Deutschland ist Zielland für Migranten vor allem wegen seiner politischen und sozialstaatlichen Attraktivität – und nicht, weil es der einzige sichere Ort wäre. Das muss klar benannt werden Dazu ein paar Fakten, die man ehrlich aussprechen muss: In der Ukraine herrscht Krieg, ja;

aber nicht die gesamte Ukraine ist Frontgebiet. Wohl bekanntestes – besser: berüchtigtstes – Beispiel dafür, wie wenig weite Teile der Ukraine mit einem Kriegsland gemein haben, ist das Skigebiet Bukovel. Es liegt in den Karpaten, weit weg von der Front – und boomt. Touristen aus dem In- und Ausland feiern dort ausgelassenen Hüttenzauber und genießen entspannte Winterferien. Auch west- und mittelukrainische Städte wie Lwiw funktionieren weitestgehend normal: Cafés, Hotels, Schulen – das Leben nimmt hier seinen gewohnten Lauf. Es gibt etliche Regionen in der Ukraine, die entweder gar nicht vom Krieg betoffen oder zumindest vergleichsweise sicher sind. Das heißt natürlich nicht, dass alles harmlos ist; gelegentlich werden auch westliche Städte im Zuge der Kriegseskalation immer wieder einmal mit Raketen und Drohnen angegriffen (siehe etwa hier oder hier).

Aber, und das ist das Entscheidende: „Nicht völlig sicher“ – im Sinne von nicht zu 100 Prozent frei von potentiellen Kriegsauswirkungen – bedeutet eben noch lange nicht, dass daraus ein Fluchtgrund für das Ausland erwächst. Und vor allem bedeutet es nicht, dass man dann zwingend nach Deutschland kommen muss. Millionen Ukrainer fliehen zunächst einmal innerhalb der Ukraine; sie sind sogenannte Binnenvertriebene und leben im Westen des Landes. Viele finden Schutz in Nachbarstaaten wie Polen, Ungarn, der Slowakei, Tschechien oder Rumänien. (Übrigens: Die russischstämmige Bevölkerung der eigentlichen Kampfgebiete im Osten des Ukraine hingegen sind weitestgehend nach Russland geflohen. Paradoxerweise hat das Land des Aggressors somit die meisten Flüchtlinge des überfallenden Landes aufgenommen; schon dieser scheinbare Widerspruch zeigt, dass die herrschenden Narrative über diesen Konflikt fragwürdig sind.)

Deutschland als größter Aufnahmestaat der EU

Völkerrechtlich ist genau das der Punkt: Menschen dürfen Schutz suchen. Aber es gibt eben kein Menschenrecht auf Einreise speziell nach Deutschland! Dass Deutschland so viele Ukrainer aufgenommen hat und weiter aufnimmt, ist eine rein politische Entscheidung. Grundlage ist der EU-Beschluss zum vorübergehenden Schutz – und den setzt Deutschland besonders großzügig um. Mit Aufenthaltsrecht, Sozialleistungen, medizinischer Versorgung und Arbeitserlaubnis. Die Folge ist, und das bestätigt auch Eurostat, dass Deutschland der mit Abstand größte Aufnahmestaat in der EU ist. Und genau das zeigt, dass Deutschland Zielland vor allem wegen seiner politischen und sozialstaatlichen Attraktivität ist – und nicht, weil es der einzige sichere Ort wäre.

Nochmals, zur Klarstellung: Ja, an der Front und im Osten der Ukraine ist es lebensgefährlich. Doch in der Westukraine gibt es Regionen relativer Normalität. Ja, die gesamte Ukraine ist auf die eine oder andere Weise vom Krieg betroffen. Doch niemand ist deshalb gezwungen, speziell nach Deutschland zu kommen. All das ist gleichzeitig wahr. Und ja, es ist legitim, endlich offen darüber zu sprechen, sachlich, ideologiefrei, faktenbasiert: Über die Grenzen der Belastbarkeit, über die Fairness und die generelle Frage, ob Deutschland wirklich dauerhaft die halbe Welt mitfinanzieren kann – und vor allem Milliarden in die Ukraine pumpt, wo Skigebiete boomen und Alltagsleben stattfindet, während hierzulande immer größere Haushaltslücken klaffen und Geld für staatliche Kernaufgaben fehlt.