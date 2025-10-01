Überall nur Nazis: Staatsschutz ermittelt gegen 13-Jährige wegen „rechtsextremen“ Whatsapp-Chats

Inmitten eines in Gewalt und Kriminalität versinkenden Deutschlands, ist es den Behörden gelungen, eine der schlimmsten Gefahren für das Land zu identifizieren – nämlich 13- und 14-jährige Schüler der Realschule im nordrhein-westfälischen Bergneustadt. Der Staatsschutz ermittelt gleich gegen ein ganzes Dutzend von ihnen, weil sie in einem Gruppenchat verfassungswidrige Kennzeichen, unter anderem Hakenkreuze, verwendet haben sollen. Deswegen rückte am Montag allen Ernstes die Polizei in der Schule (!) an. Der Tatort dieser wahrhaft epochalen und staatsgefährdenden Umtriebe war eine auf einer Klassenfahrt gegründete WhatsApp-Gruppe, in der die üblichen politisch unkorrekten, provokanten und teils bewusst grenzüberschreitenden jugendtypischen Memes und Spaßvideos hin- und hergeschickt wurden, bewusste Tabubrüche, wie sie zu allen Zeiten in diesem Alter ohne Hintergedanken gesucht werden. Doch im hysterischsten Deutschland aller Zeiten ruft dies die Gesinnungsstasi auf dem Plan.

So erklärt Polizeisprecher Marc Leporin bierernst: „Mehrere Schüler haben sich aktiv entsprechende Bilder und Botschaften hin- und hergeschickt!“. Einig hätten aber auch “passiv verhalten”, tadelte er – wobei unklar ist, ob er damit meint, dass die betreffenden Schüler nicht am Chat teilgenommen haben oder ob sie ihrer Bürgerpflicht Nr. 1 in diesem Linksstaat – Melden und Anschwärzen – nicht nachgekommen sind. Die Handys von zwölf Mädchen und Jungen im Alter zwischen 13 und 14 Jahren wurden zwecks Beweissicherung beschlagnahmt und an den Staatsschutz in Köln weitergeleitet, der die Ermittlungen weiterführt. Die Chatgruppe soll aufgeflogen sein, weil die Jugendlichen ihr versehentlich einen Lehrer hinzugefügt hatten. Die Schulleitung bestätigte, dass sowohl Polizei als auch Schule “eindringliche Gespräche” mit den Schülern geführt haben.

Bei muslimischen Terrorsympathisanten rückt kein Staatsschutz an

Wenn man nicht wüsste, dass in Deutschland mittlerweile jeder Irrsinn möglich ist, könnte man dies für eine Satiremeldung halten. Es ist jedoch bitterer Ernst. Noch nie hörte man von solchen Razzien und Ermittlungen, wenn es um die von jungen Muslimen nach den barbarischsten islamistischsten Terrorakten im Netz verbreiteten Jubel- und Hassverherrlichungsbotschaften ging, etwa nach der bestialischen Köpfung der französischen Lehrers Samuel Paty oder nach dem Massaker des 7. Oktober. Hier duckt sich der Staatsschutz feige weg; dafür werden pubertierende kartoffeldeutsche Pennäler ohne Migrationshintergrund vom Staatsschutz verfolgt.

Derweil erreicht just in Nordrhein-Westfalen, wo die Behörden für diese Staatsparanoia offenbar unbegrenzte Kapazitäten und Ressourcen haben, die Clankriminalität jedes Jahr neue Rekordstände, die „Mocro-Mafia“ dringt aus den Niederlanden mit brutalster Gewalt nach NRW vor und auf den Straßen im Ruhrgebiet herrschen Messergewalt, Mord und Totschlag. Doch der Staatsschutz hat Zeit und Muße, gegen 12 Kinder zu ermitteln, die sich in einer WhatsApp-Gruppe unschickliche Nachrichten schicken und sich danebenbenommen haben. Das Ganze wird in puncto Lächerlichkeit noch unter den Nazi-Sprüche grölenden betrunkenen Jugendlichen von Sylt unterboten, die letztes Jahr für eine veritable Staatsaffäre gesorgt hatten. Ein Staat, der sich an solchen Absurditäten und infantilen Aktionen mit einer Verbissenheit abarbeitet, als ginge es um die Aushebung einer Terrorzelle, hat wirklich jede Glaubwürdigkeit verspielt und wird zugleich selbst immer gefährlich, weil ihm wirklich alles zuzutrauen ist – außer noch seinen eigentlichen Aufgaben nachzukommen.