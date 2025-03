Trump wirkt: Ehemann von kalifornischer Democrats-Stadträtin verhaftet, weil er 30 Jahre illegal in den USA lebte

„Nobody’s above the law“, niemand steht über dem Gesetz: Dieser Ausspruch avancierte zur Lieblingsparole der US-Demokraten, als es gegen den verhassten Donald Trump ging und dieser mit Strafanzeigen, Anklagen und Zivilklagen überzogen wurde. Dass dieses Prinzip irgendwann auf die linken moralischen Saubermänner zurückfallen würde, hatten sie nicht auf dem Zettel. Jetzt aber hat es eine der ihren erwischt: Im Coachella, eine 40.000-Einwohner-Stadt im idyllischen Riverside County in Kalifornien, musste nun die Stadträtin Yadira Perez – eine ausgewiesene “Superdemokratin” – mit ansehen, wie ihr Ehemann nach dem Einkauf bei Walmart auf dem Parkplatz aus heiterem Himmel von Beamten der Behörde US Immigration and Customs Enforcement (ICE) und des FBI festgenommen wurde. Der Grund: Er hatte sich seit über 30 Jahren (!) illegal im Land aufgehalten – bislang völlig unbehelligt, und dies sogar trotz einer ellenlangen Vorstrafenliste. Diese reicht von Fahren unter Alkoholeinfluss über häusliche Gewalt bis hin zu Bedrohung mit einer tödlichen Waffe.

Solche Fälle von Staats- und Justizversagen kannte man bisher eigentlich vor allem aus Deutschland. Dass er bislang nicht abgeschoben wurde, liegt in erster daran, dass der hoffnungslos linksgrün gepolte Staat Kalifornien im Allgemeinen und einige besonders woke Kommunen im Besonderen dort einen geradezu heiligen Schutzschirm über die Illegalen aufspannen, und mögen sie auch noch so kriminell sein. Auch das kennt man aus Deutschland zur Genüge. Unter Trump wird nun seitens der Bundesbehörden durchgegriffen – was Perez‘ Ehemann zum Verhängnis wurde. Er war sich seiner Sache wohl zu sicher gewesen. Das Gejaule seiner Frau Gemahlin, die auch noch so unbedacht war, die Verhaftung auf Social Media zu posten, bei der Verhaftung war natürlich nicht zu überhören:

Perez‘ emotionale und wenig besonnene geschweige denn professionelle Reaktion, die wohl eher Mitleid erregen sollte, verkehrte sich ins Gegenteil: Zahlreiche Einwohner von Coachella protestieren mittlerweile vor dem Rathaus und fordern die Stadträtin zum sofortigen Rücktritt auf. Zu Recht wird ihr unterstellt, sie müsse vom illegalen Aufenthalt ihres Mannes selbstverständlich gewusst haben. Das besondere “Geschmäckle” bei dieser Geschichte: Perez sitzt als Stadträtin auch noch im Aufsichtsgremium für das örtliche Sheriff Department und ist damit eigentlich eine Kontrolleurin von Recht und Ordnung. Beides hat ihr Mann seit Jahrzehnten mit Füßen getreten. Nun muss auch sie einsehen: Die Zeiten, da die Democrats buchstäblich mit allem durchkamen, sind endlich Geschichte.

