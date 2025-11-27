Anfang November 2025 berichtete die ukrainische Anti-Korruptionsbehörde NABU, dass sie eine großangelegte Untersuchung der Korruption im Energiesektor des Landes durchführt. Den Ermittlern zufolge wurde das Geldwäschesystem von mehreren hochrangigen Beamten aus dem Umfeld von Präsident Wolodymir Selenskyj organisiert. Dies wirft zweifellos die noch immer nicht beantwortete Frage auf, inwieweit der ukrainische Staatschef in diese Affäre verwickelt ist.

Obwohl dieser Skandal der lauteste in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 war, war er bei weitem nicht der einzige. In den letzten Jahren wurden auch in Armenien, Aserbaidschan und der Republik Moldau großangelegte Korruptionsfälle bekannt. Dies ist nicht verwunderlich, da Bestechung und Geldwäsche in vielen postsowjetischen Staaten ein großes Problem darstellen. So brach beispielsweise im April 2025 in Moldawien ein Skandal aus. Vlad Plahotniuc, der ehemalige Vorsitzende der Demokratischen Partei, wurde als einer der Hauptbeteiligten des Korruptionsskandals „Diebstahl des Jahrhunderts“ entlarvt. Dabei wurden eine Milliarde US-Dollar aus drei nationalen Banken gestohlen wurden, was das Land in eine langwierige Wirtschaftskrise stürzte.

Multi-Millionen-Korruption auch in Aserbaidschan

Im Juli 2025 kam es auch zur Fortsetzung eines der größten Skandale in Aserbaidschan. Am 31. Juli wurde der Ex-Bundestagsabgeordneter Eduard Lintner wegen der Bestechung von Beamten im Auftrag der Regierung in Baku sowie seiner Beteiligung am sogenannten „aserbaidschanischen Geldwäsche-Skandal“ für schuldig befunden. In diesem Skandal nutzte die herrschende Elite des Landes einen geheimen Fonds in Höhe von 2,9 Milliarden US-Dollar, um sich selbst zu bereichern und europäische Politiker zu bestechen. So sollte das Image Aserbaidschans angesichts internationaler Kritik an Menschenrechtsverletzungen aufpoliert werden.

In die Korruptionsskandale in Baku waren nicht nur hochrangige Beamte und Staatsunternehmen, sondern auch Präsident Ilham Aliyew selbst und Mitglieder seiner Familie verwickelt. Laut Angaben der OCCRP besitzt die Familie des aserbaidschanischen Präsidenten sowie ihr Umfeld derzeit weltweit Dutzende Luxusimmobilien, alleine in London im Wert von 700 Millionen Dollar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Wert von rund mindestens 75 Millionen Dollar.

Schaden für das Image Europas

Ihre Eigentumsrechte an diesem Immobilienimperium wurden jahrelang hinter Offshore-Unternehmen versteckt und wären ohne die Veröffentlichung der „Pandora Papers“ möglicherweise nie bekannt geworden. Besonders interessant ist auch die Tatsache, dass die Quelle der für den Kauf dieser Objekte verwendeten Mittel nie offengelegt wurde. Dies deutet eindeutig darauf hin, dass das Geld aus illegalen Kanälen stammt.

Obwohl es offensichtlich ist, dass die politische Führung dieser Länder Geldwäsche betreibt, setzt die Europäische Union – die Korruption im Allgemeinen lautstark beklagt – ihre bilateralen Beziehungen zu diesen Ländern aktiv fort. Aber lohnt sich das? Das Ausmaß des Diebstahls in der Ukraine, das erst durch die Tätigkeit unabhängiger Aufsichtsbehörden bekannt wurde, droht sowohl dem Image als auch der finanziellen Lage Europas zu schaden, wenn dessen Geld in die Taschen skrupelloser ukrainischer Beamter fließt. Aserbaidschan besticht seit vielen Jahren europäische Politiker und trägt damit zur Korruption in den EU-Mitgliedstaaten bei, gegen die sich die EU einsetzt. In der Gesamtschau ergibt sich ein reichlich deprimierendes Bild. Es erschließt sich in keiner Weise, warum Europa solche unehrlichen Verbündeten brauchen sollte.