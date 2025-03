Überheblichkeit und Arroganz zahlen sich aus: „Friedenspreis der Medien“ für Ex-Bundespräsident Joachim Gauck

Die deutsche Preisverleihungsschickeria schafft es immer wieder, sich mit ihrer bizarren Auswahl der Preisträger lächerlich zu machen. So erhält der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck den diesjährigen “Friedenspreis der Medien” – und zwar für seinen „unermüdlichen Einsatz als Brückenbauer, Versöhner und Kämpfer“. Gauck habe „sein Leben der Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie gewidmet. Als Visionär und entschiedener Verfechter unserer freien Welt ist der 85-Jährige ein Vorbild in politisch angespannten Zeiten. Als Bundespräsident prägte der evangelische Theologe gesellschaftliche Debatten – und prägt sie bis heute“, heißt es in der verschwurbelten Jurybegründung. Freiheit sei das “große Lebensthema” Gaucks. Sie entbehren zu müssen, habe seine Kindheit und Jugend in der DDR geprägt, sie immer neu zu definieren und zu verteidigen, habe ihn zum intellektuellen Freiheitskämpfer der Deutschen im 21. Jahrhundert gemacht. „Seine wortgewaltige Deutungsmacht, seine menschenfreundliche Entschiedenheit und scharfsichtige Verbindlichkeit machen ihn bis heute zur geistigen Leitfigur einer verunsicherten Nation und ihrer multipel bedrohten Freiheit.“ Und schließlich der Höhepunkt: „Joachim Gauck ist Deutschlands Freiheitsapostel der Gegenwart.“

Verliehen wird der Freiheitspreis der Medien von Christiane Goetz-Weimer und Wolfram Weimer, den Verlegern der Weimer Media Group. Eigentlich ist Weimer ein recht realistischer und durchaus kritischer Freigeist, doch bei dieser Preisverleihung scheint er von allen guten Geistern verlassen – ist Gauck doch mittlerweile eine der abgehobensten Figuren des Landes, die wiederholt voller Arroganz gegen AfD-Wähler, alternative Medien, Andersdenkende und Impfverweigerer (von ihm 2021 als “Bekloppte” tituliert) wütete und an Spaltung seinem Amtsnachfolger Steinmeier in nichts nachstand. Umso unverständlich, dass das Ehepaar Weimer die Lobhudelei für den 85-Jährigen noch weiter treibt: „Gerade in Zeiten, in denen Populismus, Desinformation und autoritäre Tendenzen weltweit Hochkonjunktur haben, sind Persönlichkeiten wie Joachim Gauck wichtiger denn je. Sein unermüdlicher Einsatz als Brückenbauer, Versöhner und Kämpfer für demokratische Werte macht ihn zum richtigen Preisträger in diesem Jahr“, schwärmen sie.

Herablassender Habitus

Allerlei verlogener Nonsens wird hier also abgesondert, um einen Mann zum Leuchtturm des Volkes aufzublasen, der erstens für die überwältigende Mehrheit der Deutschen keine Bedeutung hat oder je hatte, nun aber groteskerweise zum „Freiheitsapostel der Gegenwart“ verklärt wird. Es scheint fast, als ob die Preisverleiher mit ihrer maßlosen Huldigung gleich noch die eigene Karikatur mitliefern wollten. Sofern der vermeintliche „Versöhner“ und „Brückenbauer“ den Deutschen überhaupt in Erinnerung geblieben ist, dann wegen der unerträglichen Selbstgefälligkeit und dem herablassenden Habitus, mit dem er sie in „hell“ und „dunkel“ eingeteilt hatte – wobei die „Dunklen“ diejenigen waren, die sich gegen eine muslimische Massenmigration aussprachen und vor deren von Anfang an absehbaren horrenden Folgen warnten.

Doch es ging sogar noch unterirdischer: 2022 kommentierte der privilegierte und abgehobene Gauck die Forderung nach einem deutschen Verzicht auf russische Gaslieferungen im Zuge des Ukraine-Krieges dann mit den Worten: „Wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger an Lebensglück und Lebensfreude haben.“ Ein Mann, der 400.000 Euro Ruhegehalt pro Jahr (inklusive Spesen und Aufwendungen) auf Steuerzahlerkosten einstreicht, das absurderweise „Ehrensold“ genannt wird, forderte weitaus weniger begünstigte Menschen auf, ruhig einmal ordentlich für die Freiheit eines anderen Landes notfalls aufs Heizen zu verzichten; ein weiterer Höhepunkt von Gaucks Überheblichkeit, mit der er sich in seinem pastoralen Gehabe als Lehrmeister des Volkes aufspielte. Diesem wird ihm nun noch ein weiterer Preis hinterhergeworfen, den er am 7. Mai während des Ludwig-Erhard-Gipfels in Gmund am Tegernsee persönlich entgegennehmen wird. Man darf gespannt sein, welche Weisheiten und Ratschläge der „Freiheitsapostel“ dem Volk in seiner Dankesrede diesmal mitzuteilen geruht.