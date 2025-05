Überleben im Tollhaus: Ein Zaudern zwischen Rage und Rückzug

Temporäre Abstinenz vom Social-Media-Stahlgewitter wird zunehmend essenzieller, will man nicht inmitten des Dauerfeuers schlechter Nachrichten langfristig metal zugrunde gehen. Mitunter sind es persönliche Schicksalsschläge, die einen gnadenlos erden und die substanziellen und wirklich wesentlichen Dinge wieder in den abhanden gekommenen Fokus rücken lassen: Verluste geliebter Menschen, gesundheitliche Warnschüsse, die stetig lauter werden, und das Wissen um die eigene Vergänglichkeit – das sind einige der apodiktischen Mahner, die jetzt immer öfter latent beim Wein mit am Tisch sitzen. Da die Rebensaftpreise im Zuge der Lebensmittelverteuerung allerdings immer weiter steigen, wird es langsam richtig teuer, sich derlei Gedanken aus dem Sinn (und sich diese kaputte Zeit noch schön-) zu trinken. Aber ich greife vor.

Im Ernst: Was soll ich groß sagen? Was soll ich noch schreiben? Mein stets vorhandener, innerer Antrieb, den in diesem Land mittlerweile seit mindestens einem Jahrzehnt als 24/7-Livestream ablaufenden Wahn in zunehmend schwerer verdauliche Textbrocken zu gießen, hat sich derweil ernüchtert zerkrümelt. Mehr als ein Jahrzehnt Geduld, Hoffnung, Resilienz und Frust – und das Resultat? Die Schlinge hat sich weiter zugezogen, die Freiheit ist weiter geschrumpft. Nahezu alles vor Jahren Prognostizierte ist inzwischen eingetreten – nur weit heftiger und schneller als gemutmaßt. Ich brauche dieses Kassandra-Feeling nicht – weder als Selbstbestätigung, noch um mich zu beweihräuchern. Verblendete, Sektierer und Infantile überzeugt man mitnichten, und den wenigen anderen Nachdenklichen, Ahnenden und Wissenden muss ich ohnehin nichts erklären.

Perfektionierte und subtilere Stasi- und Gestapo-Methoden

Letzten Sonntag, während wir vom “Achgut”-Autorentreffen in Berlin – der jährlichen Zusammenkunft des laut linkslastiger Wikipedia „bekanntesten, neurechten (sic!) Blogs Deutschlands“ – wieder gen Heimat fahren, findet ein paar Straßen weiter gerade mal wieder eine Schießerei statt. Ein Kosovare schlachtet in Halle drei Menschen ab; ein Syrer sticht in Bielefeld auf fünf Passanten ein und in Hamburg greift ein Afghane ein Kind an. Parallel dazu wird die bunte Toleranzfahne auf dem Reichstag gehisst. Ein ganz normaler Sonntag in Deutschland also – und quasi Schreibstoff ohne Ende, nur von einem einzigen Tag. Man hat allerdings, als böser „rechter“ Autor, wie gesagt, immer weniger Lust dazu. Der Mainstream berichtet ohnehin nicht mehr darüber – weil das einerseits nur den bösen „Rechten“ hilft und andererseits das Morden sowieso längst zum Alltag im hiesigen Siedlungsgebiet geworden ist. Alle gewöhnen sich irgendwie daran – wie an Mundgeruch und Schweißfüße.

Nun sitzt Frischkanzler Fritz in seiner Berliner Fritzbox – aber sein “Weh-Lan” zum Volk ist instabil. Nachdem der Kanzlertraum des vermutlich größten Lügners der deutschen Nachkriegsgeschichte mittels Wahlstimmen der intellektuell überforderten, deutschen Geriatrie endlich in Erfüllung ging, kann nun unter einer von Rotgrün am Nasenring geführten CDU gemeinsam zum Einheitsparteien-Endsieg marschiert werden. Nicht nur wird es ab jetzt „…für alle teurer. Weil wir einfach dafür sorgen wollen.“ (O-Ton F. Merz); auch was wahr und falsch ist, wird in Bälde von staatlicher Seite in Gesetze gegossen. Mit perfektionierten und subtileren Stasi- und Gestapo-Methoden, mit umfassender Sprach-, Denk- und Meinungszensur; mit Wahrheits-, Kontroll- und Denunziationsbehörden.

