Überall in Europa schmieden die linken Altparteien Verzweiflungsbündnisse, um rechte Realpolitik zu verhindern

Die Wahlen in Norwegen von vergangener Woche haben einen Trend bestätigt, der sich auch in Deutschland und anderen Ländern beobachten lässt. Die rechte Fortschrittspartei konnte mit 12,3 Prozent den größten Zuwachs verbuchen und wurde mit 23,9 Prozent zweitstärkste Kraft, die Konservativen landeten mit 14,6 Prozent und einem Minus von 5,7 Prozent auf dem dritten Platz, das Mitte-Links-Lager um die sozialdemokratische Arbeiterpartei von Ministerpräsident Jonas Gahr Støre wurde mit einem Zuwachs von nur 1,8 Prozent und einem Gesamtergebnis von 28,2 Prozent aber knapp zur stärksten Kraft. Wie fast überall in Europa, war auch in Norwegen die Migration das wichtigste Thema für die meisten Wähler.

Es wird nun vermutlich wieder auf eine für Norwegen nicht untypische Minderheitsregierung hinauslaufen, die sich vor allem auf mehrere linke Parteien stützt. Dass der Trend in der Bevölkerung in Richtung Mitte-Rechts zeigt, wie auch in Deutschland, Großbritannien, Frankreich oder Österreich, wird einfach ignoriert. Dies ist auch und gerade darauf zurückzuführen, dass die linken Parteien es geschafft haben, sich die Kostgänger des Staates als dauerhafte Wählerschicht zu erschließen, seien es Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, im Bildungssystem oder Migranten, deren Stimmen man sich mit kultureller Unterwerfung und Sozialleistungen erkauft. Man züchtet sich staatsabhängige Untertanen heran, deren Zahl stetig ausgeweitet wird, um sich ihre Stimmen zu sichern, während die produktiv tätigen Menschen sich längst von den linken Parteien abgewandt haben, wie beispielsweise auch die Ergebnisse der Bundestagswahl zeigten.

Katastrophale Folgen linker Politik finden Niederschlag in den Wahlergebnissen

Die AfD gewann 38 Prozent der Arbeiterstimmen, ein Zuwachs von 17 Prozent, die SPD nur noch 12, die Linken acht und die Grünen, die allerdings schon immer primär eine Klientelpartei des akademischen Großstadtmilieus waren, ganze fünf Prozent. Dass die linken Parteien sich von konkreten sozialpolitischen Fragen ab- und abstrusen identitätspolitischen Pseudoproblemen, wie Gendersprache, Geschlechtervielfalt, Klimahysterie und der Flutung des Landes mit Millionen kulturfremder und nicht integrierbarer Migranten zugewandt haben, schlägt sich immer deutlicher in den Wahlergebnissen nieder. Diejenigen, die in irgendeiner Weise direkt oder indirekt vom Staat leben, wählen links, während diejenigen, die die wirkliche Arbeit machen, sich mehr und mehr den rechten Parteien zuwenden, die vom taumelnden Establishment dafür immer extremer verteufelt werden.

In konkreter Politik schlagen sich die hervorragenden Ergebnisse der AfD und anderer rechter Parteien in Europa nicht nieder, weil man ihnen systematisch jeden Zugang zu Machtpositionen vorenthält, damit aber wiederum den Frust ihrer Wähler so weit steigert, dass ihr Stimmenanteil stetig größer wird. In diesem Teufelskreis aus linker Realitätsverweigerung und Wählerverachtung taumelt die europäische Politik in immer polarisiertere Gesellschaften hinein, die faktisch unregierbar werden, weil kein sozialer Frieden mehr hergestellt werden kann. In Frankreich ist dieser Prozess wohl am weitesten vorangeschritten, Großbritannien, Deutschland und Österreich sind jedoch auf dem gleichen Weg.