Überbezahlte Intendanten? Die falsche Debatte!

Die ARD hat jüngst die Gehälter ihrer Intendanten für das zurückliegende Jahr 2023 veröffentlicht. Das muss sie auch, schließlich ist sie gegenüber den Gebührenzahlern zur Transparenz verpflichtet. Die Zahlen sorgen zuverlässig für politischen Diskussionsstoff. Die Intendanten der einzelnen Landesrundfunkanstalten kamen auf folgende gerundeten Jahresgehälter (Hinweis: Für Karola Wille und Katrin Vernau wurden die Bezüge zur besseren Vergleichbarkeit für das gesamte Jahr hochgerechnet, denn beide schieden 2023 aus ihrem Amt aus):

Westdeutscher Rundfunk (WDR): Tom Buhrow, 410.000 Euro

Südwestrundfunk (SWR): Kai Gniffke, 390.000 Euro

Norddeutscher Rundfunk (NDR): Joachim Knuth, 360.00 Euro

Bayerischer Rundfunk (BR): Katja Wildermuth, 340.000 Euro

Deutsche Welle (DW): Peter Limbourg, 290.000 Euro

Mitteldeutscher Rundfunk (MDR): Karola Wille, 310.000 Euro

Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb): Katrin Vernau, 290.000 Euro

Radio Bremen: Yvette Gerner, 280.000 Euro

Hessischer Rundfunk (hr): Florian Hager, 255.000 Euro

Saarländischer Rundfunk (SR): Martin Grasmück, 245.000 Euro

Tatsächlich dürften die einzelnen Summen nochmals etwa 10.000 Euro höher liegen, da bestimmte geldwerte Sachbezüge (Bahncard 100, Dienstwagen…) und Aufwandsentschädigungen hinzukommen. Solche Zahlen sorgen regelmäßig für Unmut, denn schließlich hat die Bevölkerung unter der allgegenwärtigen Inflation zu leiden. Und könnte man das Geld nicht auch besser ausgeben?

Im Vergleich mickrige Bezüge

Tatsächlich deutet eine solche Debatte in die falsche Richtung – aus mehreren Gründen. Das Gerede von den angeblich überzogenen Gehältern ist blanker Populismus. Eine solche Neiddebatte ist besser in der Linkspartei aufgehoben. Das rechte Lager sollte diesen Fehler vermeiden. Zum einen ist gerade die Darstellung als Jahresgehalt eher eine Verzerrung als eine Vereinfachung. Spitzenverdiener Tom Buhrow liegt monatlich bei etwa 35.000 Euro. Sicher, das ist für den Durchschnittsmichel immer noch ein üppiger Betrag; aber in dieser Betrachtung erscheint er eben auch nicht mehr astronomisch hoch. Tatsächlich werden die Intendanten der ARD eben nicht fürstlich entlohnt, sondern sogar äußerst mickrig – wie der Blick in die Privatwirtschaft zeigt: Bert Habets, Chef von Pro7 und Sat.1, kommt jährlich auf 1,4 Millionen Euro, RTL-Boss Thomas Rabe soll sich laut Brancheninsidern sogar in der Sphäre von 12 Millionen bewegen. Bei der Konkurrenz würde WDR-Intendant Tom Buhrow also ungefähr auf das 3- bis 30-fache seines Gehalts kommen.

Hohe Gehälter rufen oft Neid hervor. Und zwar unabhängig von der Branche. Fußball-Superstar Christiano Ronaldo verdient bei seinem Verein im fernen Saudi-Arabien gar 200 Millionen im Jahr. Oft heißt es da, dass eine solche Summe völlig überzogen sei und 1 Million pro Jahr doch völlig reichen würde. Aber wenn das so ist, warum bezahlt ein Fußballverein – der natürlich auch auf die Gewinnmaximierung schielt – seinem Topspieler dann freiwillig 199 Millionen mehr als unbedingt nötig? Einfach nur aus Großzügigkeit und Sympathie? Weiß der Verein selbst nicht wohin mit seinem Geld? Keineswegs! Ein Spieler wie Ronaldo verdient so viel, weil er eben die entsprechenden Profite erwirtschaftet. Kosten und Nutzen stehen also in einem angemessenen Verhältnis.

Kaum Einsparpotenzial

Wenn ein Thomas Rabe 12 Millionen im Jahr verdient, dann bringt er auch die entsprechende Kompetenz mit, um ein milliardenschweres Unternehmen zu führen. Was man ebenfalls nicht vergessen darf: Um überhaupt in solche Höhen vorzustoßen, muss man auch entsprechende Opfer bringen. Manager ist ein Fulltimejob. Freie Tage sind knapp und auch die Familie sieht man seltener, wenn man ständig auf Reisen ist. Gilt das in gleichem Maße auch für die Intendanten der ARD? Vom Workload her sicher. Was die Qualifikation angeht, vermutlich weniger. Denn diese ist in der Privatwirtschaft das einzige Kriterium: Der beste Kandidat, der die höchsten Profite erwirtschaftet, erhält den Zuschlag. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hingegen ist neben der Qualifikation auch das richtige Parteibuch ausschlaggebend (der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke etwa ist SPD-Mitglied.) Und die Qualifikation ist nicht ganz so wichtig, wo sinkende Quoten eben keine sinkenden Werbeeinnahmen bedeuten – weil das Geld ja eh durch die Gebührenzahler reinkommt. Trotzdem: Allein der Vergleich mit den Privatsendern beweist, dass die ARD-Intendanten eben nicht überbezahlt sind.

