Trumps nächstes klares Statement: Aus Verteidigungsministerium wird Kriegsministerium

Wenn etwas aussieht wie eine Katze, schnurrt wie eine Katze und Mäuse fängt wie eine Katze, dann ist das wohl auch eine Katze. Genau dieses Katz-und-Mausspiel mit harmlos klingenden Namen hat Washington beendet: Seit dem 5. September 2025 läuft das Pentagon in der öffentlichen Kommunikation wieder als Department of War (Kriegsministerium). Trump hat die entsprechende Präsidialanordnung unterschrieben. Punkt.

Zu Trumps martialischer Haltung und seinem trotzigen Selbstverständnis passt Angriff seit jeher besser als Verteidigung. Das gilt nicht nur nach außen, sondern auch innenpolitisch: Gestern provozierte Trump wieder mal das politmediale linke Establishment bis aufs Blut, als er mit Blick auf einen Einsatz der Nationalgarde nach Washington auch in Chicago folgendes Meme postete:

Fans amüsieren sich köstlich über die augenzwinkernde Unkonventionalität Trumps, die daraus spricht, während seine Feinde wieder mal Schnappatmung bekommen. Doch die Botschaft ist deutlich: Trump ist bereit, Krieg zu führen – gegen die Feinde der USA im Äußeren wie im Inneren. Ob feindliche Mächte oder illegale Migranten, ist dabei Nebensache.

Der Namenswechsel von “Defense” zu “War” ist bereits in vollem Gange: Beweisstücke aus den Fluren der Macht künden bereits davon. Am Büro des Ministers wurde das Messingschild getauscht; statt Verteidigungsminister steht dort jetzt Secretary of War – Kriegsminister. Ein Türschild als Etikett der ungeschulten Wahrheit: So viel Offenheit hätte man in Washington nicht mehr erwartet.

Klartext statt Neusprech

Trumps Executive Order erlaubt die Begriffe Kriegsministerium und Kriegsminister auf Schildern, in Briefköpfen, Reden und Zeremonien. Andere Behörden sollen das übernehmen. Das Weiße Haus sammelt binnen 60 Tagen Vorschläge, wie der Namenswechsel in ein Gesetz gegossen werden kann. Bis dahin gibt es noch zwei “Wahrheiten”: Im Gesetzbuch heißt es noch Department of Defense (Verteidigungsministerium). Im amtlichen Sprachgebrauch – und auf den Schildern – gilt bereits Department of War.

Immerhin macht Trump damit sich und sein Land ehrlich: Wer über einem Vierteljahrhundert Kriege führt und nicht wenige davon anzettelte, sollte das nicht mit dem Wort Verteidigung kaschieren. “Missionen” hieß das früher. “Friedenseinsätze ”auch. Jetzt sagt die Maschine wenigstens ehrlich, wofür sie gebaut ist. Das ist aufrichtiger, wenn natürlich auch direkter und härter. Sprache setzt die Brille auf, durch die Politik sieht.

Internationale Schüchternheit

Fast alle Staaten nennen ihr Kriegsressort heute Verteidigungsministerium. Klingt freundlich, wirkt sanft – doch in Wahrheit führen Armeen immer Krieg. Amerika legt nun die Karten auf den Tisch. Man kann das gut finden oder auch erschreckend finden. Beides passt. Auch wenn Friedrich Merz einen neuen Russlandfeldzug plant ist das eine Kriegsvorbereitung – und sein ”Verteidigungsminister” Boris Pistorius handelt genaugenommen wie ein Kriegsminister.

Wer das vor laufender Kamera als reine Abwehr- oder Defensivpolitik verkauft, betreibt Verschleierung. Nennen wir die Dinge beim Namen, so wie Trump! Dann wissen Bürger und Soldaten wenigstens, woran sie sind. Wer wissen will, wie die USA sich verstehen, lese das frisch polierte Türschild. Keine Deutung nötig. Katze ist Katze. Und ein Kriegsministerium ist ein Kriegsministerium.