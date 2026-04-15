Über 80 Milliarden jährlich nur für Bürgergeld-Empfänger und Asylbewerber

Es ist eine Zahl, die man gerne versteckt und die deshalb nicht am Anfang der Debatte steht, sondern wie ein stummer Vorwurf an ihrem bitteren Ende lauert – vorausgesetzt, man hat den Mut, sich durch das undurchdringliche Dickicht aus halbwahren Bilanzen, verschobenen Zuständigkeiten und jener politischen Zurückhaltung zu kämpfen, die an Bürgerverachtung grenzt: 80 Milliarden. Dabei fällt der erste, naive Blick natürlich auf die offiziell zelebrierte Ziffer von “nur” 27 Milliarden; ein Betrag, den Bärbel Bas mit der beiläufigen Nonchalance einer Kaffeepause präsentiert, als handele es sich um ein Trinkgeld – in einem Land, dessen Haushalt sich im dreistelligen Milliardenrausch dreht. Ach, nur 27 Milliarden? Das klingt doch harmlos, wie ein unauffälliger Posten – fast schon zivilisiert, denn sie passt doch zu einem Staat, der sich diesen sozialen Posten leisten kann, ohne rot zu werden.

Doch genau hier beginnt die große Illusion, das Meisterstück der selektiven Wirklichkeit: Denn diese 27 Milliarden waren nie das Gesamtbild, sondern nur die polierte Fassade, die politisch gerade noch so verkaufbare Oberfläche eines Systems. Die tatsächlichen Kosten wurden dafür kunstvoll in Einzelteile zerlegt. Es war eine kleine, aber brisante Anfrage der AfD im Bundestag, die die Regierung zwang, die Karten für 2024 auf den Tisch zu legen. Schon damals, durch den parlamentarischen “Zaubertrick” der Transparenz, explodierte die Zahl auf 47 Milliarden Euro allein für Bürgergeld-Zahlungen. Das war schon nicht mehr nur ein hübscher Schnitt, sondern ein klaffender Riss in der Erzählung vom „kontrollierbaren Sozialstaat”.

Ein Riesenmoloch

Doch selbst diese 47 Milliarden sind noch das, was man getrost als die sichtbare Spitze des Eisbergs bezeichnen darf. Denn sie erfassen nur die direkten Transfers – also jene Posten, die sich brav verbuchen lassen. Was hier völlig fehlt, sind zahllose weitere Kostentreiber, die sich beharrlich im Schatten der Bürokratie verstecken: Zum Beispiel die medizinische Versorgung, die über Krankenkassen, Länder und allerlei Töpfe läuft und vorsichtig auf weitere 10 bis 12 Milliarden Euro jährlich geschätzt wird.

Und dann natürlich auch noch die Unterbringung, ein weiterer Riesenmoloch, der über Kommunen, Sonderbudgets, Sicherheitsmaßnahmen und Betreiberverträge zersplittert wird, sodass keine umfassende seriöse Zahl je das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Realistische Schätzungen sprechen alleine hier von 20 bis 25 Milliarden Euro pro Jahr.

Zusammen ergibt sich so ein ungeschöntes Panorama: Mehr als 80 Milliarden Euro allein im 2024 – und so weiter, Jahr für Jahr, mit steigender Tendenz. Doch der eigentliche Skandal liegt nicht allein in der Höhe; er liegt im Ursprung dieser Last. Denn die überwiegende Mehrheit dieser Kosten ist nicht verursacht vom ehemaligen klassischen deutschen Steuerzahler, der seit Jahrzehnten brav eingezahlt hat; nein. Dazu muss man schon in ferne Länder schauen: Laut aktuellen Daten der Bundesagentur für Arbeit haben 47,6 Prozent der Bürgergeld-Empfänger Stand 2025 keinen deutschen Pass, sind also Ausländer. Hinzu kommen noch diejenigen, die erst kürzlich eingebürgert wurden – die meisten Auch-, aber nicht Nur-Deutsche. Von den rund 5,5 Millionen Beziehern sind also fast die Hälfte Nicht-Deutsche, darunter in riesiger Zahl Personen aus den großen Asylherkunftsländern Ukraine, Syrien und Afghanistan.

Ankunft – Antrag – Anspruch

Rechnet man bei den statistischen Deutschen den Migrationshintergrund mit ein – also auch jene, die zwar frisch einen Pass ergattert haben, aber keinerlei Wurzeln in der einheimischen Bevölkerung haben und keine kulturellen und teils nicht einmal sprachlichen Bezüge zu diesem Land aufweisen –, dann liegt der Anteil bei über 63 Prozent. Deutsche ohne jeden Migrationshintergrund, also die, die hier wirklich heimisch sind, machen somit nur noch rund 36 Prozent der erwerbsfähigen Bezieher aus. Das muss man sich einmal vergegenwärtigen: Während Millionen Deutsche jeden Morgen in die Arbeit hetzen, um genau dieses System zu finanzieren, ruht ein gewaltiger Teil der Last bei Menschen, die überwiegend gar nicht aus dieser Gesellschaft stammen – weder kulturell noch steuerlich – und mit ihr auch außer übers Jobcenter oder Versorgungsinstitutionen überhaupt keine Berührungspunkte haben.

Kein jahrzehntelanges Einzahlen in die Sozialkassen. Keine jahrzehntelange Verwurzelung. Stattdessen: Ankunft – Antrag – Anspruch. Und das wohlgemerkt in einem Staat, der seine Haushaltsrealität so geschickt fragmentiert, dass die wahren Belastungen für die Bürger nie als Ganzes auftaucht – weder in einer Pressemitteilung noch in einer Bundestagsdebatte. Das ist keine offene Haushaltsführung mehr, sondern eine selektive, eine zynisch choreografierte Täuschung und Irreführung der Öffentlichkeit durch einen Staat, der seine Bürger mit wolkig-rosigen Illusionen bei der Stange hält, während die wahre Rechnung im Verborgenen wächst und wächst. Über 80 Milliarden Euro: Das ist keine bloße Zahl, sondern ein stummer Schrei nach Ehrlichkeit. Jedoch: Wer diese Debatte ernsthaft führen will, der muss das nicht nur um Geld tun, sondern der Frage wegen, ob dieses Land überhaupt noch weiß, wem es eigentlich gehört.