Ukraine-Eskalation: Kiesewetter kann den nächsten deutschen Ostfeldzug offenbar nicht erwarten

Dass nordkoreanische Soldaten auf russischer Seite in den Ukraine-Krieg eingegriffen haben, ist für den CDU-Kriegshetzer Roderich Kiesewetter ein weiterer willkommener Vorwand, um erneut eine Eskalation der Lage herbeizuschreien. „Nordkorea tritt damit direkt als Kriegspartei ein“, stellte er fest, und forderte von Deutschland dasselbe. Es brauche eine „Reaktion der Stärke und Abschreckung“, auch von Deutschland. Der Westen müsse „endlich finanziell und militärisch ‚all-in‘ die Ukraine unterstützen“, etwa indem er deutsche Taurus- und amerikanische JASSM-Marschflugkörper liefere. Außerdem dürfe die Bundesregierung nicht länger „blockieren“, dass „die Flugabwehr über der Westukraine übernommen und der Einsatz von Soldaten aus Partnerstaaten für Ausbildung und Instandsetzung nicht ausgeschlossen werde“.

Und schließlich müssten „die USA und vor allem Deutschland endlich den Widerstand gegen Selenskyjs Siegesplan aufgeben“, die Ukraine in die NATO eingeladen werden und die Erlaubnis bekommen, westliche Waffen gegen militärische Ziele tief in Russland einzusetzen. Putin und seine Verbündeten verstünden nur die “Sprache der Stärke” und wertetet “Schwäche als Einladung zur Eskalation“, schwadronierte Kiesewetter weiter. Aktuell fühlten sich die „Unterstützer Russlands durch die Schwäche des Westens bestärkt“, befand er.

Aberwitziges Kriegsgeschwätz

Dieses aberwitzige Kriegsgeschwätz entlarvt den CDU-„Verteidigungsexperten“ abermals als völlig verantwortungslosen Hasardeur, an dessen Verstand man mittlerweile zweifeln muss. Seine ständigen Schreie nach Angriffen auf Russland mit deutschen Waffen erinnern an die rhetorischen Exzesse des nationalistischen „Alldeutschen Verbandes“ in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Dessen aggressiver Furor war zwar ebenso verwerflich, damals war Deutschland aber zumindest noch eine wirtschaftliche und militärische Großmacht. Heute ist das genaue Gegenteil der Fall – auch und gerade dank Kiesewetters CDU, die Deutschland in den 16 Merkel-Jahren auf allen Ebenen, auch verteidigungspolitisch, gründlich ruiniert hat. Die Ampel-Regierung vollendet dieses Zerstörungswerk derzeit lediglich – denn die Hauptarbeit hat bereits die Union getan.

Der frühere Bundeswehr-Oberst Kiesewetter gefällt sich offensichtlich im Säbelrasseln im Stil des Wilhelminismus: Überall will er die – auch und gerade durch Verschulden der Verteidigungsminister der Union nicht einmal mehr zur Verteidigung des eigenen Landes fähige – Bundeswehr in den Einsatz schicken. Bereits im August forderte er deutsche Militärunterstützung für Israel – und zwar noch bevor dessen Regierung überhaupt danach frage. Diese wäre zwar von ihrer Tendenz her moralisch richtig und vom außenpolitischen Interesse her ungleich größer als im Fall der unseligen Ukraine-Nibelungentreue, doch auch hier ist sein Appell völlig realitätsfremd, die Bundesregierung müsse „endlich aufwachen und Israel auch militärischen Beistand zur Abwehr anbieten“.

Völlig durchgeknallt

Sein ständiges Drängen nach deutschen Waffenlieferungen hier und Bundeswehreinsätzen dort trägt geradezu wahnhafte Züge. Kein anderer deutscher Politiker fällt mit derart hysterischen, maßlosen und unrealistischen militärischen Forderungen auf, abgesehen davon, dass das heillos überforderte, weltpolitisch inzwischen völlig irrelevante Deutschland zu solchen anhaltenden Kraftakten gar nicht in der Lage wäre. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist zwar nicht minder verantwortungslos und eskalationslüstern mit ihren ständigen Vorstößen, die den Westen dem Dritten Weltkrieg näherbringend würden, setzte man sie um – doch sie gehört einer marginalisierten Partei von gestern an und wird zudem mit Recht nirgends ernstgenommen. Gestern forderte sie in Reaktion auf das nordkoreanische Engagement in Russlands Streitkräften, dass Ukraine-Soldaten ab sofort NATO-Uniformen tragen sollten.

Bei Kiesewetter ist dies aufgrund seines lobbyistischen transatlantischen Vernetzungsgrades und mit Blick darauf, dass dieser Barraskopf womöglich sogar nächster Verteidigungsminister in einer CDU-geführten Regierung, etwas anderes. Der Mann ist völlig durchgeknallt. Selbst die USA belehrt der im Bundestag bestens versorgte Hobbystratege Kiesewetter inzwischen anmaßend, dass deren Einsatz für die Ukraine nicht weit genug gehe.

Kiesewetter kann ja selbst an die Front

Dass sich inzwischen fast überall die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass die Ukraine diesen Krieg gegen die Atommacht Russland nie und nimmer gewinnen kann und Selenskyjs „Siegesplan“ eine ausgemachte Schimäre ist, die denn auch einhellig abgelehnt wurde, hat sich noch nicht bis in sein Abgeordnetenbüro herumgesprochen.

Zumindest müsste Bundeskanzler Olaf Scholz, würde er sein Amt nur halbwegs ernst nehmen und ein Minimum an Entschlusskraft und Rückgrat haben, darauf drängen, dass CDU-Chef Friedrich Merz dem gemeingefährlichen Kriegstreiber Kiesewetter endlich einen Maulkorb verpasst. Dieser kann ja dann seine eigene Haut in einem ukrainischen Freiwilligenbataillon zu Markte zu tragen, oder oder seine eigenen Verwandten und Nachkommen an die Front schicken, wenn ihm so viel an dem Land liegt, dem Deutschland nicht das Geringste schuldet – statt das Leben anderer Menschen in Gefahr zu bringen, die die Folgen tragen müssten, wenn sein irres Gefasel eines Tages Früchte tragen würde.