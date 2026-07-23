Trumps neue Abschreckungsdoktrin: Droht dem Persischen Golf eine gefährliche Eskalationsspirale?

Mit einer ungewöhnlich scharfen Warnung hat US-Präsident Donald Trump die Schwelle der strategischen Abschreckung gegenüber der Islamischen Republik Iran erneut angehoben. Seine Botschaft ist eindeutig: Jeder iranische Angriff auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus werde künftig unmittelbare militärische Konsequenzen gegen iranische Infrastruktur nach sich ziehen. Genannt wurden ausdrücklich Brücken und Kraftwerke – also zivile Infrastruktur mit erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung. Die Erklärung markiert einen weiteren Schritt weg von klassischer diplomatischer Krisenbewältigung hin zu einer öffentlich formulierten Doktrin der direkten Vergeltung. Trump knüpft militärische Reaktionen nicht mehr ausschließlich an Angriffe auf amerikanische Streitkräfte oder Verbündete, sondern bereits an Störungen einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt.

Die Reaktion aus Teheran ließ nicht lange auf sich warten. Mohammad Marandi, Professor und Mitglied des iranischen Verhandlungsteams, antwortete mit einer kaum missverständlichen Warnung. Sollten die Vereinigten Staaten iranische Infrastruktur angreifen, sei es an der Zeit, Kuwait, Katar, Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und vermutlich auch Oman zu evakuieren. Diese Aussage ist weniger als unmittelbare Kriegsankündigung zu verstehen als vielmehr als Hinweis auf die iranische Militärdoktrin. Seit Jahrzehnten verfolgt Teheran das Prinzip, einen Konflikt niemals auf das eigene Staatsgebiet zu begrenzen. Amerikanische Militärbasen in den Golfstaaten gelten seit Langem als primäre Ziele für den Fall eines offenen Krieges.

Hoher Preis

Die Botschaft lautet: Wer Iran angreift, gefährdet die gesamte Sicherheitsarchitektur des Persischen Golfs. Bemerkenswert ist dabei Marandis Formulierung, die “Gleichungen” seien die Krankheit des Westens. Gemeint ist die iranische Vorstellung von Abschreckung durch Symmetrie: Öffentliche Drohungen dürfen nach dieser Logik nicht unbeantwortet bleiben. Ein Ausbleiben einer Reaktion würde innerhalb des iranischen Machtapparates als Schwäche interpretiert und könnte sowohl innenpolitisch als auch gegenüber den Revolutionsgarden erhebliche Konsequenzen haben.

Trump wiederum versucht genau diese Logik umzudrehen. Seine angekündigte Reaktionskette soll den Preis iranischer Aktionen so hoch treiben, dass Teheran bereits vor einem Angriff zurückschreckt. Gleichzeitig machte der Präsident bei der Entgegennahme der Särge gefallener amerikanischer Soldaten deutlich, dass weitere Verluste aus seiner Sicht nicht unbeantwortet bleiben würden. Seine Worte, der Iran werde einen hohen Preis zahlen, richten sich gleichermaßen an die politische Führung in Teheran wie an die amerikanische Öffentlichkeit. Das eigentliche Risiko liegt jedoch in der Dynamik gegenseitiger Abschreckung. Beide Seiten definieren Glaubwürdigkeit über ihre Bereitschaft zur Vergeltung. Genau darin liegt die Gefahr einer Eskalationsspirale. Greift Iran erneut Schiffe in der Straße von Hormus an, müsste Washington nach Trumps eigener Ankündigung reagieren, um seine Drohung glaubwürdig zu halten. Erfolgen daraufhin Angriffe auf amerikanische Einrichtungen in den Golfstaaten oder auf regionale Verbündete, würde sich der Konflikt zwangsläufig ausweiten.

Hormus als strategischer Schlüssel

Für die arabischen Golfstaaten ist diese Entwicklung besonders problematisch. Obwohl viele von ihnen enge Sicherheitsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten unterhalten, wären ihre Infrastruktur, Energieanlagen und amerikanischen Militärstützpunkte im Ernstfall die ersten Ziele iranischer Vergeltung. Genau darauf spielte Marandis Warnung an. Die Straße von Hormus bleibt dabei der strategische Schlüssel. Ein erheblicher Teil des weltweiten Öl- und Flüssiggasexports passiert täglich diese Meerenge. Jede militärische Eskalation hätte daher weit über den Nahen Osten hinaus unmittelbare Folgen für Energiepreise, Lieferketten und die Weltwirtschaft.

Ob Teheran tatsächlich militärisch reagiert oder zunächst auf politische und propagandistische Antworten setzt, bleibt offen. Erfahrungsgemäß vermeidet die iranische Führung häufig unmittelbare Konfrontationen mit den Vereinigten Staaten und setzt stattdessen auf zeitlich verzögerte oder indirekte Reaktionen durch verbündete Milizen und Stellvertreterorganisationen. Ebenso denkbar sind verstärkte Cyberangriffe oder asymmetrische Operationen. Die kommenden Tage werden daher entscheidend sein. Sollte keine Seite einen diplomatischen Ausweg finden, droht aus einer Serie öffentlicher Drohungen eine militärische Eigendynamik zu entstehen, die weit über den ursprünglichen Anlass hinausreichen könnte. Im Nahen Osten genügt oft bereits eine Fehleinschätzung, um aus Abschreckung einen offenen Krieg werden zu lassen. Weniger anzeigen