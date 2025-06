Trump greift im Iran ein – Linke und Islamisten drehen durch

Heute Nacht war es soweit, die Spekulationen über Sinn und Zweck der bis gestern Nacht zu beobachtenden verfolgenden Entsendung von US-amerikanischen B-2-Spirit-Tarnkappenbombern (Stückpreis bis zu 2,2 Milliarden US-Dollar) über den Pazifik und Atlantik Richtung Nahen Osten sind vorbei: Heute Nacht bombardierten die USA Atomanlagen des Iran. Die betreffenden Flugzeugen haben offenbar reichlich Bunker-Buster-Bomben, insbesondere wohl die berüchtigte GBU-57 MOP, über den iranischen Einrichtungen abgeladen.

In der Nacht gab Donald Trump ein persönliches Statement dazu ab: „Wir haben unseren erfolgreichen Angriff auf die drei iranischen Atomanlagen, darunter Fordow, Natanz und Isfahan, abgeschlossen. Alle Flugzeuge befinden sich nun außerhalb des iranischen Luftraums. Eine volle Bombenladung wurde auf Fordow abgeworfen. Alle Flugzeuge sind sicher auf dem Heimweg. Herzlichen Glückwunsch an unsere großartigen amerikanischen Krieger. Es gibt keine andere Armee auf der Welt, die so etwas hätte tun können. Jetzt ist die Zeit für Frieden! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“

Trump legt sich fest: Das Aus für die Mullahs

Ob diese Aktion tatsächlich zu einem Frieden führt, bleibt indes abzuwarten. Denn immerhin hat Washington nun eine klare Position eingenommen: Für die Islamische Republik gibt es keine Zukunft mehr. Eine drastische Warnung an die Mullahs im Iran schob Trump gleich noch nach: “Jede Vergeltung des Iran gegen die Vereinigten Staaten von Amerika wird mit wesentlich härtere Gewalt beantwortet werden, als dies heute Nacht zu sehen war!” Er zog sich damit auf die Drohung Teherans, auf etwaige Angriffe der USA mit dem Beschuss von US-Stützpunkten und dort stationierten amerikanischen Truppen im Nahen Osten zu reagieren.

Während das iranische Atomprogramm mit der weitgehende Zerstörung der genannten drei Anlagen eliminiert oder zumindest um Jahre zurückgeworfen wurde, erhob sich bereits der unvermeidliche Sturm der Entrüstung der Appeasement-Tröten und Trump-Hasser in trauter Eintracht mit Israelfeinden und Islamisten. Kurz nach Bekanntwerden der Meldung am späten Nachmittag Ortszeit stürmten propalästinensische Demonstranten die Penn Station in New York City, um ihren Zorn auf Trumps Angriffe auf den Iran auszuleben. Auch anderswo in den USA und in Europa kam es zu antiamerikanischen Hasskundgebungen. Die US-Streitkräfte wurden weltweit in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.

Erste Rufe nach Amtsenthebung

Natürlich ließen auch die politischen Reaktionen nicht lange auf sich warten: Der Rauch über den Trümmern der iranischen Atomanlagen hatte sich noch nicht verzogen, da kreischten in den USA schon die ersten DemocRats, dass Trump des Amtes enthoben werden müsse. Alexandria Ocasio-Cortez, die völlig überdrehte linke Krawallmatrone im Repräsentantenhaus, die einst für die Kandidatur als Abgeordnete von einer Casting-Agentur ausgewählt wurde, schreit wieder mal am lautesten von allen: „Die verheerende Entscheidung des Präsidenten, den Iran ohne Genehmigung (des Kongresses) zu bombardieren, stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Verfassung und die Kriegsvollmachten des Kongresses dar. Er hat impulsiv riskiert, einen Krieg zu beginnen, der uns für Generationen in die Falle locken könnte. Dies ist ein absoluter und eindeutiger Grund für ein Amtsenthebungsverfahren.”

Dass man derartige Operationen nicht öffentlich bespricht, scheint dieser Blitzbirne nicht in den Sinn zu kommen, genauso wenig wie ihren Kollegen, die ähnliche Statements ablassen. Und dass die Maßnahme Trumps durch seine verfassungsmäßige Vollmacht als Oberbefehlshaber gedeckt ist, da der Kongress nur bei Kriegserklärungen gefragt werden muss, war bereits im Vorfeld des geplanten, dann durch dessen Rücktritt verhinderten Impeachment-Verfahren gegen Richard Nixon geklärt worden: Einer der damaligen Anklagepunkt wäre nämlich der eigenmächtige Befehl zum Bombardement des formalen Kambodschas im Vietnamkrieg gewesen. Hierzu wurde salopp festgestellt: “Der Präsident kann bombardieren, wen er will.”

„DemocRats“ und der Gipfel der Heuchelei

Die vereinigte Front der Trump-Verächter wird sich davon jedoch kaum beeindrucken lassen. Ihnen ist jedes Mittel Recht, wenn es darum geht, Trump am Zeug zu flicken. Und noch etwas haben diese Leute gemeinsam: Sie haben allesamt vergessen, dass der Friedensmogelpreisträger Obama einst ohne jede Debatte im Parlament und vor allem ohne konkreten Anlass fast den ganzen Norden Afrikas im sogenannten „arabischen Frühling“ zusammenbomben ließ. Damals gab es noch nicht mal ein Flüstern in Sachen Impeachment. Dies wird leider ebenso vergessen wie die Tatsache, dass dieses linke Empörungsmeute seinerzeit zu Hause blieb und fein stille schwieg, als der Kenianer mit US-Pass im Oval Ovice 3,5 Millionen illegale Migranten abschieben ließ, was ihm den Spitznamen „Deporter in Chief“ eintrug.

Der Gipfel der Heuchelei jedoch: “Trump-Kritiker” drücken bereits jetzt in sozialen Medien ihre Sorge aus, dass infolge der US-Angriffe auf den Iran nun muselmanische Schläfer-Truppen aktiv werden könnten, auch innerhalb der Vereinigten Staaten. Hier wird es dann völlig schizophren: Dass diese sich nur deswegen im Land befinden, weil ihnen von der Biden-Administration unkontrolliert und ungehindert Einlass gewährt wurde, und dass allein Donald Trump deren konsequente Ausweisung betreibt, spielt in deren kranker Denkweise keine Rolle. Da rennt man lieber weiter auf „No King“-Demos und verbrennt US-Flaggen. Solche Bilder werden wir in den nächsten Tagen wohl noch häufiger zu sehen bekommen.

