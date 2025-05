Ukraine: Die Friedenshoffnungen schwinden

Besonders unter Autoren und Lesern von Alternativmedien galt es lange Zeit als ausgemachte Tatsache, dass der Ukraine-Krieg ein schnelles Ende finden würde, wenn es nur auf der Seite der NATO endlich eine Bereitschaft zu ernsthaften Friedensverhandlungen mit Russland gäbe. Man kann die Ereignisse der letzten Wochen und Monate seit Donald Trumps Amtsantritt im Weißen Haus als Prüfung dieser These in der politischen Praxis verstehen. Das Resultat ist – zumindest aus meiner Sicht – leider negativ. Die Friedenshoffnungen schwinden zusehends, und daran ist nicht „der Westen“ schuld, sondern eine fast völlige Kompromissunwilligkeit auf russischer Seite. Meiner Meinung nach müsste dies auch bei deutschen Oppositionellen endlich zu einer realistischeren Einordnung Wladimir Putins führen, den man zumindest als Imperialisten sehen muss, wenn nicht gar als eine ernsthafte Bedrohung des deutschen Staates. Diese Einschätzungen will ich in diesem Artikel näher begründen.

Zunächst einmal muss man Donald Trump bescheinigen, mit einem vielversprechenden Ansatz wieder frischen Wind in den festgefahrenen Ukraine-Konflikt gebracht zu haben. Man gewinnt Kriege, sobald sie einmal ausgebrochen sind, nämlich nicht im Stile einer Annalena Baerbock mit dem Völkergesetzbuch in der Hand, sondern nur durch militärische Überlegenheit auf dem Schlachtfeld. In einer solchen Position befand sich das ukrainisch-westliche Bündnis zum Zeitpunkt von Trumps Amtsantritt schon lange nicht mehr. Es gibt inoffizielle Verlautbarungen darüber, dass schon im Spätherbst 2022 die US-Administration von Joe Biden in der Ukraine zu einer defensiven Strategie überging, weil nach den vorhergehenden ukrainischen Rückeroberungen die Gefahr einer nuklearen Reaktion Russlands immer größer wurde.

Böser Zynismus

Das heißt aber nichts anderes, als dass seit jenem Zeitpunkt das westliche Ziel einer vollständigen territorialen Wiederherstellung des ukrainischen Staates nur noch auf dem Papier stand. Stattdessen wurde ein endloser Krieg um seiner selbst willen geführt, bei dem die Ukraine immer weiter personell ausblutete und durch fortgesetzte russische Luftangriffe langsam, aber sicher in Trümmer fiel. Diesen bösen Zynismus wollte Trump völlig zu Recht beenden. In der Praxis wäre dies auf ein Kriegsende nach dem Vorbild der Beendigung des Koreakrieges im Jahre 1953 hinausgelaufen: Ein dauerhafter Waffenstillstand entlang einer sich in einem militärischen Patt verfestigten Frontlinie, der zwar dem Aggressor (1950 Nordkorea, 2022 Russland) Geländegewinne zugestand, aber gleichzeitig dem Rest des Landes (1953 Südkorea, 2025 die Westukraine) eine unbestrittene Zugehörigkeit zum Westen gesichert hätte.

Diese Haltung sorgte bei europäischen Kriegsbefürwortern wie Friedrich Merz, Emmanuel Macron und Keir Starmer geradezu für Entsetzen. In der Tat muss man ihnen zugestehen, dass die faktische Preisgabe der Krim und von Teilen der Ostukraine mit dem Prinzip der Unverletzlichkeit der europäischen Staatsgrenzen gebrochen hätte, das seit dem ersten KSZE-Abkommen von Helsinki (1975) in einer Vielzahl internationaler Verträge verbrieft wurde. Man hätte dies jedoch ohne weiteres im Hinblick auf letztlich unüberwindbare realpolitische Zwänge rechtfertigen können. Auch die westliche Friedensbewegung hätte sich in ihrer Auffassung bestätigt sehen können, dass Verhandlungen besser seien, als Russland immer weiter diplomatisch zu isolieren und es so irgendwann in nur noch schwer zu kontrollierende Abwehrreflexe zu treiben.

