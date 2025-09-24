Trumps UN-Rede: Schonungslose Klatsche für Europas Selbstzerstörungspolitiker

Von der UN ist Trump echt genervt; ich gehe jede Wette ein, dass er in seiner Amtszeit noch aus dem Laden austritt. Gestern funktionierte zuerst die Rolltreppe nicht, er und Melania mussten zu Fuß hochsteigen; dann fiel bei seiner Rede vor der 80. UN-Vollversammlung auch noch der Teleprompter aus. Wie der Zufall eben so spielt. In seiner typischen humorvollen Art machte Trump darüber natürlich einen Witz: „Wer auch immer diesen Teleprompter bedient, steckt in großen Schwierigkeiten!“ Danach war dann Schluss mit lustig: In überhaupt nicht spaßigem, sondern knallhartem und bitterernstem Klartext äußerte Trump sich sodann dann in Richtung der Europäer für ihre selbstzerstörerische Zuwanderungspolitik und prophezeite, die Migration werde der Tod Europas sein: „Eure Länder gehen vor die Hunde“, so Trump wörtlich.

Recht hat er – und jetzt sieht es alle Welt. Die vom 1001-Gebrochene-Versprechen-Kanzler herbeigesäuselten “Talente”, die Deutschland voranbringen sollen (sprich: echte Topqualifizierte und reale Fachkräfte, im Gegensatz zu dem Prekariat, das stattdessen nach Deutschland kam) werden sich künftig doppelt und dreifach überlegen, ob sie den Schritt in das gefährliche, islamisierte Shithole auf sich nehmen wollen.

Höchststrafe für Baerbock

Die menschgemachte Klimapanik bezeichnete Trump als Witz: „Der Klimawandel – das ist der weltweit größte Betrug aller Zeiten“, sagte er. Die Maßeinheit des individuellen CO₂-Fußabdrucks bezeichnete er zudem als „Lüge, die von Menschen mit bösen Absichten erfunden wurde“. Dass die hochnotpeinliche Annelena Baerbock als Leiterin der Generalversammlung gleich hinter ihm und aus nächster Nähe diese Sätze mitanhören musste, ohne wie üblich borniert dazwischenplappern zu können, war verdiente Höchststrafe.

Dies vor allem, als Trump anschließend auch noch die idiotische, grüne Politik zerriss, was vor allem an die Adresse der deutschen energiepolitischen Geisterfahrer gerichtet war: “Europa hat seinen CO2-Fußabdruck um 37 Prozent reduziert. Herzlichen Glückwunsch, Europa, tolle Arbeit! Das hat viele Arbeitsplätze und Fabriken gekostet… aber Sie haben Ihren CO2-Fußabdruck um 37 Prozent reduziert. All Ihre Opfer wurden jedoch durch einen globalen Anstieg von 54 Prozent wieder komplett zunichte gemacht.“ In your face!