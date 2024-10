Ukraine-Eskalation bis zum Atomkrieg: Jetzt kommt die Phase der Erpressungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine martialischen Drohgebärden, die angesichts der desolaten militärischen Lage seines Landes nur noch surreal anmuten, so weit getrieben, dass er sich nun erstmals selbst geradezu panisch korrigieren musste: Am Donnerstag hatte die Meldung die Runde gemacht, dass der Kiewer Präsident am Rande des EU-Gipfels in Brüssel die nackte Erpressung ausgesprochen habe, entweder werde die Ukraine in die NATO aufgenommen oder sie werde zur Atommacht. Dies habe er gegenüber dem US- Präsidentschaftskandidaten Donald Trump vor einigen Wochen geäußert, und dieser habe ihm Recht gegeben, behauptete Selenskyj. In Anbetracht von Trumps bisheriger deutlicher Skepsis gegen die weitere Flutung der Ukraine mit immer mehr Geld und Waffen erscheint diese Aussage zumindest zweifelhaft; wenn Trump so etwas tatsächlich unterstützt hätte, dann allenfalls perspektivisch im Rahmen einer möglichen Nachkriegslösung, also erst dann, wenn mit Russland eine tragfähige Friedenslösung gefunden ist und allein zur Wahrung künftiger ukrainischer Sicherheitsbedürfnisse – aber ganz sicher nicht für den gegenwärtigen Status quo. Denn jeder weiß, dass die Kiewer Regierung keine Sekunde zögern würde, Atomwaffen gegen Russland einzusetzen.

Selenskyjs nukleares Gefasel löste denn auch wenig Begeisterung bei den Verbündeten aus; wenige Stunden später ruderte er daher wieder zurück und erklärte, er habe lediglich zum Ausdruck bringen wollen, dass sein Land keine Alternative zur NATO habe. „Das war mein Signal. Aber wir machen keine Atom-Waffen. Bitte. Verbreiten Sie nicht diese Nachrichten“, drängte er. Dieser Theaterdonner war Bestandteil seines sogenannten „Siegesplans“, den er in Brüssel vorstellte, der in Wahrheit jedoch aus nichts anderem als abermaligen Betteleien um westliche Waffen besteht – einschließlich der Erlaubnis, diese gegen Russland einzusetzen –, sowie der Forderung nach einer schnellen Einladung der Ukraine in die NATO. Zudem sollen westliche Partner mit ihren Abwehrwaffen selbst russische Raketen und Drohnen über der Ukraine abschießen und sich vertraglich verpflichten, die ukrainischen Rohstoffvorkommen zu schützen und zu entwickeln; dass dies einem direkten Kriegseintritt gleichkäme, schert Selenskyj offenbar wenig. Im Gegenzug bot er gönnerhaft an, die USA in Europa zu entlasten, in dem nach dem Krieg ukrainische Streitkräfte in Westeuropa stationiert würden. Mit alledem will Selenskyj also einen „Frieden durch Drohungen“ erreichen und den Krieg „spätestens“ 2025 beenden.

Gemeingefährlicher Hasardeur aus Kiew

Dieser „Plan“ ist dermaßen absurd und lächerlich, dass der Kiewer Warlord damit sowohl bei der EU als auch im NATO-Hauptquartier, wo er ihn ebenfalls vortrug, voll gegen die Wand lief. Sogar Bundeskanzler Olaf Scholz ließ ihn abblitzen mit den Worten: „Sie kennen die Haltung Deutschlands in den Fragen, die da berührt sind. Daran wird sich auch nichts ändern“. Auch der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte hatte bereits im Vorfeld klargestellt, er könne keine Unterstützung des kompletten „Siegesplans“ zusagen. Allerdings schob er auch die beunruhigende Versicherung nach, die Ukraine befinde sich „unumkehrbar“ auf dem Weg in das Bündnis. Für die eigentlich erwarteten, dringend überfälligen Friedensverhandlungen, die im Interesse beider Konfliktparteien ergebnisoffen sein müssen, sind das keine gute Voraussetzungen. Davon abgesehen machte Selenskyjs Brüsseler Auftritt abermals deutlich, mit welch einem gemeingefährlichen Hasardeur man es hier zu tun hat: Sein „Siegesplan“ ist nicht militärisch abwegig, sondern würde den Westen endgültig auf einen atomaren Konfrontationskurs mit Russland führen und jede Normalisierung des bilateralen Verhältnisses auf unabsehbare Zeit verunmöglichen. Selenskyj verlangt hier nichts anderes, als dass sich die halbe Welt auf Gedeih und Verderb an sein zerrissenes, instabiles und völlig korruptes Land binden soll und dabei jede realpolitische Vernunft aufgibt.

