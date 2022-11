Übertriebene Spaltung ist doof – Zwanghafte Eintracht um jeden Preis aber auch

„Teile und herrsche – das ist es, was sie wollen”, „wir lassen uns nicht spalten” und „egal ob geimpft oder ungeimpft – wir alle halten zusammen”: Sätze wie diese gehörten in den letzten zwei Jahren zu den Standardphrasen der alternativpolitischen Szene. Sie sollten ein Gefühl der Versöhnung und des „Zusammenhalts” vermitteln. Es sollte bloß nicht der Eindruck entstehen, wir täten es den vielen Angehörigen der „Mehrheitsgesellschaft“ gleich, die (Corona-)Mainstreampositionen vertreten, und schürten Hass und Hetze so wie sie. Zudem gilt es – oder galt es zumindest -, so viele Leute wie möglich auf seine Seite zu bringen und sie ebenfalls zur Teilnahme am Protest zu bewegen.

Beispielsweise war es den „Querdenkern“ wichtig, dass sich so viele Menschen wie möglich, egal ob geimpft oder nicht, einer generellen oder einrichtungsbezogenen Impfpflicht sowie den ausgrenzenden 3G- und 2G-Maßnahmen zur Wehr setzen. Auch machte man sich allgemein für den Zusammenhalt Aller stark. Als ganz schrecklich empfanden viele kritisch und oppositionell Denkende es, wenn Freundschaften zerbrachen oder wenn gar das Tischtuch zwischen Familienmitgliedern zerschnitten war.

Gemischte Gefühle zum Harmonie-Zwang

Dieser Haltung stehe ich mittlerweile mit gemischten Gefühlen gegenüber. Natürlich ist es schade, wenn eine langjährige Freundschaft in die Brüche geht oder man mit Familienmitgliedern auf Kriegsfuß steht, weil man in puncto Zuwanderung, Ukrainekrieg oder Corona-Impfung unterschiedlicher Meinung ist. Andererseits war man auch vor der „Pandemie“ nur in den seltensten Fällen immer der gleichen Ansicht, geschweige denn, dass immer harmonische Eintracht geherrscht hätte; im Gegenteil. Meist gab es entweder schon vorher die ein oder andere Reiberei – oder man pflegte ein recht oberflächliches Verhältnis zueinander, wo nur unverfänglicher Smalltalk geführt wurde, ohne dass es je inhaltlich kontrovers „zur Sache“ ging. Ich persönlich habe es jedenfalls noch nicht erlebt, dass ich mich mit jemandem supergut verstanden habe, mit ihr oder ihm über alles reden konnte und durch dick und dünn gegangen bin, bis dann plötzlich völlig konträre Haltungen zu gewissen politischen Themen aufgetaucht wären, wegen der wir uns auf einmal spinnefeind wurden.

Zwischentöne und Schattierungen sind selten: Die meisten Menschen vertreten entweder (fast) immer Mainstreampositionen oder (fast) immer die alternative Meinung. Also ist man sich entweder, egal um welches politische Narrativ es geht, weitestgehend einig oder größtenteils uneins. Höchstens gibt es mal einige Konflikte um einzelne konträre Positionen, die aber in ihrer Anzahl so gering sind, dass man über sie hinwegsehen kann und daraus kein großes Zerwürfnis resultiert. Mir sind jedenfalls keine Fälle bekannt, wo Menschen hinsichtlich Massenmigration, Energiewende, Abtreibung und Corona immer einer Meinung waren, jetzt beim Ukrainekrieg aber auf einmal völlig gegensätzliche Ansichten vertreten.

