Trumps ganz eigener Wertewesten: Was Merz und die Europäer nicht kapieren können

Er ist schon schlau und hat offenbar immer einen Plan. Was das schrullige Pfeifen-Ensemble Macron, von der Leyen und Merz allerdings nicht einmal ansatzweise zu verstehen scheint: US-Präsident Donald Trump führt keine politischen Gespräche. Er denkt nicht einmal vordergründig politisch. Immer auf der Suche nach dem nächsten fetten Deal ist er typisch amerikanischer Business- und Selfmademan, Narzissmus als Benzin im Tank und das Lenkrad fest im Griff mit dem Ziel vor Augen, für sich und seine Company – hier: die USA – das Bestmögliche herauszuholen. Politik ist für ihn allein ein monumentales und besitzergreifendes Geschäft. Das ist legitim, dafür wurde er von der Mehrheit der US-Amerikaner gewählt. Der berühmte Lehrsatz, auf den sich seine Erzfeinde, die Clintons, beriefen, könnte von ihm stammen oder zumindest auf seiner Visitenkarte stehen: “It’s the economy, stupid!”

Verhandlungen sind für Donald Trump immer eine Art Raumgestaltung. Er sagt gerne, wo es lang geht, noch bevor sich ihm jemand in den Weg stellt oder, wie eines der ungeschriebenen Gesetze des Marketings lautet: “Sei immer der Erste!“ Europäische Knallchargen können dieser wuchtigen Zielstrebigkeit und Präsenz nicht das Wasser reichen – und Friedrich Merz schon dreimal nicht. Denn wer sein eigenes Land als Verweser eines entkernten CDU-Hohlkörpers, frei nach der masochistischen Parole „Deutschland immer zuletzt!“, in Grund und Boden wirtschaftet, dessen Blick ist für Interessenpolitik, zumal fürs eigenen Land und die eigenen Leute, vernagelt. Da bringt auch jahrelange “Management”-Erfahrung als Grüßonkel und Lobbyist bei BlackRock nichts; ist das Rückgrat einmal amputiert, ist Kriechertum vorprogrammiert. Einer wie Merz kann reale, dynamische, selbstbewusste und freie Kräfte nur noch verschwommen wahrnehmen; kein Wunder, dass er dann nur orientierungslos dazwischenquatscht, wenn es um echte Verhandlungen in Alaska und die seitherigen Folgedialoge geht, also um harte Verhandlungspolitik mit echten Kerlen, die über klaren Machtverstand verfügen.

Vorprogrammierte Rückschläge

Diplomatische Verhandlungen zur Beendigung eines kriegerischen Konfliktes bedeuten einen ermüdenden, oft an eine Sisyphusarbeit erinnernder Prozess mit vorprogrammierten Rückschlägen. Das Bohren dicker Bretter ist nichts für politische Schmalspurhengste, sondern erfordern Stamina und Staatskunst. Vielleicht ist das der Grund, warum die unfähige deutsche Politelite seit dreieinhalb Jahren von Diplomatie und Dialog nichts wissen will, sondern stattdessen auf einseitige Eskalation, Konfrontation und Kriegsgeilheit setzt. Sicher, die 24 Stunden, in denen Trump den Ukraine-Karren eigentlich ursprünglich aus dem Mist ziehen und mit Russland einen Frieden schließen wollte, waren allzu ambitioniert – aber sie drückten plakativ den Willen aus, endlich eine konstruktive pragmatische Konfliktbeilegung zu wagen. Nun, da diese angestoßen und endlich Bewegung in die Sache gekommen ist, sabotieren und kritteln die kriegsvernarrten Pro-Selenskyj-Europäer, was das Zeug hält, und tun alles, um Trump diesen Triumph zu verleiden.

“Ceasefire“, blökte “Fotzenfritz, der Erbärmliche“ deshalb beim Folgetreffen von Washington, um wenige Tage nach dem Gipfel von Alaska Bedingungen aufzustellen, ohne die der es den akut drohende Frieden niemals geben dürfe. Permanent versuchte er gesichtsrettende eigene Positionen zu reklamieren und bellte sie in den Raum, während Meloni die Augen extrem rollen ließ und vielleicht insgeheim überlegte, ob die heimische Mafia für diesen deutschen Irrläufer der Evolution nicht vielleicht besser Verwendung als Handtaschenträger für Bordsteinschwalben in Palermo haben könnte. Nicht kapiert hat Merz bis heute: Donald Trump wollte in Alaska Geschäftsmöglichkeiten mit Russland besprechen. Allein das war Sinn und Zweck der Übung: „Wenn wir Fortschritte machen, würde ich (Geschäftsmöglichkeiten) besprechen, denn das ist eines der Dinge, die sie gerne hätten; sie würden gerne ein Stück von dem abbekommen, was ich in Bezug auf die Wirtschaft aufgebaut habe“, sagte Trump vor dem Treffen. Russlands Wirtschaft steckte tief in der Krise und Putin “hätte wohl großes Interesse an einer Annäherung.“