Ein Land im Quasi-Hexenwahn

Mittels einer Neuauflage des 1934 initiierten „Heimtückegesetzes“ und einem staatlichen „Lügenverbot“ definiert ab jetzt die linksgrüne Staatsmacht, dass die Benennung von Fakten wie moslemische Messermorde, gewaltsame Islamisierung, Corona-Impftote, Linksextremismus, Deindustrialisierung, Meinungszensur, Vernichtung von gewachsener Tradition und heimischer Kultur als strafrelevante, kriminelle “Lügen” geahndet werden, während „Klimakrise“, schwangere Männer, 68 Geschlechter, vegane Schnitzel, Energiewende, Gefahr von rechts und Bereicherung durch migrantische Fachkräfte bereits schon als nicht zu hinterfragende Grundwahrheiten zementiert sind.

Der Verfassungsschutz, der – wie dessen Titel schon euphemistisch suggeriert – eigentlich die demokratische Verfassung schützen soll, nimmt inzwischen „unzulässige“ Wörter und „falsche“ Sprache ins Visier und stuft diese nach Gusto als „gesichert rechtsextrem“ ein. Als Schild und Schwert des mittlerweile herrschenden Einheitsparteienkartells hat dieser faktische Staatssicherheitsdienst (vulgo Stasi) längst die Rolle des Oberinquisitors eines übergriffigen, immer totalitärer agierenden Herrschaftsapparats eingenommen, der sich, in einem Quasi-Hexenwahn befindlich, kaum noch von seinen mittelalterlich-religiösen als auch national-sozialistischen Vorbild-Kulten unterscheidet; selbstverständlich allein zum „Wohle der Meinungsfreiheit“ schießen gerade neu gegründete Sonderkommissionen gegen „Hassrede“ wie Pilze aus dem mit sozialistischer Gülle überdüngten „Boden des Grundgesetzes“.

Gemeinsames Wiederkäuen von breiiger Dummheit

Das Staatsorgan „Spiegel“ veröffentlichte kürzlich eine Pranger-Liste „rechter“ Bühnenkünstler, die, in den Augen und Ohren der Hamburger Büttel-Journaille, „diskriminierende“ Sprache benutzen; Gottschalk, Hallervorden, Nena und Gruber sind ja schon länger zum Abschuss freigegeben. Momentan nimmt man sich Theater und Kleinkunstbühnen vor; zum Schluss werden vermutlich die Kasperletheater dicht gemacht, weil der alte, weiße Wachtmeister und die renitente Großmutter (vulgo: „alte Umweltsau“) diskriminierend über das grüne Krokodil geflucht haben. Kurz und knapp auf den Punkt gebracht: „Alles für Deutschland“ ist strafbar; „Deutschland verrecke“, „Nazi-Schlampe”, „ungeimpfte Ratten” oder „AfDler ins Gas” bleibt selbstverständlich straffrei im realen Kaspertheater unserer Tage. Inzwischen fordern die saarländischen Grünen, denen das angestrebte Parteiverbot noch nicht genügt, AfD-Mitgliedern sogar die Grundrechte zu entziehen. Wie lupenrein faschistisch die grüne Sekte mittlerweile agiert, weigern sich die meisten beharrlich zu begreifen.

Begriffsstutzigkeit ist eine Herdenkrankheit und Menschen sind in erster Linie Herdentiere – so weit, so bekannt. Gemeinsames Wiederkäuen von breiiger Dummheit aus dem Trog schmeckt halt besser als kritisch-bewusstes Kosten gewürzter Fakten und harter Nüsse aus dem oberen Regal. Wie gut dieser Fraß vielen tatsächlich mundet, erkennt man beispielsweise daran, dass gerade bundesweit ein paar tausend hartgesottene Linientreue für ein AfD-Verbot auf die Straßen gehen – was faktisch so ist, als würde eine Nutzvieherde gegen bessere Weidebedingungen, für dreckigeres Trinkwasser, höhere Elektrozäune, fünf statt zwei Scherungen und größere Schlachthöfe blöken. Oder man sieht es an renitenten Leuten wie dem schwulen, streng rot-grünen Lehrer Stech, der gerade an einer Berliner Schule wegen seines Schwulseins von seinen Moslem-Schülern Scharia-Nachhilfe bekommt und sich deswegen in psychiatrischer Behandlung befindet, aber dennoch tapfer tolerant bleiben und noch nicht die böse Blaupartei wählen möchte. Keine Pointe.

“Verdammte Messer!”