Kommt es zum Crash, lag vorher schon etwas im Argen

Wenn es jetzt unter Freunden oder im Kreise der Familie zum Zerwürfnis kommt, dann lag man sich in der Regel auch vorher schon immer wieder über Kreuz oder der Kontakt war reichlich oberflächlich, weshalb man auch nur über unverfängliche Dinge wie das Wetter, das Essen, den letzten oder den nächsten Urlaub oder über gemeinsame Bekannte sprach. Oft wird einem diese Oberflächlichkeit und die sich in ihr spiegelnde eigentlich schon immer oder seit längerem bestehende unpassende Konstellation erst im Nachhinein als solche bewusst. Wenn man in sich kehrt, muss man sich dies jedoch ehrlich eingestehen – und kommt dann nicht selten zu dem Schluss, dass der nunmehr ehemalige Freund oder das andersdenkende Familienmitglied gar kein großer Verlust bedeutet. Die Frage stellt sich hier, wieso „Zusammenhalt” und das Ziel des Sich-nicht-spalten-Lassens eigentlich so wichtig sind, wenn ehrlicherweise gar keine gemeinsame Basis für eine Beziehung privater Natur besteht? Warum muss eigentlich um jeden Preis ein Kontakt bis in alle Ewigkeit aufrechterhalten werden?

Meiner Meinung ist der Versuch, sich um krampfhafte Harmonie zu bemühen, reine Zeitverschwendung – gerade, wenn die eigene Freizeit ohnehin knapp bemessen ist. Meine zwei kleinen Kinder, mein Mann, gleichgesinnte Freunde und Bekannte, meine Schreibtätigkeit für „Ansage!“ und die tägliche Hausarbeit sind für mich etwa schon zeitaufwendig genug; wieso sollte ich da meine Zeit noch vergeuden, indem ich mich mit Leuten abgebe, mit denen ich nicht das Geringste gemein habe – außer vielleicht das Geschlecht, die Nationalität oder die Tatsache, dass wir beide der Spezies Mensch angehören? Im Familiären lässt sich der Umgang natürlich nicht immer vermeiden, schließlich will man ja in der Regel auch nicht den Kontakt zu den eigenen Kindern, Enkeln oder Neffen abbrechen; dies führt dann, wie bereits erwähnt, zu zähem, oberflächlichem Geplänkel, wobei man sich des öfteren Gesprächsthemen förmlich aus den Fingern saugen muss, will man das Minenfeld streitbarer Themen diplomatisch umschiffen.

Zoff, langweilige Diskussionen oder Lügen

Weil das aber nicht immer gelingt, kommt es nicht selten zu peinlichen Gesprächspausen und gegenseitigem Anschweigen – zumal es wirklich nicht jedermanns Ding ist, Smalltalk zu betreiben und über Dinge zu reden, die einen eigentlich nicht die Bohne interessieren – vor allem, wenn es nur dem Zweck dient, bloß nichts „Falsches“ zu sagen.

Normalerweise würde man über die Dinge reden, die einen beschäftigten, und das ist in diesen Zeiten zwangsläufig die Politik und die gesamte gesellschaftliche Entwicklung. Das würde zumindest mich interessieren; es anzusprechen macht in diesem Fall jedoch wenig Sinn, weil letzten Endes sowieso jeder bei seiner Meinung bleibt und es dann eben zumeist im Streit endet. Zudem habe ich mit Menschen, die politische Mainstreampositionen vertreten, die Erfahrung gemacht, dass sie mit Andersdenkenden meist gar nicht mehr über Politik sprechen möchten: Schneidet man solche Themen an, wird sofort abgeblockt, das Gesagte ignoriert oder zumindest nur sehr knapp geantwortet, so dass man merkt, wie unangenehm dem Gegenüber das Thema ist. „Ich kann mit dir darüber nicht reden”, heißt es dann, und der Vorwurf, sich aus jeweils manipulativen Quellen zu informieren, wird am Ende von beiden Seiten erhoben, das Ganze schaukelt sich hoch und am Ende ist die Stimmung im Keller. Letzten Endes kommt also doch nur oberflächliches Geplänkel infrage.

Verirrt und falsch abgebogen?

