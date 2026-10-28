Tschüss, du kaputte Merkel-Ruine! Der schleichende Exodus der deutschen Industrie

Kurz vor den US-Kongresswahlen, den Zwischenwahlen, die am 3. November stattfinden, geht es in den amerikanischen Medien hoch her. Es wird schmutzig. Kein Wunder, denn die Midterms gelten traditionell als Stimmungsbarometer der Bevölkerung und als Gradmesser für die Popularität und politische (Fast-)Halbzeitbilanz des amtierenden Präsidenten und reflektieren damit auch seinen jeweiligen Beliebtheitsgrad. Künftige Macht- und Regierungswechsel können sich hier abzeichnen und häufig zeigt sich, dass sich zwei Jahre nach einer Präsidentenwahl eine Mehrheit der Partei, die den Präsidenten stellt, schwer verteidigen lässt, weil emotionale Kampagnenpolitik stets den Ergebnissen und Folgen von amtierender Realpolitik weichen muss. Trump, angeschlagen durch den Iran-Krieg, konnte zwar zuletzt wieder etwas Boden gut machen, doch die Democrats betrachten es als heilige Mission, den Republikanern eine Niederlage beizubringen, und schrecken dabei weder vor Wahlmanipulationen durch Mehrfachregistrierungen nicht zurück (vor allem deshalb haben sie den “Save America Act” hintertrieben, der solchen Zuständen den Garaus machen sollte!) noch vor dreckigen aus dem Hut gezauberten Schmutzkampagnen; die jüngsten Vergewaltigungsvorwürfe einer ehemaligen Schweizer Schönheitskönigin 33 Jahre nach der angeblichen Tat sind dafür nur ein aktuellen Beispiel.

Umso mehr verweist der trudelnde Trump auf seine Erfolge – und dabei insbesondere auf die von ihm gepriesene eigene Zollpolitik. In deren Zuge gelang es ihm vergangene Woche, einen „big point“ zu landen, der allerdings weit über eine nationale Bedeutung hinausreicht und vor allem auch in Deutschland hohe Wellen schlug: Die massive 4,2-Milliarden-Dollar-Investition des deutschen Autobauers Audi im Bundesstaat Georgia rechnet sich Trump vor allem selbst an, wobei ihm wohl selbst nicht ganz klar ist, ob die hohen US-Zölle für Fahrzeugimporte aus der EU oder nicht viel mehr die desolaten Standortbedingungen in Deutschland hier den Ausschlag gaben.

Kräftiger Arschtritt

Hierzulande kennt man die Antwort besser: Die Attraktivität der USA steht zwar außer Frage, – doch fraglos und ganz überwiegend handelte es sich bei dieser Standortentscheidung Audis um den nächsten kräftigen Arschtritt für ein vorsätzlich zugrunde gerichtetes Deutschland, dessen einstige Platzhirsche in wildem Galopp das Weite suchen. Das zuerst abgemerkelte „Schland“, das zuerst ampelverscholzt wurde und nun zugrundegemerzelt wird, war tatsächlich einmal der attraktivste und leistungsstärkste Verdichtungspunkt der Welt, nicht nur für eine weltweit Standards setzende Automobilindustrie, sondern auch für andere Branchen, in denen deutscher Erfindergeist, Pioniergeist und Ingenieurkunst kulminierten, von Chemie über Atomphysik bis Architektur. Die “Hidden Champions” muss man inzwischen mit der Lupe suchen, weil sie sich längst im Ausland verbergen; abschmierende Patentzahlen und zunehmende Firmenflucht nebst Rekordinsolvenzen sorgen dafür, dass aus “made in Germany“ längst “made for away from Germany“ zum heimlichen Credo etlicher einst weltrenommierter Marken geworden ist.

Dass in Deutschland bis Merkel und vor Corona (das auch hier als Transformationsbeschleuniger hin zur grünen Planwirtschaft des “Degrowth” wirkte) noch jeder siebte Arbeitsplatz an der Automobilindustrie hing und diese der unangefochtene Schrittmacher der deutschen Exportnation und Nabel der Welt für PKW-Automobilisten und Marken-Fans war, mag man sich heute kaum mehr vorstellen. Doch die Weichel wurden schon früher fehljustiert: Jeden politischen Irrweg von Energie- bis Mobilitätswende machten die Autobosse im grünen Rausch mit, während die Energiepreise explodierten und die Wettbewersfähigkeit in den Keller rauschte.

