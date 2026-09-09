Trumps Geduld mit dem Iran ist am Ende: Raketen auf Öltanker, Sanktionen gegen Fluggesellschaften

Aktuell greifen US-Streitkräfte iranische Öltanker rund um die Insel Kharg an, dem wichtigsten Öl-Export-Hub des Iran. Erste Berichte über Explosionen auf der Insel gab es schon zuvor; die Lage eskaliert offenbar weiter. Erst vorgestern hatte Trump mit zwei reichlich kryptischen KI-Bildern auf Truth Social (siehe Beitragsbild oben) genau dieses Szenario etwas angedeutet – eines davon mit dem klaren Statement „Bye bye, Kharg“! Zeitgleich werden Angriffe auf Öltanker im Hafen von Bandar-e-Jask im Süden des Iran nahe der Straße von Hormus geflogen. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der wirtschaftlichen Basis des Mullah-Regimes. Es scheint nun so, als würde Trump seine Ansagen nicht mehr nur posten, sondern ernst machen. Tatsächlich muss in den verfahrenen Konflikt endlich Bewegung kommen und das Weiße Haus will hier offenbar aus der Agonie herausfinden, um den Iran nun auch letztmalig die eigene Entschlossenheit zu demonstrieren.

Unterdessen sanktioniert das US-Finanzministerium den Iran weiter; Finanzminister Scott Bessent vollzieht dabei exakt das, was Washington angekündigt hat. Trump betont, dass er auf allen Ebenen nicht nur gegen das iranische Regime selbst vorgeht, sondern ebenso konsequent gegen die Netzwerke, die es am Leben halten. Unter den nun vom Finanzministerium sanktionierten 36 Zielpersonen und -institutionen sind praktisch die gesamte verbliebene iranische zivile Luftfahrt; 27 iranische Fluggesellschaften stehen jetzt auf der Sanktionsliste. Dazu kommen Firmen und Personen in der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien, Malaysia und Kasachstan, die Iran bei der Beschaffung von Flugzeugen, Ersatzteilen und westlicher Technologie unterstützt haben.

“Wir werden euch finden!”

Genau hier wird es für Teheran richtig unangenehm: Denn Washington hat gleichzeitig die Finanzinstitute aufgefordert, verdächtige Beschaffungsnetzwerke der iranischen Luftfahrt aufzuspüren und zu melden. Bessents Botschaft an Unternehmen und Banken außerhalb Irans ist dabei glasklar: Wer dem iranischen Regime beim Umgehen der Sanktionen half oder weiterhin hilft, riskiert selbst den Zugang zum amerikanischen und damit zu einem großen Teil des internationalen Finanzsystems. Seine Drohung ist kein symbolisches Wedeln mit einer abstrakten Sanktionsliste; sie wird bereits umgesetzt und erweist sich als wirtschaftliche Kriegsführung mit der Präzision eines Schraubstocks. Iran braucht Flugzeuge, Ersatzteile, Geld und internationale Vermittler – und genau diese Lebensadern nimmt Washington jetzt ins Visier.

Besonders pikant: Laut US Treasury sollen erst in diesem Sommer mindestens drei Boeing 777 über die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman an die iranische Mahan Air geschleust worden sein. Es sind genau solche Umgehungsgeschäfte, die jetzt abgewürgt werden sollen. Bessent hat damit eine sehr einfache Botschaft an Teheran und seine Helfer geschickt: Ihr könnt euch versuchen zu verstecken, ihr könnt Strohmänner aufbieten, ihr könnt eure Flugzeuge über Drittstaaten schleusen – aber irgendwann finden wir euch. Trump führt keinen Kuschelkurs mit Teheran – sondern er nimmt dem Regime Stück für Stück die finanziellen, technischen und logistischen Lebensadern weg. Und er damit noch lange nicht fertig.

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