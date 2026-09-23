Am Rande der UN-Vollversammlung in New York trafen gestern US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zusammen. Der gelernte Komödiant aus Kiew kam vor Beginn mit dem üblichen Blabla daher, nachdem er noch kurz vor dem Treffen (!) entgegen aller guten diplomatischen Gepflogenheiten – entgegen Trumps ausdrücklicher Bitte – Ölanlagen im russischen Samara hatte beschießen lassen.

Nach der mehr als einstündigen Aussprache nannte der Kiewer Warlord das Gespräch anschließend wieder mal “positiv und produktiv”, wollte sich aber nur auf wenig Konkretes einlassen: Die Ukraine sei bereit, im Rahmen einer eine “Teilwaffenruhe“ ihre anhaltenden Drohnenangriffe auf den gesamten russischen Energiesektor einzustellen; die USA sollen den Vorschlag an Moskau weiterleiten. Allerdings hatte dies der Kreml zuvor schon abgelehnt – übrigens unter Verweis auf eine umfassende Friedensregelung (an der Kiew bisher ja nicht wirklich interessiert schien!). Immerhin erklärte sich Selenskyj zu einem trilateralen Treffen mit Putin und Trump bereit und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die USA Russland an den Verhandlungstisch bringen, um den Krieg noch vor dem Winter zu beenden.

Exportstopp durch USA wäre eine Katastrophe für Europa und vor allem Deutschland

Noch während Trump mit “Elendski” vor der Presse saß, wurde er zu einem eventuellen Exportstop von Diesel befragt. Der US-Präsident bestätigte, dass dies in Erwägung gezogen werde; gleichzeitig ergänzte ein Begleiter Trumps aus dem Off, dass zur Zeit Untersuchungen darüber liefen, welche Konsequenzen ein genereller Stopp hätte oder was die Weltwirtschaft von einer Limitierung zu erwarten hätte. Vor allem für Europa wäre dies eine Hiobsbotschaft ersten Ranges.

Zuletzt waren die Dieselpreise in den USA in bisher unbekannte Höhen geschossen, was natürlich allerorts zu Preisanstiegen oder gar Engpässen geführt hat. Allein die US-Transportbranche muss deshalb derzeit tägliche Mehrkosten in Höhe von rund 55 Millionen Euro (!) stemmen. Nicht umsonst hatte Trump daher Selenskyi mehrfach aufgefordert, keine russischen Raffinerien mehr zu bombardieren – was dieser jedoch ignorierte. Russland hat als Konsequenz den Export von Diesel bereits eingestellt. Sollte die US-Regierung zu Gunsten der Wirtschaft im eigenen Lande nun den gleichen Schritt tätigen, dürfte Europa bald ein heftiges Problem bekommen…

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