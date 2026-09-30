Ukraine: Lanz drückt mal wieder auf die Tränendrüse

Die Dame auf dem Foto oben ist Susanne Petersohn, es handelt sich um einen Screenshot aus der gestrigen Markus-Lanz-Sendung im ZDF. Dort trat diese sogenannte „Ukraine- Expertin“ auf, und was sie so erzählte, rührt echt zu Tränen – und löst bei mir Appetit auf ein Schmalzbrot aus. Lanz stellt noch, dramaturgisch passend, ein paar weinerliche Fragen, um auch den letzten seiner Zuschauer im Herzen zu berühren. Ich frage mich: Was soll das alles eigentlich??? Wie pathetisch soll es noch werden, wie infantil soll diese Stimmungsmache noch werden? Es ist doch jedem klar, dass Krieg was Böses und Schlechtes, ja ein Mega-Mega-Shit ist, dass darin jeden Tag Leute sterben, dass da furchtbare Dinge passieren, dass Krieg insgesamt der blanke Wahnsinn ist. Welchen Erkenntnisgewinn also bringen anekdotische Schilderungen des Elends?

Vor dem Hintergrund, dass der Russe definitiv nun mal mehr aus den besetzten Gebieten herauszubekommen ist – auch nicht mit noch so vielen Waffenlieferungen und Anstrengungen einer schon jetzt jenseits aller Limits kämpfenden Ukraine –, kotzt mich diese Propaganda der nicht müde werdenden Kriegstreiber regelrecht an. Sie meinen, je eindringlicher sie den Schrecken an der Front und die Leiden der Bevölkerung schildern, um so größer werde die Bereitschaft, noch mehr Waffen in diese Blutmühle zu schicken und entschlossen bis zum “Endsieg” zu kämpfen.

Heute 32 statt 16 NATO-Länder

Dabei ist jedem klar – und es wird mit jedem solcher Auftritte deutlicher –, dass dieser Konflikt nicht militärisch beendet werden kann, es sei denn mit einer totalen Niederlage der Ukraine. Das logische Fazit, seit langem: Nur eine diplomatische Lösung kann den Frieden bringen. Sie hätte schon lange gefunden werden müssen – so wie der russische Einmarsch überhaupt hätte verhindert werden können und müssen.

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Übrigens: Zur Zeit der deutschen Wiedervereinigung hatte die NATO

16 Mitglieder. Stand heute sind es doppelt so viele – 32. Und sie alle liegen östlich von Deutschland, zwischen Deutschland und Russland, vor Putins Haustür. Man mag ja daran glauben, dass es sich um ein reines Verteidigungsbündnis handelt – aber die Russen haben hier Zweifel und sehen dies legitimerweise anders. Würde dies umgekehrt den USA passieren, wäre die Hölle los. Daher sollten jene, die hier völlig einseitig Russland und Putin verdammen, einmal mal versuchen, ihr Mindset mit etwas gesundem Menschenverstand auszustatten. Dazu gehört allerdings ein Minimum an Realitätssinn.