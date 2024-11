Trump, Musk und der überfällige Paradigmenwechsel im Westen

Donald Trump ist intelligent, erfolgreich, finanziell unabhängig und vor allem furchtlos. Er scheißt auf die Abhängigkeitsgeflechte, die die einflussreichen Megareichen mit ihren Lobby-Verbänden und NGOs wie Spinnennetze in Politik, Unternehmen, Medien, Kirchen, Gewerkschaften und so weiter implementiert haben. Statt einer ungepflegt-verwarzten Afro-Fischerin wie Carola Rakete oder den indoktrinierten, Testosteron-deprivierten Lauchs, die zu Tausenden an rotgrün-versifften deutschen Universitäten in den Seminaren der Sozial-Geschwätzschaften herumlungern, ist nunmehr ein Überflieger wie Elon Musk das Rollenvorbild für die aufstrebenden Talente in aller Welt.

Denn Musk hat Intelligenz, Leistung und Vision wieder “sexy” gemacht und besonders junge männliche Hoffnungs- und Leistungsträger identifizieren sich voller Begeisterung mit ihn. Und nun kommen noch weitere, hochintelligente Bitcoin-Multimillionäre hinzu, die sich von den woken, selbstgefälligen Dummbratzen in Politik und Medien schlicht nichts mehr sagen lassen.

Rette sich, wer kann

Die Vision von Ayn Rand aus “Atlas Shrugged” nimmt langsam Gestalt an, die Welt teilt sich: Zurück bleiben die woken Nutzlosen, die sich in Kürze mit dem Recht des Stärkeren, der Scharia, auseinandersetzen dürfen – und die, die sich einer geistigen Intelligenz-Elite anschließen oder ihr folgen, und aus der von bösartigen Ideologen geschaffenen Matrix ausbrechen. Und das ist auch gut so.

Denn man kann nicht alle “aufwecken” oder, noch bescheuerter, “retten” – denn das vielbeschworene “deutsche Volk” besteht zum Großteil aus dauerschwafelnden, feigen Trotteln, für die jede Mühe reine Energieverschwendung ist. Oder, wie der derbe Bayer sagt: “Ja mei, dann lasst’s Euch halt figgen!” Mich freut es jedenfalls, immer mehr innovative, teils noch ganz junge Deutsche zu sehen, die sich vorbereiten oder gleich ganz das (überschaubare) Risiko wagen, den Abflug machen und ihr Glück dort suchen, wo intelligentes Leben noch eine Zukunft hat. In Westeuropa und speziell in Deutschland ist dieser Zug schon vor Jahren abgefahren. “Rette sich, wer kann!” war eben nicht nur ein bücherverkaufendes Sprüchlein wie derzeit “Remigration”, sondern sehr ernst gemeint!

Tatjana Festerling war gemeinsam mit Lutz Bachmann Gründerin und führende Organisatorin von “Pegida”. Sie lebt heute in Bulgarien, verfolgt jedoch weiterhin intensiv das politische Geschehen in Deutschland und weltweit. Sie betreibt ihren eigenen Blog.