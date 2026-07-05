Es gibt Aussagen, die sind nicht nur diplomatisch unklug, sondern sie markieren einen moralischen Tiefpunkt. Als der türkische Außenminister Hakan Fidan erklärte, die Menschen in Israel seien “zu einer Last geworden, die die Menschheit nicht länger tragen kann”, überschritt er genau diese Grenze.

Wer so spricht, kritisiert nicht mehr die Politik einer Regierung. Er erhebt eine pauschale Anklage gegen ein ganzes Volk. Eine solche Sprache ist mit den Grundsätzen verantwortungsvoller Außenpolitik unvereinbar. Gerade Deutschland sollte bei solchen Aussagen besonders sensibel reagieren. Die Geschichte unseres Landes lehrt, wohin es führt, wenn Menschen nicht mehr als Individuen betrachtet, sondern kollektiv für politische Entwicklungen verantwortlich gemacht werden. Wer heute Millionen Israelis als “Last der Menschheit” bezeichnet, bedient ein gefährliches Muster der Kollektivschuld. Eine solches Denkweise hat in einer demokratischen Welt keinen Platz.

Selbstverständlich darf die Politik der israelischen Regierung kritisiert werden. Das geschieht in Israel täglich – oft weitaus schärfer als in vielen anderen Demokratien. Denn: Israels Presse ist frei, seine Gerichte sind unabhängig, seine Gesellschaft ist pluralistisch. Regierungskritik gehört dort zum politischen Alltag. Doch Kritik an einer Regierung rechtfertigt niemals die Verurteilung einer gesamten Bevölkerung. Bemerkenswert ist zudem, wer diese Vorwürfe erhebt: Ausgerechnet die Türkei, die seit Jahren wegen Einschränkungen der Pressefreiheit, der Inhaftierung politischer Gegner und Defiziten bei rechtsstaatlichen Prinzipien in der Kritik steht. Wer im eigenen Land demokratische Freiheiten einschränkt, sollte wenigstens Zurückhaltung üben, wenn er anderen Staaten moralische Urteile ausstellt.

Erschwernis diplomatischer Lösungen

Die Äußerungen fügen sich in eine politische Linie ein, mit der die türkische Führung unter Recep Tayyip Erdoğan seit Jahren versucht, sich als Wortführer der antiisraelischen Welt zu inszenieren. Scharfe Rhetorik erzeugt Schlagzeilen und Applaus bei bestimmten Zielgruppen, doch sie bringt den Frieden keinen Schritt näher. Im Gegenteil, sie vertieft Gräben und erschwert jede diplomatische Lösung. Israel bleibt die einzige stabile liberale Demokratie im Nahen Osten! Das Land schützt Meinungsfreiheit, unabhängige Gerichte und freie Wahlen – Werte, die in einer von autoritären Regimen geprägten Region keine Selbstverständlichkeit sind. Gerade deshalb steht Israel immer wieder unter besonderer Beobachtung. Kritik ist legitim, Doppelstandards jedoch nicht.

Wer Verantwortung für die internationale Ordnung übernehmen will, sollte Konflikte entschärfen, statt sie mit immer drastischeren Worten anzuheizen. Diplomatie lebt von Präzision, nicht von Pauschalurteilen. Wer Millionen Menschen zu einer „Last der Menschheit“ erklärt, verlässt den Boden der Diplomatie und beschädigt die Glaubwürdigkeit seines eigenen Amtes. Europa und die demokratische Staatengemeinschaft dürfen zu solchen Aussagen nicht schweigen. Sie müssen unmissverständlich klarstellen, dass pauschale Verurteilungen ganzer Bevölkerungen mit den Prinzipien einer freien und offenen Welt unvereinbar sind. Frieden entsteht durch Dialog, gegenseitige Anerkennung und die Achtung der Menschenwürde – niemals durch die Entmenschlichung des politischen Gegners. Die Welt braucht mehr Diplomatie und weniger ideologische Brandreden. Wer Brücken bauen will, darf keine Mauern aus Hass errichten!