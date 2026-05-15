Trump in Peking: China weiß genau, wo den Dealmaker der Schuh drückt

Es war ein pompöser Empfang für den US-Präsidenten in China – doch hinter den Kulissen und jenseits der roten Teppiche tobt ein eiskalter Machtkampf. Donald Trump braucht dringend Erfolge beim Thema Iran und Wirtschaft; doch Xi Jinping diktiert die Bedingungen. Der US-Präsident kommt diesmal nicht als “Boss” nach Asien, der Bedingungen diktiert, sondern erscheint als heimlicher Bittsteller im Reich der Mitte. Er reist mit einem riesigen, brandheißen Problem im Gepäck an, das so gar nicht zu seinem Image als Gewinner passen will – und hinter dem breiten Grinsen steckt diesmal nackte Nervosität. Das ist nicht weniger als ein globaler Machtwechsel

Eigentlich wollte Washington das Thema Iran-Konflikt noch vor seiner lange geplanten Asien-Reise beenden; ein schneller Sieg sollte her. Jetzt sitzt Trump bei Xi Jinping am Tisch – und der Ausgang der Krise ist so offen wie eine unbezahlte Rechnung. Hinter den Kulissen bettelt Trump die Chinesen regelrecht um Hilfe an; denn Peking soll in Teheran die Wogen glätten. Was für ein Rollenwechsel: Amerika bittet, China filtert.

Die Tech-Bosse im Schlepptau

Die US-Presse zerlegt Trump dafür bereits im Minutentakt. Seine Umfragewerte daheim sind im Keller, die Inflation frisst das Land auf und der Iran-Konflikt treibt die Spritpreise hoch. Trump fliegt nicht als starker Mann nach China, sondern als Getriebener. Deshalb hat er eine ganze Karawane aus dem Silicon Valley mitgebracht: Elon Musk, Nvidia-Chef Jensen Huang und Apple-Boss Tim Cook weichen ihm nicht von der Seite.

Die USA brauchen Chinas Märkte und seltene Erden dringender denn je, um im Bereich der Künstlichen Intelligenz nicht den Anschluss zu verlieren. Trump sitzt in der Falle: Er müsste den großen Handelsrivalen China eigentlich attackieren, um seine Wähler zu beruhigen, braucht aber gleichzeitig die Gnade Pekings, um seine wichtigsten Konzerne am Leben zu halten. Xi Jinping weiß das natürlich – und nutzt diese Abhängigkeit eiskalt aus.

Langsamkeit als Staatskunst

In solchen Verhandlungen gewinnt selten der, der am lautesten brüllt, sonden der, der mehr Zeit hat. Die hat Trump diesmal nicht; er braucht dringend schnelle Ergebnisse. Doch Xi Jinping kann es sich leisten, einfach abzuwarten; China hat die Langsamkeit seit jeher zur Staatskunst erhoben. Wenn Washington drängt, lächelt Peking. Wenn Trump Tempo will, serviert Xi Tee. Das klingt harmlos, ist aber knallharte Machttechnik. Der Iran-Konflikt belastet die US-Wirtschaft massiv. Für Trump ist das ein gigantischer Schatten auf seiner Bilanz, für Xi Jinping bietet sich hingegen erstklassige Verhandlungsmasse.

Am längeren Hebel sitzt unübersehbar Peking. Trump bringt zwar den Dollar und sein großes Ego mit – doch Xi Jinping hat die Ruhe weg. Er hat die Fabriken, die Drähte nach Teheran und beherrscht die konfuzianische Kunst des Aussitzens. „America first“ gilt nur noch, insoweit Peking seinen Segen dazu gibt.