Tschüss, ihr Rechtsextremen! Faesers Abschiedsgeschenk an mehr als jeden vierten Deutschen

In Hannover sagt man “Tschüss”, in Stuttgart sagt man “Ade”, in München sagt man “Servus” und in Berlin sagt man: “Ihr Dummerchen, das habt ihr nun davon, wenn er dieses Land einer Innenministerin anvertraut, die Muslime mehr liebt als sich selbst”. Und diese Innenministerin hat, in einem letzten Gruß vor ihrem Amtsende, mal eben noch ein gutes Viertel der Wähler als “gesichert rechtsextrem” erklären lassen. Nancy Faeser kann sich noch so sehr winden, kann noch so sehr beteuern, dass das ihr gegenüber weisungsgebundene Bundesamt für Verfassungsschutz ja angeblich neutral und natürlich völlig unabhängig diese aberwitzige Entscheidung über die AfD getroffen habe; eine Einschätzung, die man euphemistisch als “mutig” bezeichnen kann, eher aber als dreist, feige, demokratiefeindlich und autoritär. Denn wer es nicht schafft, die stärkste politische Kraft in dieser Republik mit Argumenten zu bezwingen, sondern sie anhand eines (unter Verschluss gehaltenen) “Gutachtens”, dessen Inhalt niemandem zugänglich gemacht wird, zu brandmarken und etikettieren: Der handelt weder in der für Regierungen erforderlichen Transparenz noch grundgesetz- und demokratiekonform. Und schon gar nicht verantwortungsbewusst gegenüber der Öffentlichkeit, die schon den geltenden Normen zufolge einen Anspruch darauf hat, bei derart weitreichenden Eingriffen in die politische Struktur der Bundesrepublik – und sogar bereits zu bloßen dahingehenden Erwägungen – informiert zu werden.

Der Vorstoß ist jedenfalls ganz und gar unhaltbar. Bislang wissen wir lediglich, dass die üblichen Plattitüden zusammengetragen wurden: “Verdachtsmomente” hätten sich verdichtet, die AfD verfolge eine “nationalistische Gesinnung”, mit der sie Artikel 1 Grundgesetz tangiere, insbesondere die Würde von Flüchtlingen, die sie “diskriminieren”, “ausgrenzen” und allein anhand ethnischer Kriterien bewerten würde. Dabei hatte sogar Karlsruhe schon geurteilt: “Ein Angriff auf die Menschenwürde ist nur dann gegeben, wenn [die] Person […] als unwertiges Wesen behandelt wird”. (BVerfG, Beschluss vom 4. Februar 2010, Az.: 1 BvR 369/04). Und an anderer Stelle betonen die roten Roben: “Art. 3 verwehrt dem Gesetzgeber indessen nicht jede Ungleichbehandlung von Deutschen und Ausländern” (BVerfG , Beschluss vom 7. Februar 2012, Az:. 1 BvL 14/07). Es kommt also insbesondere darauf an, aus welchen Gründen man ein Vorrangigkeitsgebot für die eigene Gruppe fordert, wonach und diejenigen gehen müssen, welchen der entsprechende Rechtsstatus fehlt, ohne dass dies in Widerspruch zu einer Weltanschauung des Ethnopluralismus steht. Und nichts anderes formulieren Alice Weidel und Tino Chrupalla: “Remigration umfasst alle Maßnahmen und Anreize zu einer rechtsstaatlichen und gesetzeskonformen Rückführung Ausreisepflichtiger in ihre Heimat” (Positionspapier vom 29. Januar 2024). Und: Die AfD vertritt ausschließlich den Volksbegriff des Grundgesetzes selbst.

