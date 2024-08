Tyrannenmord und Gefangenenaustausch: Eine Nachlese

Meine publizistische Arbeit folgte immer einem Schema: Ich griff ein Thema auf, das entweder aktuellen Ereignissen folgt oder aus Anlass eines geschichtsrelevanten Jahrestags interessant schien. Dazu trug ich dann – unter Quellenangaben – Fakten zusammen und überließ es dann den Leserinnen und Lesern, sich eine Meinung zu bilden – ohne freilich mit meiner eigenen Sichtweise hinterm Berg zu halten. Meine Artikel beschränkten sich meist auf eine durchschnittliche, lesbare Länge, die Manuskripte dazu haben zumeist zwei bis drei Seiten. Aber anscheinend ist das für Jung (und auch Alt)? heute, in dieser kurzlebigen Zeit, auch schon zu viel. Obwohl die Freizeit für Berufstätige zunahm, für Rentner sowieso, scheinen fast alle nur noch auf die bekannten Kurznachrichtendienste und Stakkato-Meldungen abzufahren, und seien diese noch so einseitig. Darunter am liebsten noch YouTube-Filmchen oder TikTok; bloß nichts mehr lesen! Sich am besten nicht gar mehr vergewissern wollen, was sich über die Welt der Social-Media-Häppchen in den Smartphones hinaus ergießt! Es ist doch bemerkenswert: Autos, Fernseher und Vieles andere werden immer größer, – doch bei der Informationsbeschaffung haben die Menschen die PC- oder Laptop-Bildschirme auf kleine Displays abgerüstet. Aber das Denken und die Arbeitsweise von uns „alten weisen Männern“ ist anscheinend nicht mehr gefragt. Ich versuche es vorliegend trotzdem noch einmal.

Mit meinem Ansage!-Beitrag „Drehbuch für den nächsten Bond“ verfolgte ich die Absicht, aus Anlass des erfolgten Gefangenenaustauschs zwischen Moskau, Berlin und Washington aufzuzeigen, dass der von Deutschland übergebene „Tiergartenmörder“ – ein russischer Agent – den Auftrag hatte, einen islamischen Terroristen und Vielfachmörder auszuschalten. Und weil das Putin in der Ukraine und anderswo nicht gelungen war, geschah es zwangsläufig in Deutschland, das der betreffenden georgischen Zielperson, wie so vielen anderen Terroristen auch, Zuflucht gewährt hatte. Hätten wir diesen nachweislichen Islamisten des Landes verwiesen, statt ihn hier auch noch zu alimentieren, wäre die Liquidierung nicht in unserem Land erfolgt. Man kann getrost sagen: Die Bundesregierung machte sich indirekt der Beihilfe zum Mord schuldig, weil sie die schützende Hand über den Vielfachmörder hielt. Aber bekanntlich geht der Krug so lange zum Brunnen, bis er bricht – was in diesem Fall schließlich mit zwei Schüssen geschah. Hätte Putin uns den Krieg erklären sollen, weil er den islamistischen Staatfeind nicht ausgeliefert bekam? Er musste sich schließlich angesichts des bekannten „Sündenregisters“ dieses Vielfachtäters von der Bundesregierung verschaukelt fühlen, die lieber Terroristen auf Kosten der Steuerzahlen unterhält, statt sie loszuwerden. Daher kam es, wie es kommen musste.

Fakten statt Propaganda

Alsdann schlug ich den Bogen zum Thema Tyrannenmord. Der Versuch eines solchen wird jedes Jahr am 20. Juli sogar gefeiert: Das von Stauffenberg auf Hitler ausgeführte Attentat geschah, um Deutschland weiteren Krieg mit unzähligen Toten zu ersparen und einen Frieden zu erreichen, der zu jenem Zeitpunkt noch einigermaßen glimpflich hätte geschlossen werden können. Dass der Anschlag misslang, kam Deutschland teuer zu stehen – nicht zuletzt mit dem Verlust großer Teile seines Staatsgebietes. Von hier wechselte ich thematisch über zum Nahostkonflikt: Wäre es nicht auch dort besser, Israel beschränkte sich darauf, die Köpfe der islamischen Terrorchefs auszuschalten, statt einen weiteren Krieg gegen die Terrororganisationen zu führen, unter dem auch die jeweilige Bevölkerung leidet? Andererseits: Es muss diesem kleinen Land auch zugestanden werden, dass es sich mit allen Mitteln des militärischen Einsatzes gegen die palästinensischen Aggressoren wehrt. Denn eine Schrumpfung des Staatsgebietes bei wachsender Bevölkerung würde Israel nicht überleben.

Würde man diese Thesen einfach nur in den Raum stellen und nicht sie nicht, wie in meinem Artikel geschehen, mit Fakten zu untermauern, dann wäre das Propaganda. Deshalb hatte ich es mit einem meines Erachtens spannenden und faktengestützten literarischen Vorspann versucht, der tatsächlich das Zeug für eine Art James-Bond-Film hätte. Leider war das aber den meisten wohl zu viel oder zu unglaubwürdig; manche Leser teilten mir mit, dass sie nach wenigen Sätzen nicht weitergelesen hätten. Das sind dieselben, die sonst an unserem Staat kein gutes Haar lassen, aber trotzdem nicht glauben wollen, welchen Leuten die herrschende Politik hierzulande Zuflucht gewährt – und sich wundert, was in unserem Land inzwischen los ist. Vielleicht nimmt man sich ja nachträglich noch einmal Zeit, die gante Geschichte zu lesen statt wegzuklicken? Daher an dieser Stelle hier noch einmal der Link zu meinem ersten Artikel.