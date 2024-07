Trumps Vizekandidat J. D. Vance: Deutschland ist kein Vasallenstaat der USA!

Willy Brandt begründete einst seine Entspannungspolitik mit der Lage von Deutschland als Land in der Mitte Europas: „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein.“ Und sein Berater Egon Bahr ergänzte: „Die eigenen Interessen eines Staates zählen, nicht die Werte. Wenn ein Politiker anfängt, über ‘Werte’ zu schwadronieren, dann ist es höchste Zeit, den Raum zu verlassen.“ So sprachen SPD-Politiker damals, als sie noch verantwortungsbewusst für die Interessen des deutschen Volkes eintraten. Was wohl würde Bahr zur “wertegeleiteten” Politik der Ampel sagen? An der Wahrheit seiner damaligen Aussagen hat sich nichts geändert: Deutsche Politik muß auf Entspannung und Frieden ausgerichtet sein. Und Entspannungspolitik ist immer Interessenpolitik. Deutschland muß seine eigenen Interessen definieren – gegenüber der EU, den USA, Russland und der Ukraine.

Der von Trump designierte Vizepräsident J. D. Vance schlug anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2024 in einem Beitrag für die “Financial Times” unter dem Titel “Europa muss bei der Verteidigung auf eigenen Füßen stehen“ eine von den USA unabhängige Sicherheitsarchitektur für Europa vor: “Wir sind es unseren europäischen Partnern schuldig, ehrlich zu sein: Die Amerikaner wollen Verbündete in Europa, keine Vasall-Staaten, und unsere Großzügigkeit in der Ukraine neigt sich dem Ende zu. Die Europäer sollten die Beendigung des Krieges in der Ukraine als ein Gebot der Stunde betrachten. Sie müssen ihre industriellen und militärischen Fähigkeiten weiter ausbauen. Und Europa sollte sich überlegen, wie genau es mit Russland leben will, wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist.”

Vom Bilateralismus zum Multilateralismus

Das heißt im Klartext: Die USA unter Trump werden ihre Militärhilfe an die Ukraine einstellen, den Ukrainekrieg umgehend beenden, die Reparatur der Nord-Stream-Pipeline zulassen und Deutschland zur Wandlung vom transatlantischen Vasallenstaat zum souveränen Staat mit interessengeleiteter Politik ertüchtigen. Vance hat begriffen, daß Amerika mit dem Wechsel der unter US-Hegemonie stehenden bipolaren Welt hin zu einer multipolaren Welt seine Interessen bzw. Aktivitäten vom europäischen zum asiatisch-pazifischen Raum verlagern muß.

Das vorrangig zu lösende Problem ist die drohende Ausweitung des Ukrainekriegs: Trump hat während seiner ersten Präsidentschaft keinen einzigen neuen Krieg begonnen – im Gegensatz zu seinen Vorgängern Biden, Obama, Bush, Clinton und so weiter. Und Trump ist weit weniger mit der mächtigen Rüstungslobby der USA verbandelt als seine Vorgänger. All dies ist Fakt und macht Friedensbewegten Hoffnung auf ein Ende des Kriegs in der Ukraine. Diese Perspektive drängt das oftmals ruppige und ungehobelte Auftreten von Trump in den Hintergrund.

US-Interessen sind nicht automatisch deutsche Interessen!

Zwei Fragen bleiben dennoch:

Biden hat das amerikanische “Sicherheits-Establishment” – man beschreibt es auch als den “Deep State” – regieren lassen. Und Trump? Wird er als Präsident gegen das clintonesque US-Establishment ankämpfen? Gilt für ihn sein unmittelbar nach dem gescheiterten Mordversuch ausgesprochenes „Fight! Fight! Fight“, oder doch lieber ein „stay safe!“? Vance wie Trump drängen Deutschland dazu, doch mehr Verantwortung zu übernehmen, sprich souverän die eigenen politischen Interessen zu verfolgen und sich nicht weiter den US-Interessen als deren Vasall unterzuordnen. Aber wer in Berlin formuliert diese Interessen zu EU, Energie, Migration und so fort? Eine unstaatsmännische Stümperin Annalena Baerbock mit ihrem “Russland ruinieren” garantiert nicht, und der über BlackRock und andere Verbandelungen den USA hörige Transatlantiker Friedrich Merz ebenfalls nicht. Wer räumt also mit dem Märchen auf, daß die Interessen der USA automatisch auch die Interessen von Deutschland sein müssen?

Nochmals: Willy Brandts Diktum „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein“ gilt nach wie vor. Und unsere Nachbarn sind alle Europäer.