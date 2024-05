Ukraine-Milliarden und kein Ende: Jetzt wird es auch Elon Musk zu bunt

Das neuerliche, 61 Milliarden Dollar schwere US-Hilfspaket für die Ukraine und die Ankündigung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dass sein Land und die USA an einer auf zehn Jahre angelegten Sicherheitspartnerschaft arbeiten, haben bei Twitter-Chef Elon Musk Fassungslosigkeit ausgelöst. Laut dem Podcast-Moderator David Sacks sind die 61 Milliarden Dollar nur der Anfang einer langfristigen Unterstützung, was den Tesla-Boss zu der Aussage veranlasste: „Das ist Wahnsinn. Der ewige Krieg“. Obwohl das neuerliche Hilfspaket für die Ukraine nach monatelangen heftigen Auseinandersetzungen verabschiedet wurde, hält der innenpolitische Streit darüber in den USA unvermindert an. Die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene warnte vor einer Entsendung amerikanischer Truppen. Sie und andere Republikaner unterstützen sogar ein Verfahren zur Absetzung von Mike Johnson, dem republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses. Die Erbitterung stieg noch an, nachdem es Meldungen gab, dass US-Präsident Joe Biden der Ukraine bis zu 50 Prozent ihrer Schulden erlassen könnte und die USA insgeheim Langstreckenraketen an die Ukraine geliefert haben.

Die Frage, inwiefern dieses besinnungslose Engagement für ein auf allen Ebenen korruptes Land, das militärisch längst hoffnungslos in die Defensive geraten ist und seinen Bedarf an Soldaten immer weniger decken kann, noch im nationalen Interesse der USA ist, wird immer lauter. Sowohl die USA als auch Europa haben wahrlich drängendere Probleme, als die Fortsetzung dieses grausamen und völlig überflüssigen Krieges zu befördern. Die unsinnigen Szenarien über einen russischen Angriff auf Europa, die unablässig als Rechtfertigung und Durchhalteparolen heruntergebetet werden, verlieren stetig an Überzeugungskraft.

Erschreckend einflussreiche Kräfte

Ein militärischer Sieg der Ukraine gegen die Atommacht Russland ist unrealistischer denn je, egal wie viele Unsummen und Waffen noch in das Land gepumpt werden, wo sie oft in dubiosen Kanälen versickern. Hinzu kommt: Die Gerüchte, dass auch Selenskyj selbst zu den Nutznießern des Krieges gehört, halten sich derart hartnäckig, dass Medien wie das „Forbes“-Magazin ihm zu Hilfe geeilt sind, um anhand verfügbarer Unterlagen vorzurechnen, dass der Präsident mitnichten Milliardär, sondern “lediglich Millionär” sei, weil er Anteile an einem Medienkonzern besitze. Sein Vermögen belaufe sich auf 20 bis 30 Millionen Dollar, Belege für Behauptungen, dass Selenskyj mehrere Luxus-Yachten, Privatjets und Aktienanteile an Tesla, Meta und Aramco besitze, gebe es nicht.

Offensichtlich gibt es aber dennoch erschreckend einflussreiche Kräfte, die um jeden Preis und gegen jede Vernunft die Fortsetzung dieses Krieges wollen, weil sie politisch und wirtschaftlich davon profitieren. Sacks erinnerte auch daran, dass die NATO-Staaten bereits Vorkehrungen getroffen haben, dass auch Donald Trump, im Falle seiner Wiederwahl keine Änderungen an den Waffenlieferungen vornehmen könnte. Das Wort „Frieden“ ist völlig aus dem westlichen Vokabular verschwunden, mit keinem Wort werden ernsthafte Verhandlungen über ein Kriegsende oder auch nur einen Waffenstillstand erwähnt. Ungeachtet der menschlichen und ökonomischen Verluste drehen skrupellose Kriegsgewinnler und außenpolitische Hasardeure immer weiter an der Gewaltspirale, um ihr finsteres Süppchen zu kochen.