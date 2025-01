Trumps bevorstehende Amtseinführung gerät zur absoluten Demütigung des linkswoken Establishments

Die Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident am kommenden Montag wird ein markantes und mit Blick auf seine zweite Amtszeit durchaus programmatisch-wegweisendes Zeichen setzen, wer sich seiner Gunst erfreuen darf und wer nicht. Mit Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg werden drei der reichsten Männer der Welt anwesend sein. Unter den geladenen Staatsgästen befinden sich zudem der chinesische Präsident Xi Jinping, der opportunistische ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der argentinische Präsident Javier Milei, die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban.

Keine Einladung erhielten dagegen unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Olaf Scholz. Deutschland wird lediglich durch seinen Botschafter Andreas Michaelis vertreten sein. Überhaupt spielt das linke Establishment keine Rolle, das Trump seit fast einem Jahrzehnt ebenso fanatisch wie erfolglos bekämpft. Hier gibt es – insbesondere für deutsche Haltungsheuchler und diplomatiefremde außenpolitische Stümper von Baerbock bis Steinmeier – die verdiente Quittung für Hochmut, Überheblichkeit und unstaatsmännische Arroganz gegenüber einem der wichtigsten Verbündeten: Die Ampel hat es auf beispiellose Weise geschafft, es sich binnen weniger Jahre sowohl mit Russland als auch den USA zu verscherzen – eine historisch gar nicht fatal genug einzuschätzende Entwicklung.

Deutschland wieder mal im totalen Abseits

Statt mehr Souveränität und nationale Selbstbewusstsein gegenüber beiden Großmächte zu entwickeln, ohne dabei die Freundschaftsebene preiszugeben, hat diese Politik das Kunststück vollbracht, Deutschland politisch, wirtschaftlich und militärisch immer wehrloser und abhängiger vom Ausland zu machen, zugleich aber dessen Führer maximal zu brüskieren und gegen uns aufzubringen. Dümmer und unverantwortlicher kann Außen- und Sicherheitspolitik nicht betrieben werden – aber man muss sich nur die unfähigen Akteure anvertrauen, denen die Deutschen ein weiteres Mal in ihrer neurotischen jüngeren Geschichte ihre Geschicke anvertrauen.

Zwar ist ist es eigentlich unüblich, dass ausländische Gäste an der Amtseinführung eines US-Präsidenten teilnehmen, doch wenn es bislang dazu kam, dann galt dies als besondere Ehrbezeigung für die jeweiligen Staatsgäste und ihre Völker und dass Deutschland hier außen vor ist – respektive mit Alice Weidel durch die einzige Politikerin, in der die neue US-Administration offenkundig (und zu Recht) die Aussicht auf Besserung verbindet – spricht Bände. Die Gästeliste zeigt, wer sich in den kommenden vier Jahren warm anziehen muss: Während sich Europas rechtskonservativ und wirtschaftsliberal (ergo vernunftpolitisch) regierte Länder wie Italien und Ungarn sich auf gute Beziehungen zum Weißen Haus freuen dürfen, sind die linksideologischen, EU-devoten Globalistenregierungen abgemeldet. Zu denen gehört auch Deutschland und daran wird sich absehbar wohl auch nach dem 23. Februar nichts ändern, da alles darauf hindeutet, dass Brandmauer-Merz für ein schwarz(rot)grünes “Weiter so” steht und dieses Land abermals auf das falsche Pferd setzt.

Fieberhafter Fahnenwechsel

Die formidable Borniertheit, einen Machtpolitiker wie Trump jahrelang zu demütigen und zu provozieren, der sowohl biographisch als auch politisch im “Endspurt” seines irdischen Daseins angelangt ist, zu allem entschlossen ist und nichts mehr zu verlieren hat (und der überdies nicht dafür bekannt ist, Schmähungen generös zu vergessen), könnte Deutschland noch teuer zu stehen kommen – zumal sich kein anderes Land so laut, tölpelhaft und gründlich bemüht hat, es sich mit ihm zu verscherzen und alles, wofür er steht, zu dämonisieren. Er wird uns die Quittung präsentieren, sollte die AfD nicht doch noch durch ein Wunder in Regierungsverantwortung kommen.

Mit mehr als 170 Millionen Dollar an Spenden für seine Amtseinführungszeremonie kann Trump auch hier einen neuen Rekord verbuchen – auch dies ein Schlag ins Gesicht des abgestraften linkswoken Milieus, das zum zweiten mal seit 2016 nicht nur die Niederlage einer zuvor mit Vorschusslorbeeren bekränzen und hysterisch abgefeierten demokratischen Hoffnungsträgerin verwinden muss, sondern nun von umfassender Rückabwicklung und innerer Auflösung bedroht ist – gehen ihm doch seine bisherigen Unterstützer reihenweise von der Fahne, wie zuletzt die Beispiele Bezos und Zuckerberg zeigten. Doch auch viele andere US-Unternehmen wechseln fieberhaft die Fahnen: Nachdem der amtierende Präsident Joe Biden vor vier Jahren nur 61,8 Millionen Dollar an Spenden aus der Wirtschaft erhielt, überschlagen sich nun Unternehmen, von denen ihm viele größtenteils distanziert bis ablehnend gegenüberstanden, damit, seine Gunst zu erlangen. Das alles deutet eindeutig darauf hin, dass das Blatt sich wendet. In den USA weht nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich ein neuer Wind.