Horch und Guck trumpfen auf

Anzeichen dafür, dass es über sämtliche Ebenen und Parteiorganisationen der Blauen horizontal und vertikal, landauf-landab irgendwelche anderslautende Auffassungen gäbe, die einer prinzipielle Feindseligkeit oder gar Aversion gegenüber Fremden bloß aufgrund von deren “Rasse” fordern würden, oder die Ausländer pauschal auf nicht autorisierten Wegen gewaltsam zum Verlassen des hiesigen Territoriums bewegen wollen, um so die (übrigens in Artikel 116 verbriefte) Volkszugehörigkeit zu wahren, gibt es nicht und sie werden sich auch schwerlich konkretisieren lassen. Dazu schweigt die Behörde in Köln, und vermutlich ist genau das auch der Grund für ihre Geheimhaltung, mit der sie bereits eine Bankrotterklärung abgegeben hat. Den Erfolg ihres Bärendienstes wird sie bald schon genießen können – denn es zeugt von einem despotischen Charakter ungeahnten Ausmaßes, der inzwischen auch außereuropäisch wahrgenommen wird, wenn in einem Staat, der einst Vorreiter für für Liberalismus und Parlamentarismus war, plötzlich wieder Horch und Guck auftrumpfen und all diejenigen ins Visier nimmt, die zwar rein gar nichts mit Nazis oder Faschisten zu tun haben, aber das linke Machtkartell herausfordern. Jeden als “gesichert rechtsextrem” zu geißeln, der sich lediglich wieder Vernunft und Ordnung auf den Straßen und in den Köpfen ihrer Regierung zurückwünscht (und genau dafür stehen die Vertreter der AfD explizit, wie sie von Garmisch bis Kiel in zahllosen Veranstaltungen bezeugen), ist ein Dammbruch.

Wer das AfD-Grundsatzprogramm ausführlich und noch so kritisch studiert, der kann und wird dort nichts von den Behauptungen und Unterstellungen des Verfassungsschutzes finden – die ohnehin jeglichem Beleg oder Nachweis entbehren, weil sie nicht plausibel und konsistent untermauert werden können. Es ist für jeden Wettbewerber in der politischen Debatte – also auf einem Tableau, das zum Ringen um die besten Lösungen und Antworten für das Morgen herhalten muss – nur allzu gewöhnlich und selbstverständlich, dass im Zweifel auch markige Worte und provokative Formulierungen fallen; doch nicht jede Äußerung von einem Abgeordneten oder Funktionär muss sich mit der Linie der ersten Reihe decken. Das gilt für alle Parteien, doch nur der AfD will man daraus einen Strick drehen. Für die Einstufung des Verfassungsschutzes einer Gesamtpartei als “gesichert rechtsextrem” bräuchte es Aussagen und Verlautbarungen, die in parteiübergreifender Konkludenz existieren und zur Generalisierung taugen.

In Wahrheit für ein Mehr an Volksdemokratie

Verfolgt man jedoch gerade öffentliche Kundgebungen verschiedener AfD-Spitzenvertreter, so sind pointierte Sprüche und reißerische Standpunkte gegen die gegenwärtige “Altparteiendemokratie” zwar nicht selten zu vernehmen; dass diese allerdings nicht mit unserer demokratischen Ordnung vereinbar wären (vgl. hierzu Sächsisches OVG, Beschluss vom 21. Februar 2025, Az.: 3 B 127/24) lässt sich schon deshalb ausschließen, weil sich die AfD dabei lediglich für eine Weiterentwicklung des derzeitigen repräsentativen in Richtung eines plebiszitären Systems ausspricht, und so dem Willen ihrer Basis Ausdruck verleiht.

Ein solches Mehr an Volksdemokratie wäre ja gerade nicht mit einer Abschaffung der derzeitigen Staatsform verbunden, sondern gewissermaßen ihre Verfestigung durch die Fortschreibung von noch mehr Volkssouveränität und politische Teilhabe der Bürger. Das mag denjenigen nicht schmecken, die Angst vor dem Pöbel haben, weil sie ihm keine schlüssigen Konzepte für die Zukunft liefern können. Und alleine aus dieser Motivation heraus erfolgt nunmehr eine Einstufung im Augenblick des aktuellen Höhenfluges, der bei über 26 Prozent in den Umfragen noch lange nicht beendet sein dürfte. Es sind die nackte Panik und Hilflosigkeit derjenigen, die um Macht und Einfluss bangen. Und wie in allen bedrohten Willkürherrschaften der Vergangenheit, geht auch diesmal der Obrigkeit der Stift. Hektisch versucht man nun, mit der Moralkeule einerseits, mit angezogenen Daumenschrauben andererseits die Voraussetzungen für ein Verbotsverfahren zu schaffen; doch das kann und wird schon allein deshalb wenig bis keine Aussicht auf “Erfolg” (im Sinne von CDU-SPD-Grünen-Linken) haben, weil es ihm an jeder Grundlage fehlt. Sollte es früher oder später zu einem neuen Urnengang kommen, stehen die Zeichen für des altbewährte “Weiter so!” ohnehin äußerst schlecht. Für viele Bürger, die bislang noch zweifelten, gilt inzwischen längst: Jetzt erst recht!