Döllner mit Trump auf der Bühne: Narzisstische Kränkung für die linken Transformatoren

Längst ist die dunkle ökonomische Eiszeit in Doofbuntland angebrochen, Merkel sei Dank: Mit vereinter Kraft wurde Deutschland irreversibel kastriert, komplett seiner nationalen Interessen beraubt und ins Gleisbett der impotent-katastrophalen Beliebigkeit gestoßen. Achtung, Grüne und Linke, CDU und SPD, it’s well done: Niemand, der noch bei Trost ist, investiert mehr in die orientalisch-afrikanische Schrotthalde mit aktivem Dritte-Welt-Anschluss, mit Ausnahme von kriminell hochsubventionierten “Energiewende“-Vorzeigeprojekten und natürlich Rüstungsfirmen, die sich am deutschen hypermoralischen Leitkurs zwischen Weltklima-, Demokratie- und ukrainischer Freiheitsrettung schamlos abputzen. Alles,was hier noch boomt – neben diesen staatsgefälligen und gepamperten Branchen – sind eine zunehmend monströsere Asyl- und Migrationsindustrie, ein linksradikaler NGO-Komplex mit seinen Steuergeldveruntreuungsmechanismen (auch ins Ausland vulgo “Entwicklungshilfe“) – und natürlich ein immer krankhafter wuchernder Behördenapparat mit einem stetig aufgeblähten öffentlichen Dienst. Für jeden Unternehmer, jeden Aufsichtsrat und sonstige Firmenlenker, die noch bei Sinnen und kaufmännischem Verstand sind, heißt es nur noch: Rette, sich wer kann und bloß schnell weg hier aus dem geisteskranken Hochsteuer- und Abgabenstaat mit realsozialistischen Umverteilungsraten und zunehmender bürokratischer Selbstherrlichkeit, dessen politische Schwindsucht für den baldigen Zusammenbruch sorgen wird

Was Trump grinsend am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung verkündete, war daher für die noch Lebenden auf Merkels dysfunktionaler Resterampe überaus demütigend – und hieraus erklärt sich auch die Empörung des linken Juste Milieu hierzulande, das diese neuerliche maximale Abstrafung durch die Wirklichkeit als narzistische Kränkung auffasst. Während auch in der Wolfsburger Provinz nacheinander die Lichter ausgehen, in ständigen Krisenrunden per Dauerschleife der chronische Arbeitsplatzabbau nebst zehntausendfacher Freisetzung von echten Fachkräften fortschreitet und von Konzernsprechern und Vorständen mit Trauermienen verkündet wird (obwohl gleichzeitig Ulrike Herrmann bei Lanz vom “Fachkräftemangel“ fabuliert, der nach noch mehr Drittwelteinwanderung verlange), während in jenem VW-Aufsichtsrat politische Hasardeure und Volldeppen sitzen, die das einst freudig-fanatisch verkündete „Verbrenner-Aus“ gar nicht abwarten können und dieses ultimative Attentat vorangetrieben oder zumindest opportunistisch mitgetragen haben: Da tritt in den fernen USA Audi-Chef Gernot Döllner auch noch demonstrativ ans Trumpsche Rednerpult anwesend und klopfte sich mit Trump auf die Schulter.

Anderswo SUVs, in Deutschland Esel und Lastenkarren

Natürlich sagte er dort das, was Trump hören wollte: „Im Zentrum steht ein Plan, der Audi unabhängiger von US-Zöllen machen soll: Die Marke könnte Anfang der 2030er-Jahre große SUVs in einem eigenen amerikanischen Werk bauen.“ Gewiss war dieses Lob für die faktische Effizienz der US-Zollpolitik eher der Diplomatie, Höflichkeit und auch Zweckmäßigkeit im Wahlkampf geschuldet, doch genau deshalb sieht sich Döllner seitdem einem Shitstorm von Politik und linken Medien in der Heimat ausgesetzt, die ihm Landesverrat und fehlenden Standortpatriotismus vorwerfen; ausgerechnet die also, die Deutschland in die Scheiße geritten haben. Dass Döllner auf der Bühne in Georgia sicher nicht das Elend der deutsche Klima-, Energie- und Hochsteuerpolitik beklagt und als Motiv benennt, versteht sich eigentlich von selbst, doch die Ignoranz der politischen Brandstifter, die Deutschland angezündet haben, nun Feuerwehr spielen und die attackieren, die das Weite suchen, ist wahrlich atemberaubend.

