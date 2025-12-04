Trump macht auf „Müllabfuhr“: USA verhängen Einreisestopp gegen 19 Shithole Countries

Für die Linken ist es wieder ein gefundenes Fressen: ”Müll raus”, sagt Donald Trump. Mit sofortiger Wirkung hat der United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) neue Richtlinien erlassen, die sämtliche Einwanderungs- und Einbürgerungsprozesse für Migranten aus 19 „Travel-Ban“-Ländern stoppen – einschließlich Greencard- und US-Staatsbürgerschaftsverfahren. Dies betrifft also auch die legale Immigration. Selbst wer die Staatsbürgerschaftsprüfung bereits bestanden hat, kann seine Einbürgerungszeremonie nicht mehr abhalten: Absagebenachrichtigungen für diese Termine werden bereits verschickt. Laut den neuen Vorgaben betrifft dies alle Migranten aus 19 Ländern, die nach dem 20. Januar 2021 – Joe Bidens Amtseinführung – in die USA kamen.

Ein vollständiger USA-Einreisestopp (bedeutet, sämtliche Visa-Kategorien sind weitgehend ausgesetzt) gilt ab sofort für folgende Staaten:

Afghanistan Myanmar (Burma) Tschad Republik Kongo (Congo-Brazzaville) Äquatorialguinea Eritrea Haiti Iran Libyen Somalia Sudan Jemen Burundi Kuba Laos Sierra Leone Togo Turkmenistan Venezuela

Merz bricht Zusagen, Trump macht Ernst

Zum ersten Land auf der Liste, Afghanistan, drängt sich ein Blick auf Deutschland auf: Während unsere geisteskranke Regierung und unser abkanzlernder Lügen-Merz ständig neue Sozialhilfeempfänger und Straftäter (rund 80.000 waren es alleine wieder bis Oktober 2025) ins Land lässt, holt er entgegen dezidierter Wahlversprechen speziell Afghanen ins Land und zahlt ihnen sogar die Flüge. Stand Ende November 2025 gab es in Deutschland 22.105 Asyl-Erstanträge von Afghanen, hinzu kamen 37.110 Asyl-Folgeanträge von Afghanen, die sich überwiegend bereits im Land befinden. Zum unabhängig davon weiterlaufenden Familiennachzug gibt es keine offiziellen Zahlen nach Staatsangehörigkeit und somit auch nicht über den Anteil von Afghanen, es dürften aber 25.000 weitere sein CDU und SPD zerstören unser Land mit dem potentiellen Islamisten, Terroristen, Psychopathen und Kriminellen aus dem Land, das Trump nun konsequent auf die Blockliste setzt.

Während man sich – ähnlich wie bei Trumps vor neun Jahren geprägten treffenden Formulierung “Shithole Country” – an der gewöhnungsbedürftigen Wortwahl des Präsidenten abarbeitet, ist lobend festzuhalten, dass er ernst macht und die Sicherheitsinteressen seines eigenen Landes an erste Stelle setzt. Wichtig zur Einordnung: Die jetzt von USCIS angeordnete Aussetzung betrifft die Bearbeitung von Einwanderungs- und Einbürgerungsverfahren für Staatsangehörige dieser 19 Länder inklusive Greencards und Einbürgerung und knüpft direkt an die im Juni 2025 verhängte Travel-Ban-Liste an, kombiniert mit einer nachträglichen Sicherheitsüberprüfung gerade auch von sämtlichen Fällen seit dem 20. Januar 2021. Jede einzelne Person soll nun erneut individuell überprüft werden, um potenzielle Sicherheitsrisiken festzustellen. Wer durchfällt, fliegt – im wahrsten Sinn des Wortes. Und genau so geht Remigration!

“Ihr Land stinkt”

Ein weiteres neuralgisches Herkunftsland, mit dessen Asylbewerbern es immer wieder Probleme gab, ist Somalia, auf das sich die “Garbage”-Äußerung des Präsidenten bezog. Wörtlich erklärte Trump derb, aber treffend am Dienstag: „Somalia, das ist kaum ein Land. Sie haben nichts, sie haben – gar nichts. Sie rennen einfach nur rum und töten sich gegenseitig. Es gibt keine Struktur. Jemand würde sagen: ‚Oh, das ist nicht politisch korrekt.‘ Mir egal. Ich will sie nicht in unserem Land haben. Ihr Land ist aus einem Grund so scheiße: Ihr Land stinkt, und wir wollen sie nicht in unserem Land haben. Ich könnte das über andere Länder auch sagen. Wir gehen in die falsche Richtung, wenn wir weiter Müll in unser Land lassen. Ilhan Omar ist Müll. Er ist Müll. Ihre Freunde sind Müll. Das sind Leute, die nichts tun, außer zu jammern. Und woher sie kommen, haben sie nichts. Wisst ihr, sie kommen aus dem Paradies. Und sie sagen: ‚Das ist kein Paradies.‘ Aber wenn sie aus der Hölle kommen und nichts als meckern und nichts tun, wollen wir sie nicht in unserem Land haben. Lasst sie zurückgehen, woher sie kommen, und es reparieren.“

Nochmals zum Vergleich, was die Afghanen anbelangt: In den USA leben nach neuesten Schätzungen rund 220.000 bis 250.000 Menschen afghanischer Herkunft. In Deutschland lebten nach aktuellen Destatis-Auswertungen per 31. Dezember 2024 rund 460.000 Afghanen – davon der größte Teil zulasten der Sozialsysteme und somit parasitär oder mit polizeilicher Erfassung aufgrund krimineller Handlungen. Und unsere Regierung holt immer mehr Afghanen ins Land. Die logische Forderung angesichts dieser Entwicklung kann nur lauten: Wir brauchen mehr Trump-Pragmatik statt Merz-Märchen. Die islamische Landnahme muss gestoppt und geltendes Recht wieder durchgesetzt werden!