Ich kenne aber auch das umgekehrte Szenario, wo die Verwandtschaft – etwa bei einem Wiedersehen nach vielen Jahren – fälschlicherweise wie selbstverständlich annimmt, man vertrete dieselbe (Mainstream-)Position, wahrscheinlich, weil die gegenteilige Meinung dermaßen geächtet ist, dass man sich gar nicht vorstellen kann, ausgerechnet Mitglieder der eigenen Familie hingen solchen „radikalen“ und „schädlichen“ Ansichten nach. So wurde mancheiner dann beispielsweise gefragt, ob man eigentlich „schon geboostert” sei – obwohl er tatsächlich noch nicht einmal erstgeimpft ist. Komplett ungeimpft zu sein liegt für die netten Angehörigen aber offenbar außerhalb des Vorstellbaren, und anzunehmen, dass ausgerechnet geschätzte Personen aus der eigenen Familie zu dieser „verirrten”, „falsch abgebogenen“ und angeblich „abgedrifteten“ Feindgruppe gehören könnten, wäre ja abwegig.

Da es im konkreten Beispiel um die Verwandtschaft meines Mannes ging und dieser keinen Streit wollte, musste ich als loyale Ehefrau gute Miene zum bösen Spiel machen und Dinge behaupten, die das komplette Gegenteil von dem waren, was ich eigentlich fühle und denke. Also entweder kommt es zwischen zum Streit zwischen Andersmeinenden und -denkenden – oder man muss sich verstellen. Beides ist für mich keine gute Basis für eine Aufrechterhaltung des Kontakts. Aber was tut man nicht alles seinem Mann und den Kindern zuliebe für den Familienfrieden…

Die Familie kann man sich nicht aussuchen

Anders als bei Verwandten hat man bei Freundschaften oder gar Liebesbeziehungen aber schließlich die Wahl; das ist ja das Gute. Seine Familie kann man sich bekanntlich nicht aussuchen – alle anderen Beziehungskonstellation schon. Und hier ist es mir inzwischen, wie gesagt, durchaus wichtig, dass man auch politisch zumindest weitestgehend auf einer Wellenlänge ist. Unpolitischen Menschen mag das anders ergehen, doch da ich sehr an Politik interessiert bin, stellt dies für mich auch ein wichtiges Gesprächsthema dar. Zumal heute ja im Prinzip alles politisch ist, beziehungsweise die Politik mehr als irgendwann zuvor seit 1945 in das tägliche Leben der Menschen eingreift; erst durch Corona-Maßnahmen, dann durch die Energiepreise. Von Gender und der täglichen Konfrontation mit den Folgen der Flüchtlingspolitik ganz zu schweigen.

Leute, die sich für diese Zusammenhänge nicht interessieren oder von diesen Sujets keine Ahnung haben und es auch gar nicht wollen, sind für mich keine interessanten Gesprächspartner und deswegen für eine Freundschaft ungeeignet. Abgesehen davon: Politisch desinteressierte Menschen, wenn man sie dann doch einmal zu ihren Ansichten fragt, vertreten dann zumeist doch wieder die typischen Mainstreammeinungen und plappern das ihnen in den etablierten Medien Vorgebetete einfach nach – und aus ihrer Sicht fahren sie damit gut, denn wenn man keine tiefere Ahnung hat, kann man auch nichts falsch machen. Wie dem auch sei: Meine Erfahrung ist die, dass man früher oder später doch immer wieder auf die neuralgischen Streitpunkte – Masseneinwanderung, Corona-Impfung, Klima, Waffenlieferungen in die Ukraine – zu sprechen kommt und am Ende oft nur noch sinnlos hin- und herdiskutiert, sich oft sogar in die Haare bekommt und lautstark miteinander streitet, was Nerven, Zeit und Lebensenergie raubt. Darauf habe ich keine Lust mehr.

