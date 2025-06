Trump gegen neue Russland-Sanktionen: „Kosten uns Milliarden“

Auf dem diesjährigen G7-Gipfel im kanadischen Kananaskis gelang es den europäischen Staatschefs nicht, US-Präsident Donald Trump “einzufangen”, wie sie vollmundig angekündigt hatten – und auch nicht, ihn von der europäischen Richtung der Russland-Politik zu überzeugen. Damit dürfte auch das nächste EU-Sanktionspaket gegen Russland deutlich weniger wirkungsvoll werden als erhofft; denn die USA werden kaum mitziehen. Nicht nur, dass US-Präsident Donald Trump den G7-Gipfel vorzeitig verließ, womit auch ein geplantes Gespräch mit Ukraine-Machthaber Wolodymyr Selenski platzte; auch sonst dürften die Aussagen des US-Präsidenten einigen Teilnehmern nicht sonderlich gefallen haben.

Dabei geht es nicht nur um die Abkanzelung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, über den Trump aus der Air Force One via seiner Plattform Social Truth frotzelte: “Er hat keine Ahnung, warum ich jetzt auf dem Weg nach Washington bin, aber es hat sicherlich nichts mit einer Waffenruhe zu tun. Es geht um etwas viel Größeres als das. Ob absichtlich oder nicht, Macron liege immer falsch”, sondern schon allein um die Kritik an der Besetzung des Gipfels.

Sanktionen kosten Abermilliarden Dollar

So monierte Trump zum wiederholten Male, dass es sich eben “nur” um einen G7-Gipfel handeln würde. Für ihn sei es ein gravierender Fehler gewesen, Russland und dessen Präsidenten Wladimir Putin von den damaligen G8-Treffen auszuschließen, so Trump zu der Entscheidung von 2014, und er erklärte “Ich glaube, es gäbe jetzt keinen Krieg, wenn Russland dabei wäre.” Zudem würden auch Verhandlungsmöglichkeiten erschwert, wenn Putin nicht mehr mit am Tisch sitze.

Aber auch an anderer Stelle dürfte Trump – wieder einmal – in Europa keine Jubelstürme ausgelöst haben: Denn vor allem neuen Russland-Sanktionen gegenüber zeigte sich der US-Präsident äußerst skeptisch. “Vergessen Sie nicht, dass Sanktionen uns eine Menge Geld kosten”, so Trump, der damit auch die seit Jahren übliche US-Sanktionspolitik in Frage stellt. “Wenn ich ein Land sanktioniere, kostet das die USA eine Menge Geld. Wir reden hier über Abermilliarden Dollar”, so Trump.

Auflösung von Russland-Gruppe

Der Politikwechsel durch Trump zeigt sich auch innerhalb der US-Administration. So berichtet Reuters, dass eine behördenübergreifende Arbeitsgruppe aufgelöst wurde, die Strategien entwickeln sollte, um Druck auf Russland auszuüben. Die zu Beginn des Frühjahrs eingerichtete Arbeitsgruppe hatte im Mai an Schwung verloren, als den Teilnehmern klar wurde, dass US-Präsident Donald Trump nicht an der Fortsetzung der unter Biden entwickelten konfrontativen Haltung gegenüber Moskau interessiert ist, zitiert die Agentur informierte US-Behördenkreise.

Das Ende dieser Arbeitsgruppe, deren Existenz bisher gar nicht bekannt war, dürfte, so Reuters weiter, die Sorgen der europäischen Verbündeten noch verstärken, dass die USA die Ukraine nicht länger uneingeschränkt unterstützen werden; uudem hatten die USA erst vor wenigen Wochen eine “Taskforce” zur Verfolgung von Sanktionsverstößen aufgelöst. Der EU-Beauftrage für Sanktionen, David O’Sullivan, hatte dazu erklärt, dass es zu einem vollständigen Abbruch der transatlantischen Abstimmung zu Sanktionsumgehungen gekommen sei.

Die Ukraine fordert – die EU springt

Selenskis Forderungen an die USA, mehr Druck auf Russland auszuüben, auch mit Sanktionen, dürften damit eher im Winde verhallen. Einzig die EU kommt in sklavischer Treue weiter den Wünschen Kiews nach. Die ukrainische Seite legte diesbezüglich in Brüssel erst kürzlich mit einem 40-seitigen Forderungskatalog weiter schamlos nach. Und die EU macht brav Männchen: So bereitet man derzeit das mittlerweile 18. Sanktionspaket vor, indem man den Forderungen Kiews auch nach Sekundärsanktionen – etwa gegen Käufer russischen Öls und auch einen neuen Höchstpreis dafür – nachkommen will. Die deutsche Bundesregierung teilte wie gewünscht gestern mit, dass man künftig für alle Zukunft auf russisches Erdgas und -öl verzichten werde, weshalb man auch dafür sorgen wolle, dass die Nord-Stream-Pipelines dauerhaft stillgelegt werden. Hinzu sollen Transaktionsverbote und Ausschluss aus der Nutzung des SWIFT-Systems für weitere russische Banken kommen.

Doch ohne die Hilfe der USA und Trumps Segen dürften zumindest wesentliche Teile des Pakets nur schwer bis gar nicht durchzusetzen oder zu überwachen sein – jedenfalls nicht durch die EU. Das geplante Paket dürfte somit abermals nicht der harte Schlag werden, der Russland nun “endgültig” in die Knie zwingt, sondern vielmehr noch deutlicher die Planlosigkeit und Ratlosigkeit Brüssels zur Geltung bringen.

Dieser Artikel erschien auch auf “Der Status”