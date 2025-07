Immer dieses einlullende Mediengeschwafel, adressiert an die Dümmsten der Dummen: Die deutschen Medien lügen mal wieder auf Weltmeisterniveau, trommeln wie unbewaffnete Schlachtmusiker im Gleichschritt: Trump habe plötzlich seine Ukraine-Strategie geändert, nun sei er bereit, sie zu unterstützen. Die “Süddeutsche Zeitung” spricht von „militärischer Unterstützung“, der Spiegel raunt von „Annäherung“,

die Tagesschau flötet von „Signalen der Kooperationsbereitschaft“. Lächerlich! Das, was sie uns verkaufen wollen, ist kein Gesinnungswandel, sondern ganz simples business as usual. Trump liefert keine kostenlose Hilfe an die Ukraine; er verkauft amerikanische Patriot-Raketen an Europa und lässt Europa – in erster Linie Deutschland – dafür bezahlen. Die Deutschen, vielmehr deutsche Steuergelder, sind die Regiekosten dieses Deals. Die USA zahlen nichts; ganz im Gegenteil, sie machen Profit bei dieser “Hilfsaktion”. Und eine US-Waffenindustrie verdient überdimensional – wie der “Handelsblatt”-Konzern heimlich jubelt. Dass das als Unterstützung verkauft wird, ist zynisch.

Trump selbst sagt es offen: „We deliver, Europe pays, we pay nothing.” Selbst das “Wall Street Journal” stellt nüchtern fest, dass es sich um ein „arms transfer initiative […] while fortifying Ukraine’s resistance“ handelt – aber klar und deutlich als wirtschaftlicher Deal erkennbar. Auch “Business Insider” berichtet, Trump plane die Lieferung nur unter der Bedingung, dass Europa zahlt. Deutschland ist schon dabei, “ein Angebot abzugeben” . Das alles hat nichts mit Hilfe zu tun. Hilfe ist Fürsorge, Solidargemeinschaft, bedingungslos und praktisch spürbar. Dies hier ist reiner Verkauf – zum Vorteil der US -Rüstungsindustrie und zum Nulltarif der USA. Dass Trump nebenbei Putins Eskalation als „nicht gut“ einstuft, ist keine Strategieänderung, sondern taktisches Kalkül.

Kein Strategiewechsel. sondern reines Business

Es ist Trumps Markenzeichen, den Krieg zwar zu kritisieren, gleichzeitig aber jede finanzielle Last von den USA fernzuhalten und sich letztlich (hoffentlich) noch als Retter der Nationen zu inszenieren. Das Muster ist seit Anfang an gleich geblieben: Kein US-Geld, keine Einbindung, keine amerikanische Verantwortung! Biden hat noch “geliefert”, doch jetzt heißt es: Deal closed – Zahlung zuerst! Und währenddessen tanzen unsere Medien zur trommelnden Begleitimprovisation, um zu verschleiern, wie isoliert Deutschland tatsächlich dasteht: als Dauerzahlmeister, als Flüchtlingsaufnehmer, als geopolitischer Zahl-Depp. Doch ausgerechnet US-Medien weisen auf den rein wirtschaftlichen Aspekt der Trump-Politik hin.

So schreibt “The Guardian”: „Trump’s mixed signals—pledging Patriot missiles despite tensions with Europe—complicate the scenario“. Und “The New Yorker” kommentierte schon vor Wochen überaus treffend: „How Donald Trump Got NATO to Pay Up”. Das Prinzip ist klar: US-Militärhilfe war und ist immer an europäisches Bezahlen gekoppelt. Doch medial wird hierzulande aus dem taktischen Verkauf der Waffen eine Heldenstory gestrickt – damit in Deutschland niemand merkt, wer dafür zahlen darf: Am Ende wieder wir und nur wir. Wer dieses Narrativ als „Wende“ feiert, sollte zuerst nachschlagen, was das Wort wirklich bedeutet. Das ist keine Wende, es ist auch kein Strategiewechsel. Sondern es ist ein reines Geschäftsmodell, in dem Europa die Rechnung zahlt – und zwar nicht aus Solidarität, sondern weil es sich in der medialen Inszenierung neutralisieren lässt.