Was aber ist mit dem Kostenfaktor? Heißt es nicht immer, dass gespart werden muss? Die oben genannten Intendanten kommen zusammen mit dem ZDF-Intendanten Norbert Himmler (370.000 Euro) auf insgesamt ca. 3.7 Millionen Euro jährlich. Das ist zwar eine große Summe, aber angesichts von rund 10 Milliarden Euro Jahresbudget der öffentlich-rechtlichen Sender verschwindend klein. Aktuell beträgt der Rundfunkbeitrag in Deutschland 18,36 Euro monatlich. Würde man die Intendantengehälter halbieren oder gar ganz streichen, würde der Beitrag um nicht mal einen Cent sinken. Großes Einsparpotential ist das nicht.

Die Theorie: Mehr Unabhängigkeit von Werbeträgern beim ÖRR

Auch wenn diese Erkenntnis nicht jedem gefallen mag: Ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der natürlich auch einiges kostet, ist weiterhin nötig. Warum? Sicher nicht, um der Regierung auf die Finger zu schauen, denn natürlich steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter der Aufsicht der Politik. Über den Sinn der zahlreichen Vorabendserien und Volksmusikshows kann man sich ebenso streiten. Etwas besser sieht es da schon mit den zahlreichen Sportübertragungen aus. Wichtig aber ist vor allem: Ein staatlicher Rundfunk ist eher vor wirtschaftlicher Einflussnahme sicher als private Medien. Eine kleine Auswahl: Eine Studie der TU Dresden aus dem Jahr 2014 kam zu dem Ergebnis, dass es bei “Spiegel” und “Focus” eine „Synchronisation von Nachricht und Werbung“ gebe. Die Autoren stellten fest, dass „erstens häufiger, zweitens freundlicher, drittens mit mehr Produktnennungen berichtet wird, je mehr Anzeigen diese Unternehmen schalten.“ Darin bestehe ein „großes Bedrohungspotential“.

Auch an Holger Friedrich entzündete sich eine Kontroverse. Der erfolgreiche IT-Unternehmer übernahm 2019 die „Berliner Zeitung“. Er drängte auf die Veröffentlichung eines Artikels, in dem ein Medizin-Unternehmen gelobt wurde, an dem Friedrich selbst Anteile hält. Dieter von Holtzbrinck ist nicht nur als Verleger, sondern auch als Investor tätig. Das Branchenmagazin Forbes beziffert sein Vermögen auf 1.2 Milliarden US-Dollar. Wie die Berliner Zeitung offenlegte, kann Holtzbrinck seine publizistische und geschäftliche Tätigkeit nicht sauber voneinander trennen. Er investiert hauptsächlich in Startups, die vor allem in der Aufbauphase besonders auf die Medienöffentlichkeit angewiesen sind, um Investoren anzuwerben. Die Medien, die zur Holtzbrinck-Gruppe gehören (“Zeit”, “Tagesspiegel”, “Handelsblatt”) berichten auffällig häufig über ebendiese Unternehmen. Es gibt dabei auch eine Kooperation im Gesundheitsbereich, wie beispielsweise mit der “Apotheken Umschau” oder Seniorenratgebern.

Wachsamere Kontrolleure nötig

Große Medienkonzerne wie der Springer-Verlag oder die Bertelsmann-Gruppe halten auch viele andere Firmenbeteiligungen: Ersterer an Vergleichsportalen für Autos, Immobilien, Jobbörsen und so weiter, letztere im Bereich IT- und Finanz-Dienstleistungen. Dass sich hieraus Interessenskonflikte ergeben, ist zwangsläufig und offensichtlich. Hier kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk also ungezwungener recherchieren und macht dies – entgegen seines Rufes – zum Teil auch vorzüglich. Ebenso gibt es andere Themenfelder, die von den privaten Medien nur selten aufgegriffen werden, aber dennoch eine besondere Betrachtung verdienen. So gab es beispielsweise gute Reportagen zu den Themenfeldern psychische Gesundheit, Lovescammer, Enkeltrickbetrüger, Wunderheiler, Motivationscoaches oder Schneeballsysteme.

Heißt das nun, das alles in Ordnung ist? Natürlich nicht! Denn auch wenn ein staatlicher Rundfunk eher vor wirtschaftlicher Einflussnahme gefeit ist – gänzlich immun kann er eben auch nicht sein. Das belegen die bekannt gewordenen Fälle von Schleichwerbung in den ARD-Vorabendserien. Hier müssten die Kontrolleure eigentlich wachsamer sein. Und auch wenn es auf unpolitischen Gebieten immer wieder gute Dokumentationen gibt, rechtfertigt dies natürlich nicht die unerträgliche politische Schlagseite des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wie eine Erhebung im Jahr 2020 ergab, sind 92 Prozent der ARD-Volontäre linksgrün. Das hätte man allerdings auch ohne die besagte Umfrage durch die Berichterstattung der “Tagesschau” erahnen können. Laut den Rundfunkstaatsverträgen sind die öffentlich-rechtlichen Sender eigentlich zur politischen Ausgewogenheit verpflichtet. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Berichterstattung völlig neutral erfolgen muss – denn das wäre ohnehin ein Ding der Unmöglichkeit –, aber eben, dass alle Sichtweisen gleichermaßen vertreten sind. Ein Georg Restle oder eine Anja Reschke wären mit den entsprechenden Gegenpolen viel einfacher zu ertragen. Doch einen solchen Ausgleich gibt es bei ARD und ZDF nicht. Und die Intendanten bemühen sich gar nicht erst, diesen Zustand zu korrigieren. Darin – und nicht in ihrer Bezahlung – besteht der eigentliche Skandal.