Überlegungen zum Iran-Krieg

Edelmetallpreise sind verlässliche Seismographen für geopolitische Erdbeben. Dahinter stehen immer ökonomische Verwerfungen, denen dann die deutlich einfacher zu vermittelnden politischen und kulturelle Konflikte umgehängt werden. Zu beobachten waren rasante Goldpreisanstiege vor beiden Weltkriegen, vor dem Irakkrieg 2003 und vor Putins „Spezialoperation“. Wer die Charts verfolgt hat, war jedenfalls von der Entwicklung der letzten Tage nicht sonderlich überrascht. Der jetzt stattfindende Krieg zeigt eine jahrelange, strategische und sehr konkrete Vorbereitung bei allen Beteiligten. Insofern gehörten die von der Schweiz und dem Oman moderierten, angeblich gescheiterten Verhandlungen in Genf über einen Atomdeal zur kommunikativen Dekoration.

Das Bombardement des gottesstaatlichen Munitionslagers Iran hat nun den vielbeschworenen „Flächenbrand“ ausgelöst. Stand heute Morgen wurden Angriffe iranischer bzw. proiranischer Kräfte in bereits dreizehn (!) Ländern gemeldet. Es handelt sich neben Israel um Bahrain, Irak, Jordanien, Katar, Kuwait, Oman, Pakistan, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Zypern. Aktuell greift die Hisbollah vom Libanon aus in die Auseinandersetzungen ein. Man muss davon ausgehen, dass die Lage sich in den nächsten Wochen nicht beruhigen wird. Von Trump genannte Zeitfenster für Befriedungen sind nicht besonders verlässlich.

Angst destabilisiert die menschliche Psyche

Krieg verbreitet Angst. Angst destabilisiert die menschliche Psyche, und instabile Menschen neigen dazu, sich unter dem Dach bestehender Machtstrukturen zu versammeln. Solche Kriege haben also neben der oberflächlich destabilisierenden Wirkung einen gegenteiligen Effekt, der in der Debatte gern heruntergedimmt wird. Wie das funktioniert, zeigt sich beispielsweise in folgendem Phänomen: Wie bei allen globalen Aufregerthemen der letzten Jahre – Corona, Gaza, Ukraine – zerlegt sich die deutsche Opposition in Ermangelung ausgereifter politischer Konzepte auch hier wieder in ein transatlantisches, ein amerika- und israelkritisches sowie ein esoterisch-pazifistisches Lager. Es wird erbittert aufeinander eingedroschen, die Enttäuschung über plötzliches „Friendly Fire“ inmitten der sogenannten Gegenöffentlichkeit ist riesig.

An der Basis entfreundet nun Sofarentner Siegfried sieben seiner verbliebenen 20 Facebook-Mitstreiter und ist der Meinung, eine entscheidende Schlacht geschlagen zu haben. Dies lässt sich ohne Weiteres auf den aktuellen Zustand des gesamten regierungskritischen Lagers übertragen. Es wäre aus meiner Sicht besser, ein paar Tage die Klappe zu halten, um dann festzustellen, dass alle Lager ernstzunehmende Argumente in durchaus konsistent formulierten Kausalketten einbringen, diese aber dann nicht nüchtern abwägen, sondern ihre Wahrheit mit möglichst eindeutigen Freund-Feind-Bildern durchprügeln wollen.

Die Frage nach der Bombe

Suchen wir mal vorsichtig nach Schnittmengen: Es ist kaum zu bestreiten, dass ein herbeigebombter Regime Change – wie schon Dutzende Male zuvor – auch hier nicht funktionieren wird. Schon in wenigen Tagen wird man feststellen, dass die iranische Opposition über keinerlei Strukturen, Köpfe und Optionen verfügt, um „die Sache selbst in die Hand zu nehmen“, wie es der große Dirigent Trump am Rednerpult nahegelegt hat. Offensichtlich haben ihm explodierende Pager, Schallkanonen in Venezuela, die Präzisionschläge auf Atomanlagen der Mullahs und ein am Nasenring vorgeführtes Europa ein Momentum vorgegaukelt, über das schon seine Vorgänger in Vietnam, Afghanistan, dem Irak und in Syrien gestolpert sind. Notiz am Rande: Der extrem gut informierte, gestern noch euphorisierte Julian Reichelt zeigt sich heute Morgen auf “Nius” bereits deutlich nachdenklicher.

Kompliziert ist die Detailfrage nach der iranischen Atombombe. Für die einen erinnert sie an die Erzählungen von Husseins Giftgas oder den assadschen Fassbomben, die anderen argumentieren damit, dass der Besitz von Atomwaffen, wann immer sie tatsächlich einsatzfähig geworden wären, selbstverständlich die einzig noch denkbare Lebensversicherung für die Mullahs im internationalen und nationalen Geschäft bedeutet hätte. Hier hat der kleine Nordkoreaner Maßstäbe gesetzt. Hoch angereichertes Uran in einem Land, das über 10 Prozent aller globalen Ölreserven verfügt, dient erkennbar nicht der Energieversorgung. Ob man einer jenseitsbesoffenen Märtyrerkultur einen verantwortungsvollen Umgang mit solchen Auslöschungsinstrumenten zubilligen kann, mag jeder für sich selbst beantworten.

Das wohlstandsbesoffene Europa sieht paralysiert zu

Die europäische Appeasementfraktion von Rechts bis Links wiederum sieht sich im Recht, weil nun eingetreten ist, wovor sie immer gewarnt hat. Man darf aber auch die Frage stellen, ob es in Zeiten massiv ausbrechender geopolitischer Neuordnungen ein Konzept sein kann, auf die Durchsetzung eigener Interessen mit militärischen Mitteln zu verzichten, und statt dessen jegliche gewaltsame Auseinandersetzung in einer Völkerrechts-Kühltruhe einzufrieren, auf der zwar eine Friedenstaube klebt, aus der es aber bereits aus allen Ritzen qualmt. Es kann also passieren, dass man mit der Pflugschar in der Hand in die Luft fliegt. Man kann die Sache drehen und wenden, wie man will: Das wohlstandsbesoffene Europa sieht vollkommen paralysiert auf die Wiederkehr des Rechts des ökonomisch Stärkeren. Der Mensch bleibt Natur, und die unerbittlichen natürlichen Gesetze gelten auch auf dem Ponyhof. Spätestens, wenn die Gatter gefallen sind.

Zu den Absichten Israels mag man sich schon gar nicht mehr äußern. Das Meinungsspektrum reicht vom aggressiv-zionistischen Völkermorden einer in dunkelste Weltbeherrschungsphantasien verstrickten Sekte bis zum freiheitlich-demokratischen Vorposten der Moderne im Nahen Osten, der gegen einen weltweit unauslöschlichen Antisemitismus um sein Überleben kämpft. Allein die Zerrissenheit der israelischen Gesellschaft selbst zeigt schon, dass es auch hier wieder sehr verschiedene Wahrheiten auf engstem Raum gibt. Das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen, kann nicht die Lösung sein.