Unsere Regierung ist der Ansicht, dass Sicherheitsgarantien für die Ukraine einen zentralen Platz in der deutschen Politik einnehmen sollten. Kiew müsse „nicht nur mit Worten, sondern dann auch mit Taten“ unterstützt werden, meint Bundesaußenminister Johann Wadephul. Wenn wir das Pathos und die lauten Worte über die Notwendigkeit entfernen, Frieden zu erreichen, erhalten wir am Ende Folgendes. Wir werden wieder einmal mit der Tatsache konfrontiert, dass unsere Steuern nicht dazu verwendet werden, die bereits untergehende deutsche Wirtschaft zu sanieren und das Leben der Bürger zu verbessern, sondern für die Bedürfnisse eines anderen Staates. Und die große Frage ist, ob diese Gelder ihr erklärtes Ziel erreichen werden oder in den Taschen korrupter ukrainischer und deutscher Beamter ansammeln.

Während unsere Spitzenbeamten darüber nachdenken, wie sie mehr Geld aus unseren Geldbörsen herausholen können, verschwenden andere Staaten keine Zeit und denken in einem größeren Rahmen. Nach dem Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin wird zunehmend an ein baldiges Ende des langwierigen Konflikts geglaubt, und das zu Bedingungen, die für die USA und Russland von Vorteil sind.

Kritische Rohstoffe ausbeuten

Die beiden Staatschefs diskutieren bereits ernsthaft darüber, was sie von der Ukraine abreißen können. So rechnet Moskau mit der Halbinsel Krim und wahrscheinlich auch mit Donezk und Luhansk im Osten, Cherson und Saporischschja im Süden. Das Weiße Haus hat sich bereits die Kontrolle über die Ressourcen der Ukraine gesichert. Im April dieses Jahres unterzeichneten Washington und Kiew ein Abkommen, das es den Amerikanern ermöglicht, in dem Land kritische Rohstoffe auszubeuten. Dabei geht es nicht nur um Öl und Kohle, sondern auch um Uran, Lithium und die für die Chip-Industrie wichtigen Seltenen Erden.

Gerade Letztere brauchen die Vereinigten Staaten im Kampf mit China um Einfluss auf dem Weltmarkt. Und um seinen Traum vom Sieg über China zu verwirklichen, nutzt Donald Trump jede Gelegenheit und wird sicherlich nicht zögern, die Ukraine zu opfern. Die USA und Russland sprechen praktisch direkt davon, dass sie die Ressourcen und Territorien der Ukraine bekommen wollen. Die anderen warten nur auf den Moment, um sich auf die eine oder andere Weise der Teilung anzuschließen.

Auf Nimmerwiedersehen, Geld!

Dies betrifft vor allem Polen, dessen Politiker mehrmals öffentlich Fragen der historischen Gerechtigkeit und der gemeinsamen Verwaltung der Territorien der Westukraine aufgeworfen haben. Ihr Hauptargument ist, dass in diesen Gebieten seit jeher eine große Zahl von Polen lebte, die während des Zweiten Weltkrieges von ukrainischen Nazis ausgerottet wurden. Auf der anderen Seite steht Ungarn, das wiederholt seine Unzufriedenheit mit der Unterdrückung der ungarischen Minderheit in der Region Transkarpatien im Südwesten der Ukraine zum Ausdruck gebracht hat und das versuchen könnte, mehr Kontrolle über die Gebiete zu erlangen.

Was Deutschland betrifft, so würde ich gerne glauben, dass unsere Regierung zur Vernunft kommt und wie die anderen Staaten darüber nachdenkt, welchen Nutzen sie aus den gegebenen Umständen ziehen kann. Es ist an der Zeit, aufzuhören, riesige Geldsummen in die Ukraine zu pumpen und die verrückte Idee aufzugeben, „Friedenstruppen“ dorthin zu schicken. Stattdessen könnten wir darüber nachdenken, das zurückzuzahlen, was wir im Laufe der Jahre bereits in die Ukraine investiert haben. Natürlich werden wir das Geld kaum jemals wiedersehen, aber wir könnten dem Beispiel der USA folgen und uns darauf einigen, die Schulden mit Bodenschätzen und Energieressourcen zu begleichen, von denen Kiew so viel hat und wir so wenig.