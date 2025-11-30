Überleben im Ernstfall ist keine Frage des Glücks, sondern der richtigen Vorbereitung – NEU: Survival-Box by Dr. Schiffmann

Wenn irgendwann in naher Zukunft der Strom ausfällt, kein Gas mehr fließt und Supermärkte leer bleiben – ein Szenario, das leider aufgrund der von der Politik hierzulande vorsätzlich herbeigeführten Energie- und Wirtschaftskrise sowie zunehmender Kriegsgefahren alles andere als abwegig ist und jederzeit eintreten kann –, dann ist es womöglich zu spät, um sich noch mit überlebenswichtigen Nahrungsmitteln einzudecken. Die richtige Vorbereitung kann im Ernstfall, Spannungsfall, Kriegsfall oder einem sonstigen Fall der Fälle definitiv überlebenswichtig sein. Wer vorsorgt, sichert sich Kraft, Durchhaltevermögen und Sicherheit – und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für die eigene Familie!

Man muss dazu gar kein „Prepper“ sein; es genügt als Vorsorge völlig, eine essentielle Überlebensration zur Überbrückung einer längeren Krise vorrätig zu haben, die alle wichtigen Nahrungsbestandteile enthält, extrem lange haltbar ist und bequem eingelagert werden kann. Und genau hierfür hat der als Corona-Kritik bekanntgewordene Mediziner Dr. Bodo Schiffmann gemeinsam mit Heilnatura, dem Hersteller von Nahrungsergänzungs- und Gesundheitsprodukten auf natürlicher Basis in bester Bio-Qualität, eine ausgeklügelte Notfallmischung konzipiert: Die Survival Box by Dr. Schiffmann. Alles, was man zur Zubereitung der Bestandteile benötigt, ist lediglich Wasser, sonst nichts. Es braucht keine Küche, kein Herd und kein Strom!

Komplettversorgung durch vollwertige, ausgewogene Notfallnahrung in Pulverform

Die Survival Box by Dr. Schiffmann garantiert eine Komplettversorgung in jeder Situation. Sie enthält alle essenziellen Nahrungsbestandteile in Pulverform, wobei jeweils 100 Gramm Pulver plus 0,5 Liter Wasser eine vollwertige Mahlzeit ergeben.

Die Box enthält folgende Nahrungsbestandteile in Pulverform::

Erbsen- & Reisprotein – sichern Muskeln und Sättigung

– sichern Muskeln und Sättigung MCT-Öl & Süßkartoffelpulver – liefern schnelle Energie, auch ohne Kochen

– liefern schnelle Energie, auch ohne Kochen Moringa, Spirulina & Kelp – decken Vitamine, Eisen, Jod und Spurenelemente ab

decken Vitamine, Eisen, Jod und Spurenelemente ab Kurkuma & Schwarzer Pfeffer – stärken Immunsystem und Zellschutz

– stärken Immunsystem und Zellschutz Magnesium, Calcium & Meersalz – halten Kreislauf und Konzentration stabil

Limitierter Exklusivrabatt zur Produkteinführung

Die Survival-Box by Dr. Schiffmann kann hier bestellt werden!

Exklusiv zur Produkteinführung der Survival-Box by Dr. Schiffmann konnte Ansage! im Rahmen seiner Kooperation mit dem Hersteller einen Exklusivrabatt aushandeln: Mit dem Code „SURVIVAL20“ erhalten die ersten 1.000 Besteller 20 Prozent Nachlass. Dieses Angebot gilt allerdings nur, so lange der Vorrat reicht, da die Liefermenge limitiert ist. Sichern Sie sich daher am besten gleich Ihren Vorrat!