Putin wollte nie die “Korea-Lösung”

Man muss aber heute leider sagen, dass Trumps Strategie grandios gescheitert ist. Schon auf das erste Telefonat zwischen dem US-amerikanischen und dem russischen Präsidenten, in dem Trump Putin fast schon maximale westliche Zugeständnisse wie auf einem Silbertablett offerierte, reagierte der Kreml-Herrscher mit Ausweichen und Verzögern. So ging es dann wochen- und monatelang weiter, etwa bei den diversen Verhandlungsrunden in Saudi-Arabien. Die zuletzt angekündigte Fortsetzung der ukrainisch-russischen Verhandlungen im Vatikan ist nur ein Feigenblatt, mit dem das Scheitern der jüngsten Friedensinitiativen zugedeckt werden soll. Auch der neue Papst Leo XIV. kann keine politischen Wunder bewirken. Inzwischen scheint Donald Trump selbst zu begreifen, dass Wladimir Putin die „Korea-Lösung“ nicht will und auch niemals wollte. Die Begründung dafür erfordert eine tiefer gehende Analyse des russischen Standpunktes, über den wir – und das ist vielleicht das einzig Positive an der ganzen Sache – heute sehr viel mehr Klarheit besitzen als noch vor vier Monaten.

Um dies zu verstehen, muss man sehr weit in der Zeit zurückgehen, nämlich mindestens bis zu Putins berühmt-berüchtigter Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz von 2007, als der russische Präsident einen neuen Ost-West-Gegensatz verkündete. Im Umfeld dieses Ereignisses muss Putin für sich selbst zu zwei Entschlüssen gekommen sein, die sich im Nachhinein als verhängnisvoll erwiesen. Zum einen machte Putin am Ende seiner eigentlich regulären Amtszeit als russischer Präsident (2008) nicht den Weg zur Demokratie und zur freien Wahl eines Nachfolgers frei, sondern begann sich – indem er sich zunächst zur Zeit des Marionettenpräsidenten Dmitri Medwedew (2008-2012) im Hintergrund als eigentlicher Machthaber installierte und sich dann nach willkürlichen Verfassungsänderungen ab 2012 immer wieder von neuem in fragwürdigen Wahlen zum Präsidenten küren ließ – zu einem quasi-monarchischen Herrscher auf Lebenszeit zu entwickeln. Der zweite Entschluss war in seinen Auswirkungen noch weitreichender: Putin erkannte um 2007 herum (vielleicht aber auch schon viel früher) offenbar seine historische Mission darin, zum Rächer des 1991 gescheiterten Sowjetimperiums zu werden.

Zweifel am Charakter der “Spezialoperation”

Diese beiden Entschlüsse sind der Kern einer äußerst langfristigen Strategie Putins, in die man den Ukraine-Krieg einordnen muss. Zunächst einmal soll hier eine Sichtweise kritisiert werden, mit der allzu viele Autoren von Alternativmedien die russische Position mit Hinblick auf ein angebliches geostrategisches „In-die-Enge-Treiben“ Russlands durch den Westen nach 1990 zu rechtfertigen versuchen. Hierbei wird unbesehen ein strategischer Ost-West-Gegensatz als quasi naturgegeben angenommen, während dieser Gegensatz in Wirklichkeit ausschließlich als Folge imperialer Neigungen Russlands besteht, das entgegen dem Willen der dort lebenden Völker Ostmitteleuropa ganz oder in Teilen zu seiner Einflusssphäre erklärt. In einer Welt, in der ein demokratisches Russland im Westen an ebenso demokratische Nachbarstaaten angrenzen würde, gäbe es die heutigen Konfliktlinien mit großer Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht. Die NATO wäre dann nichts anderes als eine auf gemeinsamen Werten basierende Sicherheitszone, die Russland nicht im Geringsten bedrohen würde. Der heutige, neuartige Ost-West-Konflikt existiert nur aufgrund der oben genannten verhängnisvollen Entschlüsse Wladimir Putins.

Weiterhin lässt sich mit der hier vertretenen Denkweise auch ein bislang ungelöstes Rätsel im Hinblick auf den Ukraine-Krieg lösen. Es geht dabei um die Frage, warum Putin den Krieg im Februar 2022 tatsächlich als „Spezialoperation“ begann, also mit einem geradezu lächerlich kleinen Aufgebot an Soldaten und Material, das selbst unter optimalen Bedingungen nicht zur Eroberung der Gesamt-Ukraine ausgereicht hätte. Die Antwort ist, dass es Putin bis heute gar nicht vorrangig um einen durchgreifenden Sieg über die Ukraine geht. Stattdessen begann mit dem Krieg eine neue Phase seiner revanchistisch-neosowjetischen Strategie: Die russischen Streitkräfte, die sich Anfang 2022 offenbar in einem bemitleidenswerten Zustand befanden, konnten und können nur vor dem Hintergrund eines beständig weitergeführten Krieges in einem Maße aufgerüstet werden, das irgendwann tatsächlich die große Revanche gegen den 1991 siegreichen Westen erlaubt.

