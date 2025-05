Trumps Ukraine-Rohstoffdeal verkompliziert die Friedensfindung

Donald Trump scheint mit seinen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges tatsächlich an einem toten Punkt angekommen zu sein. Das US-Außenministerium ließ gestern verlauten, dass man, zumindest einstweilen, als Vermittler ausscheiden werde. Hintergrund dafür soll die Weigerung des russischen Präsidenten Wladimir Putin sein, einem Waffenstillstand zuzustimmen. Man wolle nicht mehr „auf Knopfdruck um die Welt fliegen“, um an Treffen teilzunehmen, hieß es. Kiew und Moskau müssten nun konkrete Vorschläge zur Beendigung des Krieges vorlegen und beide Kriegsparteien sollten sich direkt treffen, um den Konflikt zu lösen.

Ob es sich dabei um bloße Drohungen handelt, um Druck auszuüben, bleibt nun abzuwarten. Jedenfalls zeigt, sich wie verworren die Lage ist. Nachdem es zwischenzeitlich hieß, die USA wollten die russische Annexion der Krim und auch den größten Teil der russischen Eroberungen in der Ukraine anerkennen und ein Deal sei nahe, scheinen die diplomatischen Fronten sich nun wieder verhärtet zu haben.

Schwieriger als befürchtet

Mit dem am Mittwoch nach monatelangem Hickhack unterzeichneten Rohstoffdeal zwischen den USA und der Ukraine scheint die russische Bereitschaft, sich zu bewegen, zum Erliegen gekommen zu sein. Das Abkommen garantiert den USA das vorrangige Investitionsrecht in Ressourcenvorkommen, auch in der Ostukraine. Damit wird die Ukraine zu einem Wirtschaftsstandort, der für die USA von vitalem Interesse ist, auch sicherheitspolitisch. Das Abkommen sei ein klares Signal an die russische Führung, dass sich die Trump-Regierung langfristig für einen Friedensprozess einsetze, in dessen Mittelpunkt „eine freie, souveräne und prosperierende Ukraine“ stehe“, erklärte Trumps Finanzminister Scott Bessent.

Als Reaktion darauf gab es wieder neue Forderungen von russischer Seite: Außenminister Sergei Lawrow verlangte als Vorbedingung für einen Waffenstillstand eine Garantie für einen Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine, und Putin bestand gegenüber dem US-Sondergesandten Steve Witkoff sogar auf der Rückgabe der Oblaste in der Ostukraine, die nur teilweise russisch besetzt sind sowie die Anerkennung sämtlicher russisch besetzten Gebiete. Zugleich verweigerte Putin die Zustimmung zu einem auch nur 30-tägigen Waffenstillstand. Es ist derzeit nicht überschaubar, was an alledem Kalkül, Trickserei und bloßes Theater für die Öffentlichkeit ist. Jedenfalls gestaltet ein Ende oder auch nur ein Einfrieren dieses Krieges sich noch schwieriger als befürchtet. Man kann nur hoffen, dass eine Übereinkunft gelingt, bevor es den von allen guten Geistern verlassenen Europäern doch noch gelingt, die Lage bis zum Dritten Weltkrieg zu eskalieren.