Neben dem Gipfeltreffen zwischen Putin und Trump in Alaska fand kürzlich in Washington noch ein weiteres Gipfeltreffen statt – zwischen Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew und Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan. Was ist da in den USA zwischen Armenien und Aserbaidschan wirklich passiert? Es ist an der Zeit, die rosarote Brille abzunehmen und dies nüchtern zu bewerten. Trumps Treffen mit Alijew und Paschinjan und der Vertragstext, der die Normalisierung der Beziehungen regelt, wurden von den meisten europäischen und insbesondere deutschen Politikern und Medien als „Sieg“ dargestellt. Aber ist das tatsächlich ein Durchbruch und ist die Begeisterung wirklich gerechtfertigt?

Der potenzielle Frieden bringt viele geopolitische Verschiebungen mit sich, von denen vor allem die USA, die Türkei und Aserbaidschan profitieren – aber nicht Armenien. Und auch die EU hat wenig Grund zur Freude: Zusammen mit dem wachsenden Einfluss Aserbaidschans auf der internationalen Bühne stärkt die „graue Eminenz” der Region, die Türkei, ihre Position. Dank der „Trump-Straße für Internationalen Frieden und Wohlstand“ (“The Trump Route for International Peace and Prosperity”, TRIPP) werden Ankara und Washington fortan die Möglichkeit haben, alle wichtigen logistischen Lieferungen durch die Region auf sich selbst auszurichten, was ihnen einen unbestreitbaren Einfluss auf dem Weltmarkt verschafft. TRIPP wird auch die Kontrolle über einen Abschnitt des sogenannten Mittleren Korridors Chinas ermöglichen, der eine Alternative zur Seidenstraße darstellt – was bedeutet, dass auch der potenzielle Handel zwischen der EU und China gefährdet ist.

Ein weiterer unnötiger Konflikt

Es stellt sich heraus, dass unsere bereits angeschlagene Wirtschaft bald einen weiteren Schlag und eine Stärkung der Abhängigkeit erwartet, diesmal nicht nur von den Vereinigten Staaten, sondern auch von der Türkei. Nach dem Treffen im Weißen Haus hatten Washington und Ankara mehr Möglichkeiten, ihre geopolitischen Interessen mit Hilfe von Baku voranzutreiben. Zu den Rechten der älteren Partner können die USA und die Türkei das Territorium Aserbaidschans in der Konfrontation mit dem Iran nutzen. TRIPP unterbricht die letzte Landverbindung Teherans zu Moskau und Eriwan und isoliert es von der Region. Auf den ersten Blick scheint das Deutschland nichts zu tun zu haben. Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass die Türkei ein NATO-Mitglied ist, was bedeutet, dass eine mögliche Eskalation der Beziehungen auch uns betreffen wird. Es stellt sich heraus, dass wir in einen weiteren unnötigen Konflikt hineingezogen werden könnten, der den Einsatz einer riesigen Menge von Ressourcen erfordern würde.

Die Jubelrufe unserer politischen Spitzen und der regierungsnahen Medien über den Frieden am Kaukasus sind also nichts als Phantasie. In Wirklichkeit stehen wir vor einer harten Realität, in der Europa und insbesondere Deutschland wieder in wirtschaftliche Abhängigkeit von unseren angeblichen Partnern geraten und auch Gefahr laufen, in einen nutzlosen, aber äußerst schmerzhaften und kostspieligen Konflikt hineingezogen zu werden. Und von welchem Frieden und welcher Gerechtigkeit ist überhaupt die Rede, wenn die Starken die besten Früchte ernten, schwächere Verbündete zu ihrem Vorteil nutzen und versuchen, das gedemütigte Armenien nicht zu erwähnen, um den allgemeinen heuchlerischen Spaß nicht zu verderben?