Trump wirkt: Waffenruhe zwischen Gaza und Israel

Trumps Drohung, über den Terroristen in Gaza “die Hölle hereinbrechen zu lassen”, sollten die israelischen Geiseln nicht bis zu seinem Amtsantritt freikommen, hat offenbar Wirkung gezeigt: Beide Seiten haben eine zunächst sechswöchige Waffenruhe und den Austausch von Gefangenen vereinbart. Dieser Austausch läuft natürlich wieder einseitig zugunsten der Hamas und ihrer Spießgesellen – für 100 Israelis kommen mehr als 3.000 Terroristen und Verbrecher frei –, doch immerhin kommt Bewegung in die Verhandlungen.

Trump zeigte sich hochzufrieden und hielt mit seiner Begeisterung nicht hinterm Berg. In seinem Statement zu der erreichten Feuerpause schreibt er: „Dieses epische Waffenstillstandsabkommen konnte nur als Ergebnis unseres historischen Sieges im November zustande kommen, da es der ganzen Welt signalisierte, dass meine Regierung Frieden anstreben und Abkommen aushandeln würde, um die Sicherheit aller Amerikaner und unserer Verbündeten zu gewährleisten. Ich bin begeistert, dass amerikanische und israelische Geiseln nach Hause zurückkehren und mit ihren Familien und Angehörigen wiedervereint werden.”

“Der Anfang großer Dinge”

Und Trump entwirft auch gleich die Grundzüge seiner künftigen Nahostpolitik: “Mit diesem Abkommen wird mein nationales Sicherheitsteam mithilfe der Bemühungen des Sondergesandten für den Nahen Osten, Steve Witkoff, weiterhin eng mit Israel und unseren Verbündeten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Gaza NIEMALS wieder zu einem sicheren Hafen für Terroristen wird. Wir werden weiterhin in der gesamten Region Frieden durch Stärke fördern, während wir auf der Dynamik dieses Waffenstillstands aufbauen, um die historischen Abraham-Abkommen weiter auszubauen. Dies ist erst der Anfang großer Dinge, die Amerika und tatsächlich der Welt bevorstehen!”

Der president-elect, der am kommenden Montag vereidigt wird, schließt mit den Worten: “Wir haben so viel erreicht, ohne überhaupt im Weißen Haus zu sein. Stellen Sie sich nur all die wunderbaren Dinge vor, die geschehen werden, wenn ich ins Weiße Haus zurückkehre und meine Regierung vollständig bestätigt ist, sodass sie den Vereinigten Staaten weitere Siege sichern kann!”