Was Audi nicht nur in den USA, sondern auch in Tschechien verstärkt vom Band rollen lässt, sind zudem gerade SUV-Modelle – und die gelten linksgrünen Autohassern hierzulande als Inbegriff der Verderblichkeit. Die Folge: Inzwischen wurde in fast allen deutschen Großstädten das Parkplatzangebot dank hirntoter „Klimaschutzpläne“ systematisch geschrumpft; Berlin plant Anwohnerparkgebühren in astronomischer Höhe speziell für SUVs. Immer wider kommt es zu ökosozialistischen und Klimantifa-Sabotageakten gegen SUVs (“Wir haben Ihr Fahrzeug stillgelegt!”), werden Fahrer geächtet oder angefeindet. Das vielfaltsdeutsche Sittengemälde gähnend leerer, autofreier Innenstädte mit Gruppen zugezogener Hinterwäldler, deren Nachwuchs auf E-Rollern durch die Fußgängerzonen rasen, nur vereinzelt gekreuzt von auf gruseligen Lastenrädern herumkurvenden biodeutschen Bessermenschen, wird mutmaßlich demnächst um „Park&Ride“-Systeme für echte Mittelmeer-Esel erweitert – während sich die Amis in ihren deutschen SUVs über das renaturierte Neandertal mitten in Europa schlapplachen.

Früchte der Kanzlette des Grauens

Stellvertretend für den erbärmlichen Zustand der ehemals – bevor das kommunistische Merkelmonster kam – noch journalistisch und handwerklich vergleichsweise sauber arbeitenden deutschen Jammerlappenmedien mag dieser dieser Kommentar stehen, den tatsächlich das „Handelsblatt“ – einst tatsächlich einmal die führende deutsche Wirtschaftszeitung – druckte: „Autoindustrie – Audi plant US-Werk trotz schwacher Auslastung in Deutschland… heute soll in der VW-Aufsichtsratssitzung über zusätzliche Produktion für Audi in den USA verhandelt werden. Dabei kann die Premiummarke nicht einmal das Hauptwerk in Ingolstadt auslasten.“ Nein, wie können die nur SUVs in den USA statt E-Autos hier in Deutschland bauen?! Dass erstere nunmal nachgefragt werden und letztere kein Mensch mehr will, ist zu diesen offenbar ebenfalls schon planwirtschaftlich gewaschenen Hirnen bislang wohl nicht durchgedrungen… So selten dumm also labert der deutsche Public-Value-Mainstream, der nicht einmal die barbarischen Resultate der Ostzonenhexe Merkel und ihres fortwährenden Machtmissbrauchs als Kanzlette des Grauens erblickt und nicht wahrhaben will.

Und noch ein interessanter Zeitzusammenhang: Während hierzulande, wie in ganz Europa, das toxische Gebräu aus fieser Klima- und Migrantenpolitik zu unfassbarem Niedergang und fortgesetzten Verwerfungen führt, kann Globalisten-Elitenkönig und Ex-Präsident Barack Obama, genau wie Merkel, auch im Altersruhesitz nicht den Rand halten – und hält, ganz im Ungeist seiner längst abgewählten Politik, aggressive Brandreden gegen Trump. Dabei hätte eigentlich gerade Obama laut lachend dem Audi- Chef gratulieren müssen – denn dieser vollstreckt doch nur das, worum es bei dem politischen “großen Klimaschwindel“ immer ging: Mittels eines absurden EU-Verbrennerverbots die einst bärenstark deutsche Automobilindustrie, aber auch die Wirtschaft anderer europäische Länder wie Italien und zum Teil auch Frankreich, als Konkurrenten der einst erheblich schwächelnden US-Autoindustrie durch Ertüchtigung zur ideologischen Selbstzerstörung strukturell so zu schwächen, dass man diese – wie jetzt Audi – als Fallobst im amerikanischen Markt auffangen kann. Das ist keine Verschwörungstheorie – sondern angewandte Verschwörungspraxis.