Derweil werden traditionelle Stadt- und Sommerfeste mittlerweile zu Dutzenden abgesagt. Verdruckst knicken die einstigen Buntheitsverfechter damit final vor der moslemischen Anschlagsgefahr ein. Sperren und Sicherheitsmaßnahmen (die nie zuvor in unserem Land nötig waren) sind nicht mehr finanzierbar, heißt es. Passend dazu titelt die “Bild”: „Verdammte Messer!“, nachdem an einem Wochenende im April mal wieder sechs oder acht Leute in Deutschland von im Testosteron und Allah-Rausch befindlichen Moslems erstochen wurden. Schuld sind selbstverständlich „die Messer“ – die einfach so ausflippen und losstechen. Das ist fast so, als würde man vom „verdammten Gas“ sprechen, wenn es im Geschichtsunterricht um den Holocaust geht. Aber immerhin wird ein Kindergrüppchen aus 14- und 16-Jährigen von einem bis an die Zähne bewaffneten Sondereinsatzkommando gestürmt, der Staatsfunk berichtet rund um die Uhr von der „rechtsradikalen, hochgefährlichen Terrorzelle“, die einen „politischen Umsturzversuch“ geplant habe, der gerade noch verhindert werden konnte. Uff! Und währenddessen tobt sich – unerwähnt und unbehelligt – ein überwiegend migrantischer und islamischer Mob landesweit und rund um die Uhr weiterhin mordend und vergewaltigend auf unseren Straßen aus – und alle sehen zu, wie unser Land zur No-Go-Area wird.

Alles reale Geschichten aus der hiesigen Irrenanstalt. „Man erträgt es einfach nicht mehr!“ – dies wäre, in Brüllschrift, die korrekte Antwort. Längst, so scheint es mir jedoch, haben wir still unser Froschdasein im langsam kochenden Kessel angenommen und reden es uns täglich schön. „Nächstes Jahr…“, „nach der nächsten Wahl…“, „nach dem nächsten Messermord“, „nur noch 5 Prozentpunkte…“, „wenn sie‘s auch im Westen endlich kapiert haben…“, „wenn die nächste Steuererhöhung kommt“, „wenn sie uns Autos, Bargeld und Privatsphäre wegnehmen…“ – dann, ja dann wird es kippen; dann wird sich was ändern; dann geht hier alles krachen! Wartet mal ab!

Regenbogenbraune Verpopanzung unserer Gesellschaft

Einen Scheiß wird es. Absolut gar nichts wird sich ändern. Seit mehr als einem Jahrzehnt erdulden wir faktisch still den wachsenden Terror durch radikalreligiöse, kulturfremde, kriegslüsterne Stammes- und Clangesellschaften vornehmlich muslimischer Prägung und mehrheitlich “westasiatisch”-maghreb- und schwarzafrikanischer Provenienz auf unseren Straßen. Wir akzeptieren die Vernichtung unserer Landschaft und die Sabotage unserer Wirtschaft durch Öko-Schwachsinn und „Energiewende“. Wir ertragen die tagtägliche Gängelei durch Neusprech-, Gender-, Paragraphen- und Verbotswahn. Wir lassen uns nicht nur foltern mit Meinungsdiktatur und Denkverboten, sondern billigen obendrein das Bashing der einzig verbliebenen, einzig demokratischen, echten Oppositionspartei (und mittlerweile stärksten Kraft des Landes), sowie die Verfolgung und Ausgrenzung „gefährlicher“ Andersdenkender, die diesen beschissenen, diktatorischen Horrortrip nicht mehr verkraften und beständig anklagen. Doch inmitten von Infantilisierung, Verblödung und regenbogenbrauner Verpopanzung unserer Gesellschaft glotzt das Gros der sedierten, eingehegten Nutzviehherde debil und lethargisch pausenlos die Gehirnwäsche des Stallfunks und verpetzt das Nachbarschaf beim Oberhirten, weil es die falsche Pelzlänge hat, es in der falschen Tonlage blökt oder beim letzten Gang zur Schlachtbank aus der Reihe tanzt.

Dieses gesamte Land ist längst hysterisch-paranoid und ein Fall für die Psychiatrie. Ein Affenstall, fast wie zur Zeit der kirchlichen Inquisition im Hexenwahn, anno 1425. Auch damals, in dieser stumpfsinnigen Schlacht-Orgie, war Deutschland übrigens feder- wie axtführend. Nicht nur aufgrund kulturfremder Übernahme ist unsere vertraute Lebensart mittlerweile Geschichte. Deutschland befindet sich im freien Fall einer gigantischen Rezession.