Große Armeen verlangen nach ihrem Einsatz

Seit dem Beginn des Ukraine-Konfliktes werden Wirtschaft und Gesellschaft Russlands langsam, aber stetig in eine nationalistische und militaristische Kampfmaschine umgewandelt, und genau zu diesem Zweck muss der Krieg aus russischer Sicht auf ein relativ niedriges Niveau begrenzt, aber trotzdem „heiß“ gehalten werden. Westliche Geheimdienste, deren öffentliche Aussagen allerdings mit Vorsicht zu genießen sind, gehen inzwischen davon aus, dass Russland bis zum Jahre 2029 über rund 1,2 Millionen kampffähige Soldaten verfügen will. Solch eine gewaltige Armee verlangt natürlich danach, auch eingesetzt zu werden, denn ansonsten wären diese Rüstungsanstrengungen nichts anderes als volkswirtschaftlicher Ballast. Panzer, Kanonen und aus dem zivilen Arbeitsleben abgezogene Soldaten tragen nichts zur Wirtschaftsleistung eines Landes bei. Ein militärisches Bedrohungsszenario zumindest für die mittelosteuropäischen NATO-Staaten existiert also wirklich und ist nicht nur ein Hirngespinst westlicher „Kriegstreiber“.

Nach diesem Exkurs können wir nun verstehen, warum Wladimir Putins die aus der Sicht deutscher Oppositioneller so hoffnungsvollen Friedenspläne Donald Trumps ablehnen muss. Die Frage, ob die Waffenstillstandslinie bis an die Westgrenzen jener ominösen, bislang nur teilweise unter russischer Kontrolle befindlichen, vier ostukrainischen Verwaltungsbezirke vorgeschoben werden soll, spielt dabei praktisch keine Rolle. Es geht Putin um viel mehr – nämlich um eine Revision der weltpolitischen Ereignisse des Jahres 1991, als sich zunächst der Warschauer Pakt und dann die Sowjetunion auflösten. Ostmitteleuropa soll wieder zu einer russischen Einflusssphäre werden. Ob die Grenzen dieser Sphäre mit der alten Westgrenze der Sowjetunion (mit oder ohne das Baltikum), der Westgrenze des Zarenreiches vor dem Ersten Weltkrieg oder gar mit dem gesamten „Ostblock“ der Jahre 1945 bis 1990 zusammenfallen, bleibt im Belieben der Moskauer Imperialisten.

Kein Schönreden als Friedensengel

Eine „Korea-Lösung“ für die Ukraine würde solchen Zielsetzungen diametral widersprechen. Moskau würde in einem solchen Fall seinen Herrschaftsbereich nur um kaum mehr als 100 Kilometer nach Westen ausweiten, müsste aber eine Mitgliedschaft der Westukraine in der NATO samt Stationierung von US-Truppen akzeptieren, ohne die ein solcher Frieden vom Westen als hoffnungslos ungerecht betrachtet werden würde. Putin stünde dann in gewisser Weise sogar schlechter da als vor dem Ukraine-Krieg, denn entgegen aller russischen Propaganda gab es im Februar 2022 weder NATO-Truppen in der Ukraine noch konkrete Absichten, das Land ins westliche Militärbündnis aufzunehmen.

Die praktischen Auswirkungen der hier beschriebenen Erkenntnisse bleiben umstritten und teilweise auch spekulativ. Meiner Meinung nach muss man spätestens jetzt auch als Oppositioneller zugestehen, dass Kompromisse mit Wladimir Putin als unmöglich erscheinen, und dass eine militärische Bedrohung Europas durch Russland tatsächlich existiert. Man kann sich Putin nicht so lange als Friedensengel schönreden wollen, bis am Ende russische Soldaten vor der eigenen Haustür auftauchen. Denkbar ist allenfalls, dass Deutschland als nicht-slawisches und nicht-orthodoxes Land auch nicht auf dem neoimperialen Speisezettel Russlands steht. Dies würde uns allerdings nicht in eine Position bringen, in der wir Deutschen den Ukraine-Krieg als „slawischen Bruderkrieg“ abtun und ignorieren könnten. Die Ukraine ist weniger als eintausend Kilometer von Berlin entfernt, und über solche Distanzen hinweg könnten im Falle eines militärischen Zusammenbruches Kiews ohne große Mühe Millionen von Flüchtlingen in ein ohnehin schon von jahrelanger Masseneinwanderung erschöpftes Deutschland strömen.

