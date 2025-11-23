Trumps Ukraine-Plan: Die EU versucht panisch, irgendwie noch den Krieg zu retten

Mit immer hektischeren Bemühungen versuchen EU-Politiker, insbesondere die “Koalition der Kriegsbesessenen” unter Führung von CDU-Chef Friedrich Merz, den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump zu torpedieren und die seit vielen Wochen ersten konkreten, weil realistischen und realitätsbasierten Friedensaussichten zu sabotieren. Der aus Hypermoralismus und wohl auch aus strategischen und wirtschaftlich-konjunkturellen Interessen (mit Blick auf die in Deutschland einzig verbliebene “Wachstumsbranche”, die Rüstungsindustrie) – getriebene Wahn, man könne die Atommacht Russland in einem erzwungenen Siegfrieden per Proxy-Krieg niederringen und dieser Krieg werde mit einem glorreichen Triumph der Ukraine und einer Kapitulation Putins enden, hat inzwischen jegliche gebotene Verantwortungsethik verdrängt und den EU-Staatenlenkern die Sinne getrübt. Tatsächlich bleibt als einzige Friedenshoffnung Trump, der sich ein schnelles Ende des Ukraine-Kriegs von Beginn seiner zweiten Amtszeit an auf die Fahnen geschrieben hat und nach drei vergeblichen Anläufen diesmal Nägel mit Köpfen machen will.

Dass die nun im Raum stehende 28-Punkte-Lösung selbstverständlich mit erheblichen und bitteren Bedingungen zulasten der Ukraine einhergeht, entspringt keiner Boshaftigkeit, sondern ist das Anerkenntnis militärischer Chancen und politischen Realitäten. Kiew hätte es viel günstiger haben können, hätte es sich nicht vor drei Jahren an die Seite derselben EU-Politiker gekettet, die es auch jetzt zum Weiterkämpfen und -verrecken ertüchtigen wollen. Selenskyj, dessen Zeit abgelaufen ist und der angesichts der monströsen Korruption in seinem Umfeld für jeden rechtsstaatlichen Staat als Partner längst erledigt sein müsste, weiß nur zu gut, dass bei einem Friedensschluss zwei Katastrophen für ihn eintreten: Erstens versiegt dann der schier endlose Milliardenzufluss aus dem vertrottelten “Wertewesten” (respektive die dann für den “Wiederaufbau” lockergemachten Zuwendungen werden sich ungleich schwieriger unterschlagen und stehlen lassen) – und zweitens ist seine seit nunmehr über 100 Tagen ohne jede demokratische Legitimation andauernde Präsidentschaft damit final erledigt.

Merz führt Deutschland zuverlässig ins geopolitische Abseits

All diese Zusammenhänge müsste ein verantwortungsvoller deutscher Bundeskanzler durchschauen – und da Merz eben das nicht ist, schießt er sich und Deutschland auch hier wieder zuverlässig ins geopolitische Abseits. Entweder ist Merz nicht einsichtsfähig, oder er hat andere, womöglich persönliche Interessen, diesen Krieg am Laufen zu halten. Klar ist: Statt das Bestreben einer diplomatischen Lösung zu unterstützen, wird im Kanzleramt Alarm geschlagen wegen einer möglichen “Kapitulation” Kiews, als die der aktuelle Friedensplan in infantiler Trotzigkeit verunglimpft ist. Die Europäer wollen Trump stattdessen “klarmachen, was er anrichtet”, resümiert die “Weltwoche” – und das, obwohl die Lage für die Ukraine immer verzweifelter wird: Dem Land fehlen Soldaten – während gleichzeitig Millionen wehrpflichtige ukrainische Männer in Deutschland und anderswo die Annehmlichkeiten einer fremden sozialen Vollversorgung genießen – und das einfache Volk ist Leidtragender, während sich Oligarchen, Kleptokraten und eine korrupte Nomenklatura die Taschen vollmacht. Unterdessen gerät Europa selbst inzwischen finanziell ans Limit; nicht einmal die eingefrorenen russischen Gelder wird es behalten können, würde der Friedensplan umgesetzt. Die “Weltwoche” fragt zu Recht, warum wohl die Europäer diesen Krieg unbedingt fortsetzen wollen – und antwortet sich selbst: “Sie fürchten Trumps Plan, der Kiew schwächt und ihre Einflusssphäre bedroht. Trotz Erschöpfung blockieren sie ein schnelles Ende des Blutvergießens – eine Haltung, die mehr Leid verlängert. Ob diese Botschaft ankommt, ist unklar.”

Derweil fallen die Analysen nüchterner Beobachter und der letzten verbliebenen fähigen Staatsmänner Europas schonungslos und deutlich aus. So sieht der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán angesichts des US-Friedensplans für den Ukraine-Krieg nur noch zwei Optionen für die EU: entweder sie sammelt sich hinter der Friedensinitiative von US-Präsident Trump und unterstützt sie – oder sie geht weiter den Weg der Brüsseler Kriegstreiber. Orbán schreibt auf X: „Wir können diesen Teufelskreis durchbrechen und uns endlich hinter Präsident Trumps Friedensinitiative vereinen, einschließlich der Brüsseler Bürokraten. Dazu müssten die kriegsbefürwortenden Führer jedoch einsehen, dass sie in den vergangenen dreieinhalb Jahren das hart verdiente Geld der Europäer für einen Krieg verschwendet haben, der auf dem Schlachtfeld nicht gewonnen werden kann. Der andere Weg führt direkt in den Krieg. Wenn Europas kriegsbefürwortende Politiker weiterhin ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten Geld und Waffen in die Ukraine pumpen, ebnen sie den Weg für einen europäisch-russischen Konflikt. Europa weiß nur allzu gut, wohin dieser Weg führt, und die Folgen waren tragisch.“ (TPL)