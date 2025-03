Trump-Regierung stellt klar: Digitales Zentralbankgeld in den USA verboten

Pfuschi von der Laien, eine der schillerndsten und dubiosesten Figuren an der Spitze der globalistischen Eliten und korporativistischen Machtzirkel des “globalen Westens”, verkündete dieser Tage, dass man die Sparguthaben der Europäer in „Investitionen“ für die “Entwicklung” (und Verteidigung) des Kontinents umzuwandeln gedenkt. Das ist nichts anderes als eine Enteignung der Menschen in Europa – und eine Art Neuauflage von Kriegsanleihen.

Bei diesen langfristigen Enteignungsplänen ist es natürlich zweckmässig, den „Digitalen Euro“, die kommende digitale Zentralbankwährung, zu etablieren. Wie EZB-Chefin Christine Lagarde bereits ungerührt und trocken mitteilte, will man diese bis zum Herbst dieses Jahres installieren. Damit schaffen sich die Herrschenden ein Instrument der ultimativen finanziellen Überwachung, die künftigen Vermögenseinschnitten und totaler Sozialkontrolle Tür und Tor öffnen.

Bedrohung der individuellen Freiheit

In den USA passiert das genaue Gegenteil: Während in Europa die Freiheit der Menschen durch immer mehr Kontrolle und Maßnahmen eingeschränkt werden, was leider in weiten Teilen der Bevölkerung klaglos hingenommen wird, erholt sich seit dem 20. Januar 2025 das zuletzt arg verdorrte Pflänzchen der Freiheit in den USA wieder so schnell wie selten zuvor und gedeiht prächtig. Bereits drei Tage nach seinem Amtsantritt, am 23. Januar, unterzeichnete Donald Trump eine Executive Order mit dem Titel „Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology“, die unter anderem die Entwicklung, Ausgabe und Nutzung eines digitalen Dollars durch amerikanische Institutionen untersagt.

Trump begründet dies damit, dass eine CBDC (Central Bank Digital Currency) die finanzielle Stabilität, die individuelle Privatsphäre und die Souveränität der USA bedrohen würde. Er sieht darin eine Gefahr, dass die Regierung zu viel Kontrolle über das Geld der Bürger erhalten könnte, und nennt es eine „gefährliche Bedrohung für die Freiheit“. Zudem plant die US Regierung, eine Staatsreserve in Kryptowährungen zu schaffen. Eine solche Krypto-Reserve könnte nach Trumps Ansicht die Abhängigkeit von internationalen Finanzsystemen wie SWIFT reduzieren, das zwar von den USA dominiert wird, aber auch als Druckmittel gegen andere Länder genutzt werden kann. Kryptowährungen bieten eine Alternative für Transaktionen, die schwerer sanktioniert oder überwacht werden können.