Mit Obama fing alles an

Pöbel-Obama, der Merkel seinerzeit – wir erinnern uns – recht unsanft und apodiktisch zur Einwilligung in die EU-Schuldenfinanzierung namens „Eurorettung“ des nahezu bankrotten Griechenlands in Brüssel gedrängt haben soll (womit Deutschland sich aufgab und in die Totalfinanzierung des Brüsseler EU-Antinationen-Projekts samt MIgrations/Genderwoke/Klima- Zerstörungsprogramm einstieg), kann nun Vollzug feiern: Gerade er steht nun imaginär am Grab des nunmehr zu beerdigenden Totdeutschlands. Es geschah während dieser ersten schwarzen und politisch sogar historisch schwärzesten Präsidentschaft, dass Obama die USA in einen internationalen Verhandlungsprozess für ein internationales “Klimaabkommen” führte, an das sich keiner so lustvoll-masochistisch hielt wie Deutschland, mit allen selbstzerstörerischen Konsequenzen. Mit der selbstsüchtigen, egomanisch-charakterlosen Kryptosozialistin Angela Merkel an Halsband und langer Leine ging es von da ohne Umwege weiter hin zu noch absurderem Zivilisations-Harakiri à la “Clean Power Plan“, der Emissionsziele für Kraftwerke setzte, aber auch Anforderungen für Treibhauseffizienz für Autos. Milliarden staatlicher Mittel flossen für so gelenkte Forschung und gewünschte eine Entwicklung, die Technologieoffenheit in politisch dirigierte “Innovationspolitik” umwandelte. Nirgendwo weltweit gelang es Obama besser als in der EU, in Brüssel und Berlin, diesen Suizid umzusetzen – weder in seinem eigenen noch erstrecht in China und Indien zog man hier mit, im Gegenteil. Sein „United Nations Framework Convention on Climate Change“ proklamierte zwar, die Treibhausgas-Emissionen der USA bis 2050 um 80 Prozent zu reduzieren, den Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix bis 2025 auf 25 Prozent zu steigern und ein bundesweites Emissionshandelssystem zu implementieren; doch im eigenen Land blieb es bei Lippenbekenntnissen. In Brüssel wurde daraus jedoch ein in Gesetze gegossener Fahrplan des Horrors Richtung ökonomischem Abgrund – und vor allem für die weltführende deutsche Autoindustrie war damit das Todesurteil beschlossen. Greta “How Dare Your“ Thunfisch und die geisteskranken Klimakleber brauchten sich dann nur noch für die Beschleunigung dieses Wahnsinns zu “engagieren“.

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Dass uns das supranationale Beschlossene hierzulande mit aller Wucht traf, war vor allem dem in Merkel fleischgewordenen stalinistischem Erbe Honeckers zu verdanken. Anfangs noch auf taktischem Verstellungskurs, nach zunächst erfolgtem Ausstieg aus dem Ausstieg, verkündete sie nach Fukushima auf einmal das neuerliche, diesmal finale Aus für die Atomkraft und machte sich zur grünsten Kanzlerin aller Zeiten, dabei lauthals auf internationalen Klimaverhandlungen polternd und mutmaßlich auf den Knien devot zu Obama aufblickend: “Wir brauchen die Bereitschaft aller Länder, international verbindliche Verpflichtungen zu übernehmen. Wir können es uns nicht leisten, beim Klimaschutz von den wissenschaftlich gebotenen Zielen abzuweichen.” DDR-Duktus pur, wobei hier erstmal das später in ihrer verbrecherischen Migrationsagenda öfter zu hörende Mantra der “Alternativlosigkeit“ aufblitzte. Merkel fügte hinzu: „Das wäre nicht nur ökologisch unverantwortlich. Es wäre auch technologisch kurzsichtig. Denn die Entwicklung neuer Technologien im Energiebereich bietet große Chancen auf Wachstum und zukunftsfähige Arbeitsplätze.“ Bekanntlich kam es anders, nämlich genau umgekehrt. Merkel, bravo! Dein Wachstum mit zukunftsfähigen Arbeitsplätzen findet tatsächlich statt – aber nicht mehr in Deutschland, sondern überall dort in der Welt, wohin sich deutsche Industrie, Mittelstand, Konzerne, die hierzulande von Deiner Zerstörungspolitik vertrieben wurden, eben nun ansiedeln. Operation gelungen, Patient tot. Da kann man schonmal klatschen – und sich mittlerweile 17 (!) höchste Auszeichnungen deutschland- und europaweit von seinen einstigen Speichelleckern und Erfüllungsgehilfen um den Hals hängen lassen. Man möchte nur noch kotzen.