Eine Lösung: Vernetzung undercover

Was jetzt kommt, ist das finale Ausplündern der „schon länger hier Lebenden“ durch das vom Gros dieses denkbefreiten Volkes gewählte Beutekartell. Es kommen die digitale ID und der digitale Euro als Brüsseler Zentralwährung – beliebig steuer- und programmierbar, jenseits jeglicher Kontrolle, dafür mit kompletter, lückenloser Überwachung eines jeden einzelnen Individuums. Die finale, KI-gesteuerte, irdische Verbotshölle eines sektenhaften Einheitsparteienkartells jenseits jeglichen orwellschen Vorstellungsvermögens. Eine Welt, in der ein freiheitliches, undressiertes Individuum nicht mehr atmen und existieren kann.

Einen Aufruf, sich dagegen endlich gewaltsam zur Wehr zu setzen, verkneife ich mir hier, da die Systemschergen auf derlei Äußerungen inzwischen überall erbarmungslos lauern. Anderenorts wird indes bereits – zunehmend und immer häufiger – ein anderer, passiver Weg beschrieben: Widerstand mittels umfassender Ablehnung. Absolute Leistungsverweigerung. Keinerlei Investitionen, keinerlei Aufbau. Komplettrückzug aus dem öffentlichen Leben ins Private. Vernetzung undercover. Absage, Verzicht und Boykott. Reduzierung aller Kosten auf ein Mindestmaß. Minimierung aller Abhängigkeiten. In letzter Konsequenz bedeutet es: Zelte abbrechen, Flucht, Auswandern. Bis auf den letzten Punkt – der damals kaum jemandem gelang – kennen wir dieses Prozedere noch hautnah aus DDR-Zeiten, und letztlich wurde dieses Kommunistenland vor allem auf derlei Weise ausgeblutet. Auch das jetzige, zum links- und ökofaschistoiden Shithole degenerierte ehemalige Deutschland kann diese passive Verweigerung seiner Leistungsträger auf Dauer nicht überleben. Das ist gänzlich unmöglich. Welchen Weg man letztlich wählt, muß jeder Einzelne für sich selbst entscheiden. Weitermachen wie bisher ist jedenfalls keine Option mehr. Punkt und Ende.

Es geht nur noch um Sinn, Sein und Lebensfreude

Abschließend: Ich bin, wie eingangs schon erklärt, nicht mehr willens, weiter über die im Tagestakt hingeworfenen Stöckchen zu springen und mich an dem grotesken Wahnwitz, der eine argumentative Betrachtung nicht einmal mehr verdient, intellektuell abzuarbeiten. Das ist mittlerweile vertane Liebesmüh. Nichts und niemand bringt einem diese verschwendete Lebenszeit zurück. Dieses Land ist, man verzeihe den Kraftausdruck, am Arsch und verloren – mindestens für unsere Generation und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch für die unserer Kinder. Als wach gebliebener libertärer, nicht-ideologischer, nicht-religiöser Schöngeist, Ästhet, Rationalist und Freiheitsverliebter (ja, das alles geht tatsächlich besser zusammen als viele glauben!) braucht man heute mehr denn je seelische Heilung, um nicht an der Stumpfheit, Groteske und flächendeckenden Verrohung und Verblödung dieser mittlerweile strunzbunten Fühli-Idiotenwelt mental kaputtzugehen.

Inzwischen geht es, zumindest für mich, einzig noch um Sinn, um Sein, um Lebensfreude – und vor allem um Freiheit. Verlässliche Begleiter bleiben mir dabei einzig die geduldige, ewige Natur, die Weite des Himmels, der Gesang der Vögel, der Duft von Blüten, Erde, Meer und Weite, vielleicht auch noch ein geliebter Mensch und eine kleine Handvoll ähnlich tickender Zeitgenossen, die meinen Eskapismus zu versteckten, paradiesischen, menschenleeren Plätzen und ein Holzfeuer an kühlen Abenden teilen. Das Leben ist kurz. Wie im Flug vergeht sie, die Zeit. Keine Chance auf Wiederholung. Genießen wir daher jede schöne Stunde, jeden kostbaren Moment – und lassen wir uns nicht von Verrückten kaputtmachen. Ab hier kein weiteres Rezept. Sorry. Verzeiht die Binsenweisheit nach dieser Textlänge: Streitet Euch weniger, sucht Euch Inseln – und gehabt Euch wohl! Over and out.