Es zählt zu den Brüchen und Ironien dieser chaotischen Zeit, dass nun ausgerechnet Scholz wieder einmal die Ausnahme in der tendenziell kriegslüsternen deutschen Politik bildet (obwohl darauf nicht viel zu geben ist, wie sein anfänglicher Widerstand gegen Panzerlieferungen zeigte, denen er schließlich doch zustimmte): Denn CDU-Chef Friedrich Merz, der vermutlich die nächste Bundesregierung führen wird, hielt am Mittwoch im Bundestag eine Rede, die es in Sachen Verrücktheit und Abwegigkeit durchaus mit Selenskyjs „Siegesplan“ aufnehmen kann. Merz forderte Scholz auf, in Brüssel zu verkünden, „dass wir nicht länger akzeptieren“, dass der russische Präsident Wladimir Putin „zivile Infrastruktur, Krankenhäuser, Kindergärten, alle zivile Infrastruktur dieses Landes wahllos bombardiert“. Wenn Putin das fortsetze, solle „in großer Übereinstimmung in Europa entschieden“ werden, „dass die Reichweitenbegrenzung für die Waffen, die die Ukraine hat, jetzt aufgehoben wird“.

Bei der CDU brennen die Sicherungen durch

Auch Merz verfällt nun in das Schema eskalierender Ultimaten und droht ganz offen mit Maßnahmen, die blitzschnell in einen Weltkrieg münden können. Merz warf zudem Scholz vor, „auch persönlich mit dafür verantwortlich“ zu sein, „dass die Ukraine gegen Putin mit einer Hand auf dem Rücken kämpfen muss“. Er tönte wörtlich: „Das geht so nicht weiter, und wenn Putin das nicht akzeptiert, dann muss der nächste Schritt erfolgen, und ihm gesagt werden: Wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören, die dieses Regime nutzt, um die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu beschädigen und zu bombardieren.“

Schlimmer noch: Friedensgespräche mit Russland lehnte Merz ausdrücklich ab und forderte stattdessen ganz nach Kiesewetter-Manier, man müsse Russland “seine Grenzen aufzeigen”. Im Klartext: Das auch und gerade durch die Union ruinierte, weltpolitisch inzwischen völlig unbedeutende Deutschland soll also einer Atommacht ein Ultimatum stellen – und das aus Nibelungentreue für ein hochkorruptes Land, dem gegenüber keinerlei offizielle Bündnisverpflichtungen bestehen. Die Verantwortungslosigkeit solchen Gefasels grenzt schon an Wahnsinn. Wenigstens im Rest Europas ist offenbar aber zumindest noch ein letzter Rest von Selbsterhaltungstrieb vorhanden, wie die Reaktion auf Selenskyjs nassforsche Forderungen beweist. Ausgerechnet in der CDU scheinen hingegen alle Sicherungen durchzubrennen. Es wird daher höchste Zeit, dass spätestens nach der Präsidentschaftswahl in den USA ein Umdenken einsetzt, das endlich einen realistischen Friedensplan als notwendiges Ziel anerkennt, das dann auch konsequent verfolgt wird. Diese Tragödie aus Lügen, Doppelmoral und fahrlässigen Provokationen muss beendet werden. Vor allem aber müssen dem Polit-Clown Selenskyj endlich die Grenzen für seine unfassbare Dreistigkeit aufgezeigt werden. Idealerweise, noch bevor Friedrich Merz mit den Grünen an die Macht kommt.