Tobender Hinterzimmerkrieg

Das Manko für diese Pläne lag auf dem Konferenztisch, denn Dank westlicher Sanktionitis vergangener Kaltkriegsjahre, ist es für russische Banken ist schwierig geworden, Geld ins Ausland zu transferieren oder auch zu empfangen. Denn fast gleich nach der russischen Invasion in der Ukraine schlossen USA, EU, Großbritannien und Kanada gemeinsam etliche russische Banken vom SWIFT-Nachrichtendienst aus – einem „Hochsicherheitsnetzwerk“, welches Tausende von Finanzinstituten weltweit verbindet, vernetzt und Transferleistungen in teils gewaltigen Ausmassen ermöglicht. Unter dem zwielichtigen US-Präsidenten Joe Biden dann Vollzug: Russland wurde kategorisch bei SWIFT ausgeschlossen undvon einem der relevantesten Spielplätze des internationalen Kapitals verjagt. Leicht denkbar nun, dass die USA unter Trump diesen Kracher rückgängig machen möchten. Dieses ist allerdings nicht allein vom US-Präsidenten allein entscheidbar. Janis Kluge, Forscher bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, erklärte im Februar gegenüber CNN, dass die USA ohne die Zusammenarbeit mit der EU nicht in der Lage seien, ausgeschlossene Banken wieder zu dem Netzwerk zuzulassen, da SWIFT seinen Sitz in Belgien habe.

Belgien? Die Brüsseler EU-Krake lässt unfreundlich grüßen. Doch Trump jedoch verkündete davon gewohnt unbeirrt, dass er „in großem Stil“ mit Russland weiterverhandelt will. Und daher tobt nun der Hinterzimmerkrieg an dieser unsichtbaren Front: Die EU mischt ihrerseits mit – aber mit Karacho und auch auf die Gefahr eines Zerwürfnisses mit den USA. Bei Merz muss das Treffen von Alaska wohl einen Tinnitus hervorgerufen haben, denn sein gequältes „Ceasefire“-Gequatsche klang so, als ob ihm Trump seinen Cowboystiefel gegen das Schienbein gedrückt und er daraufhin vor Schreck einen Hörsturz bekommen hätte. In den Ohren geklungen haben muss diese Botschaft nach Abreise Totalversagern wie Macron und Merz auf jeden Fall, aber genau diese Ankündigung und daraus leicht ableitbare Konsequenzen könnten alsbald über das orientierungslos auf dem Weltmeer herumtreibende Abwrackschiff EU wie eine Monsterwelle stürzen. Der EU-Sauladen mit seinen knallblöden Eliteleichtmatrosen auf den Kommandobrücken muss das fürchten und tut es auch, dieser letztlich ultramarktwirtschaftliche Frieden mit Russland hätte historische Bedeutung und würde alles verändern. Ja, zum Teufel, glaubt denn wirklich jemand, dass wenn zwei solche Machtbolzen wie Putin und Trump telefonieren, es um Peanuts oder um Koks und Nutten für Selenskyi geht?

Freches Comeback der Märkte als Ziel

Mitnichten: Es geht um Trump um die Vorzüge des Kapitalismus, welche Russland spätestens anno 1989 am Ende des eigenen planwirtschaftlichen, sozialistischen Desasters als tiefe Erkenntnis oder Lektion mitnahm und politisch verinnerlichte. Trump weiß das – während man sich bei Merz fragen muss, ob sich dieser politische Totalausfall denn überhaupt alleine und ohne Hilfe die Schnürsenkel zubinden kann. Blick zurück nach vorn: Schon einmal eroberte der konservativ-liberale, freiheitliche US-Kapitalismus, vor allem im gerade von den Nazis befreiten Deutschland, Europa und brachte uns die Leichtigkeit des Seins mit Nylon, Barbecue, Harleys und Highway-Feeling, mit Straßenkreuzern im Cadillac-Style, Rhythm & Blues und Soul, mit Elvis, Donald Duck, „Bonanza“ im TV und John Wayne. Der Kapitalismus war cool – bis Rudi Dutschke und die Neandertaler von der APO kamen und den nationalen Sozialismus für die nächste sozialistische Scheiße hierzulande zurechttransformierten.

Während deutsche Blödbands wie “Die Ärzte” längst vergessen haben, dass sie ihre Existenz nur Sex & Drugs & Rock’n’Roll samt marktwirtschaftlicher Freiheit und unternehmerischem Engagement (auch den viel gescholtenen „Plattenfirmen“) verdanken, droht ein freches Comeback eben dieser kapitalistischen Inbegriffe. Ein Ende all der antirussischen Attacken aus Brüssel bei gleichzeitiger Wiedererblühung des Handels mit Russland – nicht nur durch die USA – würde das Brüsseler Elitenmonopol zum Einsturz bringen. Jede Drohne, die Selenskyj mit dem Segen Brüssels steigen lässt, um den Krieg ad infinitum zu verändern, will genau dieses Zurück zur Normalität, zu dem früher wertgeschätzten Motiv “Wandel durch Handel”, sabotieren. Das ist der Hauptgrund, warum sie es gerade jetzt an der Front nochmal richtig eskalieren lassen: Was Trump am Verhandlungstisch erreicht, muss durch immer weitere Brutalisierung der Kriegshandlungen zunichte gemacht werden. Wann segnet der erste rotgrüne Pfaffe Taurus-Marschflugkörper vor ihrem Abflug Richtung Moskau?