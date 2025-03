Trump hat die EU-Verbrenner ausgeknipst

Schneller als gedacht wird den EU-Verbrennerfahrzeugen der Garaus bereitet – quasi mit der Fernbedienung aus den USA. Ade, du mein schön heimatlicher BMW, Mercedes, Porsche und Audi! Vorbei ist’s mit der lustigen Seefahrt nach Übersee! Donald Trump hat mit seinem 25-Prozent-Zoll auf Autoimporte vom 26. März 2025 mal wieder geschafft, die Welt aufzumischen. Und wir stehen mit unseren Luxusschlitten ziemlich dumm in unseren Lederhosen daneben.

Weniger Cowboys werden nun noch Lust verspüren, für einen Schlitten mit einem Kaufpreis von 100.000 Dollar noch mal 25.000 Dollar Zoll obendrauf zu blechen. Dann bleiben die Nobelkarossen eben hier in Good Old Germoney und werden bei Aldi an die Oligarchen in der Ukraine verramscht. So käme wenigstens ein Teil des Spendengeldes wieder zurück. Trump überrascht damit nicht, denn genau das hat er im Wahlkampf versprochen: Amerika first, Amerika wird Fürst. Und wir? Wir schauen in den Auspuff.

Jetzt folgt die Quittung

Die Autonation Deutschland, stolz auf ihre Ingenieurskunst und PS-starken Boliden, kriegt jetzt die Quittung. Die Amis machen ernst, und unsere Exporte nach Übersee, ein Riesengeschäft für BMW, Mercedes und Co., werden quasi über Nacht zur Ramschware. Trump will mit seinen Zöllen 100 Milliarden Dollar jährlich einnehmen und die heimische Produktion ankurbeln. Aber für uns heißt das: weniger Absatz, höhere Kosten, und am Ende vielleicht sogar Fabrikschließungen und Arbeitslosigkeit für die verwöhnten Fabrikarbeiter. Das kommt doch irgendwie gerade passend. Wir verarmen bereits wegen der Billionenschulden, dann kommt es auf das bisschen Auto-Wirtschaftskataströphchen auch nicht mehr an.

Die Amis drehen den Hahn zu und unsere Autos, die mal Statussymbole waren, stehen bald auf dem Abstellgleis. Es geht vor allem um Fairness: Die EU verlangt von amerikanischen Fahrzeugen – Zoll plus Einfuhrmehrwertsteuer – deutlich mehr als die 25 Prozent, während die Amis bisher nur ein Zehntel verlangten. Übrigens sind die Strafzölle der EU gegen andere Ländern noch höher. Doch Trump ist natürlich der Böse. Innenpolitisch argumentiert er, die Maßnahme bringe Fabriken zurück in die USA.

Die Schadenfreude der anderen

Bei uns steigen jedenfalls die Preise – und der Mittelstand, der sich eh schon kaum Neuwagen leisten kann, bleibt auf seinen alten Karren sitzen. Sich in Bescheidenheit üben, kann ja so sozial sein! Genau wie die grün lackierte CDU es doch will. Der Schock sitzt nun tief – und die größten Verlierer sind, welch eine Überraschung, wir. Wir waren mal wieder zu undiplomatisch, um eine von Trump wiederholt geforderte Einigung auch nur zu verhandeln, ja mit dem neuen Feind, mit dem wir freundschaftlich verbunden sein sollten, vorher auch nur zu reden. Doch er hat den größeren (Hammer). Unsere Autos, unser Stolz, unser Export, alles wackelt. Die Kühltürme des bayerischen Atomkraftwerks Gundremmingen werden bald auch ein letztes Mal wackeln, wenn sie mit dem Segen der CSU umfallen müssen. Asche zu Asche, Germoney zu Staub.

Trump hat zugeschlagen und wir stehen mit leeren Händen da. Wir hören das Gelächter der Schadenfreude der anderen, die uns jetzt die lange Nase zeigen. Angelogen zu werden und die Klappe zu halten, das beherrschen wir ja mit deutscher DIN-Präzision. Seit den Iden des März hat sich viel verändert.