Trump kennt nur ein Programm – Trump

Die Folgen würde weit über jene Befindlichkeitsstörungen hinausgehen, die heute schon verbreitete Untergangsängste auslösen. Gegen ein Ausblenden der russischen Bedrohung spricht auch, dass die Bundesrepublik schon heute Schauplatz massiver russischer Propaganda und auch Sabotage ist, und dass in jener Propaganda unverhohlen von einem „russischen Europa von Lissabon bis Wladiwostok“ die Rede ist, was sogar deutlich über die in diesem Artikel dargestellten wahrscheinlichen imperialen Ambitionen Russlands hinausgeht. Selbstverständlich bin auch ich gegen Versuche, etwa mit Taurus-Marschflugkörpern offensiv von Westen her in den Ukraine-Konflikt einzugreifen. Es ist aber etwas ganz anderes, in der jetzigen Situation von Deutschland und Westeuropa endlich eine überzeugende Fähigkeit zur militärischen Selbstverteidigung zu fordern und dafür auch – zumindest finanzielle – Opfer in Kauf zu nehmen.

Kommen wir zum Schluss noch einmal auf Donald Trump zurück. Auch wenn mir die Gläubigen des Internet-Orakels „Q“ hier widersprechen werden, besitzt Trump keinen genialen Masterplan. Das einzige Programm Donald Trumps ist – Donald Trump! In dieser cäsaristischen Ersetzung von Staatsraison und Institutionen durch Personenherrschaft sind sich Trump und Putin bei allen ihren Unterschieden wesensverwandt. Dies könnte aber dazu führen, dass das Scheitern von Trumps Friedensplänen beim US-Präsidenten eine narzisstischen Kränkung hervorruft und zu gefährlichen Überreaktionen führt. Trump hat bereits Wladimir Putin als „verrückt“ bezeichnet und mit einem „Untergang Russlands“ gedroht, sollte Putin auf der Eroberung der Gesamt-Ukraine bestehen. Die bisherige Friedenspolitik Washingtons könnte unter solchen Umständen schnell und radikal in ihr völliges Gegenteil kippen, nämlich in eine Bereitschaft, die russischen Invasionstruppen mit US-Luftangriffen aus der Ukraine zu bomben und so jenen umfassenden Sieg der westlich-ukrainischen Koalition zu erzwingen, vor dessen gewaltsamer Herbeiführung die Biden-Administration Ende 2022 zurückschreckte.

Verschobene reale Kriegsgefahr

Damit würden aber automatisch von neuem die russischen Nuklearwaffen von propagandistischen Popanzen zu einer realen Gefahr für Westeuropa werden. Ein ähnliches Bedrohungsszenario könnte aus unabsehbaren Verquickungen des Ukraine-Konfliktes mit einem neuen israelisch-iranischen Krieg entstehen. In der mit dramatischen Gefahren gespickten Weltpolitik unserer Tage gerät allzu leicht in Vergessenheit, dass uns vielleicht nur noch wenige gescheiterte Verhandlungsrunden um das iranische Nuklearprogramm von einem Atomkrieg im Mittleren Osten trennen. Wahrscheinlicher ist aber, dass Trump eine mildere Variante wählen wird, nämlich einen schleichenden Ausstieg der USA aus dem gesamten Ukraine-Konflikt, der – anders als etwa in Deutschland oder Polen – jenseits des Atlantiks tatsächlich kein existentielles Problem darstellt.

Eine am kurzfristigen nationalen Interessen orientierte US-Administration dürfte kaum dazu bereit sein, noch mehr Geld und Waffen in die Ukraine zu pumpen, als es die gegenwärtigen Hilfspakete vorsehen. Damit würde dem ukrainischen Abwehrkampf nach und nach „der Saft abgedreht“. Eine totale Niederlage Kiews wäre die fast unvermeidliche Folge, und damit auch ein Vorrücken der russischen Imperialisten an die polnische Ostgrenze und die bereits erwähnten riesigen Flüchtlingsströme aus der Ukraine nach Westen. Dieses zweite und realistischere Zukunftsszenario ist also aus deutscher Sicht kaum besser als das erste. Die reale Kriegsgefahr für Mitteleuropa würde sich dann wahrscheinlich nur um einige Jahre in die Zukunft verschieben.

Die Friedenshoffnungen schwinden also zusehends. Stellen wir uns also besser zu früh als zu spät auf ungemütliche Zeiten ein.