Partnerschaften zwischen politisch Andersdenkenden funktionieren noch weniger

Ich bin ja glücklich verheiratet, aber einen Ehemann oder festen Partner mit völlig konträren Ansichten könnte ich mir noch weniger vorstellen. Wie soll denn da ein harmonisches, spaßiges Beisammensein möglich sein? Ständig käme es zu Zankereien oder man müsste wichtige Themen totschweigen. Selbst wenn man politisch sehr ähnlich tickt und dieselbe Partei wählt, gibt es trotzdem noch genügend Streitpunkte. Da ich meinen Mann über die AfD kennengelernt habe, ticken wir beide sehr ähnlich, und doch gibt es immer wieder Themen, wo wir uns uneins sind – etwa bezüglich Homoehe, Leihmutterschaft oder auch der Frage, wer alles zum deutschen Volk gehören soll. Wie sollen da erst Paare, in denen etwa die Frau grün und der Mann AfD wählt, miteinander klarkommen? Die gesellschaftliche Spaltung ist zu fundamental, als dass solche Gegensätze überwindbar wären – was auch eine Folge der verhängnisvollen Entwicklung ist, dass man bestimmte Ansichten einfach außerhalb des demokratischen Diskurses gedrängt hat.

Auch sonst kenne ich fast nur Paare, die politisch sehr ähnlich eingestellt sind. Das gilt auch für die Streitthemen Corona und Impfung: Konstellationen etwa, wo er ein glühender Impfbefürworter und sie eine absolute Impfgegnerin ist, wo die willkommensklatschende Teddybärwerferin mit dem ultrarechten Hardliner liiert ist oder der gechippte, durchgeboosterte und -digitalisierte Transhumanist mit der selbstversorgenden, strengstens auf Privatsphäre bedachten emphatischen Einsiedlerin ein glückliches Paar bildet, habe ich jedenfalls noch nicht erlebt. Obwohl es einmal hieß, Gegensätze ziehen sich an, ist so etwas heute fast undenkbar.

Auf Distanz gehen bedeutet nicht Intoleranz

Indem man sich im Privaten weitestgehend nur mit Leuten abgibt, die ähnlich denken wie man selber, schlägt man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen verbringt man seine Freizeit mit Gleichgesinnten und kann sich deshalb ausgelassen über Politisches auslassen, und man kann sich gegenseitig mit seinem Wissen bereichern; zum anderen verplempert man seine Zeit nicht mit Menschen, mit denen man nichts gemein hat und verkrampft über Dinge reden muss, die einen gar nicht interessieren, wo man sich obendrein verstellen muss, damit es nicht zum Streit kommt. Nur weil man zu Andersdenkenden auf Distanz geht, heißt das ja noch lange nicht, dass man sie nicht toleriert oder ihnen sogar ihre Daseinsberechtigung abspricht. Niemand sollte für seine Ansichten diskriminiert werden (zumindest nicht, wenn sie grundgesetzkonform sind) oder an den Pranger gestellt werden – aber ich finde eben auch nicht, dass man per se den privaten Kontakt, geschweige denn eine Freundschaft/Partnerschaft, zu diesen Menschen suchen/mit ihnen eingehen muss.

Wenn ich diese „Wir lassen uns nicht spalten, sondern halten alle zusammen“ – Parolen höre oder lese, habe ich manchmal nämlich das Gefühl, als müsste man sich krampfhaft mit Andersdenkenden abgeben oder zumindest das Gespräch mit ihnen suchen, um nicht als böse und intolerant zu gelten. Das sehe ich inzwischen ganz anders: Meine Freizeit verbringe ich mit Menschen, mit denen ich ganz ungehemmt über die neuesten politischen Irrungen und Wirrungen plaudern und das Maul zerreißen kann und nicht mit (meiner Meinung nach) uninformierten, durchgeboosterten und kriegsgeilen Gutmenschen, nur „weil wir uns nicht spalten lassen sollen„. In der eigenen „Blase“ ist es erträglicher.