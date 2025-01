Trump sorgt für Irritationen: Antisemitischer Pro-Hisbollah-Imam wird bei Amtseinführung offizielles Gebet sprechen

Ein radikaler, antisemitischer, pro-Hisbollah-schiitischer Imam wurde ausgerechnet ausgewählt, um bei Präsident Trumps Amtseinführung am 20. Januar zu sprechen. Husham Al-Husainy ist der Imam des Karbalaa Islamic Educational Center in Dearborn, Michigan. Der Mann hat eine nicht unbedeutende extremistische Vorgeschichte: 2015 veranstalteten er und seine Organisation eine Kundgebung in seinem Zentrum, bei der Saudi-Arabien der Untergang gewünscht wurde und die Saudis als „Agenten der Juden“ angeprangert wurden, deren „zionistische“ Flugzeuge auf das Volk des Jemen „den Tod herabregnen“ ließen.

Im Jahr 2006 hielt Al-Husainy bei einer Pro-Hisbollah-Kundgebung in Dearborn außerdem „das Bild des Hisbollah-Führers [Hassan] Nasrallah hoch auf der Bühne“. Ein Jahr später stand er dann im Mittelpunkt eines regelrechten Medienaufruhrs, als er seine Unterstützung für die als terroristisch eingestufte Hisbollah öffentlich zum Ausdruck gebracht hatte. Bei “Fox-News” äußerte er damals in einem Interview mit Co-Moderator Sean Hannity, die Hisbollah sei für ihn keine terroristische Organisation.

Gute Beziehungen zur Trump-Kampagne

Der US-Journalist Daniel Greenfield hat außerdem eine beträchtliche Anzahl weiterer seitheriger Beispiele für Al-Husainys Extremismus dokumentiert. Laut Medienberichten war Al-Husainy allerdings bereits 2017 als Trump-Unterstützer in Erscheinung getreten. Im Oktober 2023, kurz vor der Wahl, als Trump um die Zustimmung der Muslime für seine Wiederwahl kämpfte, erschienen Al-Husainy und andere lokale muslimische Führer bei einer Pressekonferenz, die von der Trump-Kampagne organisiert wurde.

Imam Al-Husainy sagte dabei Reportern, er unterstütze Trump, „weil ich ihn näher an der Bibel, der Thora und dem Koran fand“, und fügte hinzu, dass unter Kamala Harris und den Demokraten „die Jungen zu Mädchen und die Mädchen zu Jungen werden“. Im vergangenen Jahr hat die Trump-Kampagne bereits eine zunehmende Bereitschaft gezeigt, islamistische Aktivisten in Staaten wie Michigan zu unterstützen.

Der obige Beitrag stammt von Sam Westrop und erschien auf der Webseite des Middle East Forum.