr. Bereits am 21. November 2024 wurde durch den Strafsenat bei IStGH der Beantragung der Haftbefehlen gegen Deif, Netanyahu und Galant stattgegeben; zugleich konnte dieses gar nicht schnell genug öffentlich gemacht werden. Dass dieser Erlass nur das Ziel der Isolierung und Entmachtung Israels hatte, illustrierte eindrucksvoll der ohrenbetäubende Jubel aller Muslime darüber – auf den Straßen Europas, im Nahen Osten und im Internet.

Die Haftbefehle gegen Haniyya und Sinwar waren reine Staffage und sollten Kritik auch an der Hamas-Blutbande lediglich simulieren. Denn wegen ihres zwischenzeitlichen Todes waren diese beiden Figuren obsolet – eine billige Farce. Deshalb demonstrierte auch kein Muslim weltweit gegen die Anklagen ihrer Gesinnungsbrüder – weil jedermann diesen billigen Schachzug sofort erkennen musste. Nicht so in Deutschland, wo das rotgrüne Milieu in der Ampel sofort bekundete, dass man sich an “internationales Recht” halten und (wohl allzu gerne) Israels Staatschef Netanyahu hierzulande verhaften würde. Mit einer Häftlingszelle in Ausschwitz vielleicht, Frau Baerbock?! Während also Haltungsdeutschland durch Kungelrunden in Baerbocks Hinterzimmern mit Hamas-Freunden erneut unangenehm auffiel, gingen die linksgesteuerten deutschen Lenkungsmedien breit in die Lobpreisung dieses ach so “unabhängigen Gerichts” und erfreuten sich an der angedrohten Verhaftung Netanyahus.

Fragwürdige Idole

Dabei hätte gerade 360-Grad-Brummkreisel Baerbock, schon wegen ihrer femistischen Draußenpolitik, in exakt entgegengesetzter Richtung tätig werden müssen: Bereits Anfang November 2023 wurden Ermittlungen des Leitungsgremiums des Internationalen Strafgerichtshofs gegen seinen Ankläger Khan (!) bekannt. Man warf dem antiisraelischen Juristen sexuelles (!!) Fehlverhalten gegenüber einem Mitglied seines Büros vor – was dieser zurückwies. Diese Vorwürfe stehen gleichwohl weiter im Raum. Doch wer ist dieser mutmaßlich sexuell übergriffige Saubermann? Wenig überraschend – ein Muslim. Sein Vater Saeed Ahmad Khan war laut verfügbaren Informationen Arzt und stammte aus Britisch-Indien (einer Gegend im heutigen Pakistan), Mutter Selma Mubaraka war in England geborene Krankenschwester und konvertierte zum Islam. Wichtiger biografischer Hinweis: “Geprägt wurde er vom pakistanischen Politiker und ersten Außenminister seines Landes, Al-Hajj Chaudri Sir Muhammad Zafrullah Khan, dem ehemaligen Präsidenten der UN-Vollversammlung. Er bezeichnete ihn später als seinen wichtigsten Mentor. Khan ist Mitglied der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinschaft.” Soweit Wikipedia.

Und wer ist der geistige Mentor dieses Anklägers, der nach dem blutigen Überfall der Hamas auf Israel nun noch dessen Staatschef zum geprügelten Hund vor der Welt machen und ihn in einem Verlies versenken möchte? Zafrullah Khan (1893-1985, trotz Namensgleichheit sind beide nicht verwandt). Dieses “Idol” hat es in sich – und dank Donald Trump wird nun auch ersichtlich, wie tief sich das islamische Movement in internationalen Institutionen wie der UN, der EU und anderen Machtzentren bereits eingegraben hat. Das genannte Idol Zafrullah Khan, welches den Geist der antisemitischen Haftbefehle deutlich mitgeprägt haben dürfte, war erfolgreicher Islam-Stratege und an dessen imperialistischer Expansion enorm beteiligt. Er war Stratege der “Muslim League” und saß von 1935 bis 1941 als muslimisches Mitglied im Exekutivrat des britischen Vizekönigs. 1939 leitete er die indische Delegation beim Völkerbund und von 1941 bis 1947 war er Richter am Bundesgericht Indiens.

Großes Kino aus den USA

Er war auch maßgeblich an der Teilung Indiens – der Abspaltung der muslimischen Landesteile Pakistan und Bangladesh – beteiligt, vertrat vehement die Forderungen der Muslimliga zu den zukünftigen Grenzen Pakistans und wurde Außenminister des neuen Landes. Von 1954 bis 1961 war er Mitglied des Internationalen Gerichtshofs (!) in Den Haag, vertrat Pakistan bei den Vereinten Nationen und war von 1962 bis 1963 Präsident der UN-Generalversammlung. Ein durch und durch muslimischer Strippenzieher, dessen Wirken das heutige des Haager Tribunals gegen Israel auch historisch einordnet. Zafrullah Khan schrieb übriges auch das Buch „Islam: Its Meaning for Modern Man“ und verfasste eine Übersetzung des Korans (für die Encylopaedia Britannica zur massiven Verbreitung des Islams im UK. Seine Schriften weisen eindeutig den Weg zum Weltkalifat: “Die Natur der Lehren des Korans”, “Wiedereinsetzung des Kalifats” (!!!) und “Islamisches Staatskonzept”. Der Ungeist dieser Islamisten weht durch die Gerichtsflure in Den Haag, und in diesem Ungeist wurde Netanyahu nun verurteilt. Als der heutige Ankläger Karim Ahsad Khan zum IStGH berufen wurde, jubelten Muslime weltweit, dass ein glühender Verfechter der palästinensischen Sache am Gericht eine gewichtige Stimme erhält; soviel zum Thema “internationales Recht”.

Über diese Hintergründe schweigen die deutschen Haltungsmedien; sie suggerieren, die IStGH-Strafverfolgung zeuge von Objektivität und Berechtigung der “Völkermord”-Vorwürfe gegen Israel, ohne die aktivistischen und islamistischen Motive auch hinter diesem internationalen Gremium zu vermitteln. Trump ist zu verdanken, dass sich diese antiisraelischen Seilschaften im politmedialen Raum des Westens von Tag zu Tag mehr legt blamieren. Die Anordnung von Sanktionen gegen Mitarbeiter des Gerichts und seine Unterstützer, die an Ermittlungen, Anklagen oder Haftbefehlen gegen US-Personal oder Verbündete wie Israel beteiligt sind, das Einfrieren von Vermögenswerten und die Untersagung jeglicher Wirtschaftstransaktionen von US-Bürgern und -Unternehmen mit dem betroffenen Personenkreis – all das ist ein richtiger und wichtiger Schritt, um die kolossalen Fehlentwicklungen, denen der IStGH ebenso wie die meisten UN-Institutionen zum Opfer gefallen ist, aufzudecken und einen heilsamen Reset zu ermöglichen. Das rotgrüne Haltungsdeutschland muss nun sehr tapfer sein. Alle anderen holen sich derweil Popcorn und Cola – und erfreuen sich am großen Kino aus den USA. Die nächste Trump-Episode kommt bestimmt!