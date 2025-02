Trump und sein Gaza-Video: Geschmacklosigkeit im Erfolgsrausch?

Zweifelsohne hat die neue US-Regierung in den ersten vier Wochen bemerkenswert viel erreicht. Der Beginn von Trumps zweite Amtszeit war von beispiellosem Tatendrang und einer unvergleichlichen Aufbruchstimmung geprägt. Viele Wege für eine bessere Zukunft der USA und weite Teile der Welt wurden geebnet, ohne Frage: Die Grenzen wurden dichtgemacht, illegale Einwanderung findet quasi nicht mehr statt, Illegale werden zuhauf abgeschoben. Der gesamte Verwaltungsapparat der Bundesregierung wird durchkämmt und von den Altlasten der woken Biden-Ära befreit: Unnütze Stellen und Bürokratieexzesse werden ebenso gestrichen wie irrwitzige „Entwicklungshilfe“-Projekte. Billionen Dollar aus dem Ausland für Investitionen in den USA wurden akquiriert, amerikanische Firmen kehren wieder ins Land zurück, um hier zu produzieren. Friedensprozesse für den Nahen Osten und die Ukraine wurden angekurbelt, das Eis zwischen Moskau und Washington beginnt langsam zu tauen. Alles unbestreitbare Leistungen.

Doch nach all diesen Erfolgen scheinen die Macher des Ganzen nun aber offensichtlich in eine Art des Siegesrausches zu verfallen und jedes Augenmaß zu verlieren. Anders kann ich es mir jedenfalls nicht erklären, warum Donald Trump auf seinen Social-Media-Plattformen das berüchtigte „Gaza-Zukunfts-Video“ postet, welches mittlerweile viral geht:

Was hier gezeigt wird – und besonders, wie es gezeigt wird – hinterlässt (zumindest bei mir) nicht unbedingt den Eindruck, als würde bei der angekündigten “Entwicklung” der Region um die Beseitigung der dortigen desolaten Zustände gehen. Im Gegenteil: Trump, Musk und Netanyahu werden hier wie abgehobene Kolonialherren präsentiert, die mit Schirmchendrinks ausgestattet bräsig am Strand liegen und sich von orientalischen Bauchtänzerinnen bezirzen lassen. Es mag augenzwinkernd und provokativ-scherzhaft gemeint sein, aber so kommt es nicht rüber – vor allem, weil Trump es selbst geteilt hat.

Diese Bilder zeigen keine uneigennützigen Wohltäter, als die sich diese Herrschaften sonst aufspielen (und wie sie gerne gesehen werden wollen). Sie erwecken vielmehr den Eindruck, als wären hier die neuen arroganten Herren im Haus ausgelassenen am Feiern. So verrät der Clip mehr über die Zukunft von Gaza als über die scheinbaren westlichen Wohltäter. Dass Trump diese Darstellung seiner Person ernsthaft zu mögen scheint, ist für mich enttäuschend – widerspricht es doch dem Bild, das er historisch hinterlassen möchte, ganz erheblich. Seine Feinde hingegen werden sich bestätigt fühlen. Sollte hingegen dieses Video als selbstironische oder humorige Einlage gedacht gewesen sein, so hat der Schöpfer des Filmchens aus meiner Sicht völlig danebengegriffen.

