Ukraine-Unterstützung: Die EU muss jetzt sofort die Notbremse ziehen!

Spätestens jetzt braucht ein vernünftiges EU-Europa eine Exit-Strategie – ohne sie kommt niemand mehr aus dieser Ukraine-Nummer heraus. Manchmal gibt es in der Politik Momente, in denen plötzlich mehrere Ereignisse zusammenfallen und eine Grenze überschritten wird, hinter die man politisch nicht mehr zurück kann. Genau ein solcher Moment scheint jetzt erreicht. Ein ukrainischer Präsident droht vor laufender Kamera dem Regierungschef eines EU-Mitgliedsstaates – nicht diplomatisch verklausuliert, nicht zwischen den Zeilen, sondern in einer Sprache, die eher an mafiöse Einschüchterung erinnert als an internationale Politik. Man kenne die Adresse, man könne “seine Jungs” und Soldaten schicken, sie würden „in ihrer Sprache sprechen“.
Was Wolodymyr Selenskyj hier an die Adresse Viktor Orbáns vom Stapel gelassen hat, ist keine hemdsärmelige Rhetorik mehr; das ist eine offene Drohkulisse gegen einen Nachbarn und Mitgliedsstaat der EU, die die korrupte Ukraine unbeirrt mit Waffen und vor allem Geld vollpumpt. So reden Feinde, keine eigentlich Dankbarkeit verpflichtete Verbündete!
Konvois voller Bargeld und Gold
Und während dieses politische Erdbeben noch nachhallt, taucht beinahe gleichzeitig ein zweiter Vorgang auf, der mindestens ebenso verstörend wirkt: Auf einer ungarischen Autobahn wird ein Geldtransport gestoppt, im Inneren befinden sich Millionenbeträge in Cash, Dollar, Euro, dazu mehrere Kilogramm Gold. Begleitet wird der Transport von mehreren ukrainischen Staatsbürgern, unter ihnen laut Berichten sogar ein ehemaliger Geheimdienstgeneral. Schnell kommt ans Licht, dass derartige Geld- und Werttransporte von Österreich in die Ukraine seit langem regelmäßig erfolgen. Ein Konvoi voller Bargeld und Gold, mitten in Europa. Im Jahr 2026, wo für EU-Bürger der Bargeldverkehr immer weiter eingeschränkt wird.
Jeder, der auch nur ein Mindestmaß an Realitätssinn besitzt, weiß, dass internationale Finanzströme längst digital laufen. Milliarden werden täglich elektronisch transferiert, überwacht durch Banken, Aufsichtsbehörden und internationale Kontrollsysteme. Wer bei diesen Standards und unter solchen gängigen Bedingungen Bargeld in dieser Größenordnung transportiert, der tut das nicht aus Bequemlichkeit. Denn Bargeld hat einen Zweck – und dieser Zweck ist in der Geschichte der Finanzkriminalität seit Jahrzehnten derselbe: Schmiergelder, Kickbacks, verdeckte Zahlungen. Es stellt sich die Frage, deren Antwort sich jeder denken kann: Wer hat die ukrainischen Konten in Österreich, von denen hier abgehoben und die “Beute” in die Heimat verschafft wird, so prall gefüllt?
Springt ab, solange ihr noch könnt…
Natürlich wird niemand all diese Dinge offiziell bestätigen. Natürlich wird man erklären, es handle sich um einen legalen Banktransfer. Doch der politische Schaden ist längst entstanden. Denn in dem Moment, in dem solche Geschichten sichtbar werden, verändert sich die gesamte Wahrnehmung. Ein Präsident, der einem EU-Regierungschef nach Art eines Mafiosi droht und seinen osteuropäischen EU-Nachbarn Slowakei und Ungarn die Ölversorgung über die Druschba-Pipeline verweigert. Ein Geldkonvoi voller Cash und Gold, der nur zufällig gestoppt wird, weil ein EU-Land offenbar die Geduld verliert.
Es reicht. Nun muss das ausgesprochen werden, was in Brüssel, Berlin, Paris und anderen Hauptstädten noch immer kaum jemand hören will: Diese Ukraine ist kein Partner mehr. Fraglich ist allein, wie lange man diesen Kurs wohl noch politisch durchhalten kann;
denn wer weiterhin vorbehaltlos mit einer politischen Führung zusammenarbeitet, die sich solcher Machenschaften Methoden bedient, der läuft Gefahr, sich genau mit diesen Methoden gemein zu machen. Deshalb wird eines immer klarer: EU-Europa braucht eine Exit-Strategie – aus dem Ukraine-Krieg und vor allem aus der sklavischen Ankettung an Kiew! Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Denn ohne einen solchen Ausweg dürfte es für viele politische Verantwortliche bald recht schwierig und verfänglich werden, ihre eigene Rolle in dieser Geschichte zu erklären. Exit daher sofort – noch könnt Ihr Euren Hals retten!
8 Kommentare
Aber wie sollen die Profiteure von “ Jerusalem in Heaven“ dann in Saus und Braus leben? Parasiten sind doch so sehr auf andere angewiesen.
@Die EU muss jetzt sofort die Notbremse ziehen!
sagt wer ?
Die EU ist NWO-Konform und bekommt ihre Anweisungen von den Oligarchen des DeepStateUSA – und de hat eigene geostrategischen Pläne. Und ob dazu eine „Notbremse“ für Russland gehört, scheint mir immer noch zweifelshaft.
Im Gegenteil scheint es mir für deren Pläne nützlich, die EU weitermachen zu lassen bis die EU-Völker revolutionieren und die EU zur Hölle jagen ! Damit wird in den Völkern der EU so richtig Feindschaft gesät.
Er hat sich selbst die Taschen bis zum Anschlag gefüllt und glaubt, sich nun alles erlauben zu können.
Dass er die dümmsten Unterstützer in der Herrschaftsriege der EU gefunden hatte, ist ihm wohl schon lange klar geworden.
Es wird unendlich schwer sein, sich von den Fesseln der ukrainischen Kleptokratie zu lösen, zu sehr steckt man in diesem mafiösen Geflecht selbst drin und hat einem verbrecherischen Regime bereits mehrere 100 Milliarden Euro in den Rachen geschmissen. Geld, das man genauso auch hätte verbrennen können. Zumindest hätte es dann keine Menschenleben gekostet. Mit anderen Worten, man hat sich westeuropäischerseits selbst zu Komplizen einer Verbrecherbande gemacht und sich daraus ohne Gesichtsverlust wieder herauszuwinden, dürfte der Quadratur eines Kreises entsprechen. Denn dazu gehört sehr viel Kraft, vor allem moralische Kraft, einen trotz vieler Warnungen einmal beschrittenen Weg als Holzweg zu erkennen, die Bevölkerung um Verzeihung zu bitten und nachhaltige Besserung zu geloben. Aber sehen Sie sich doch unsere westeuropäischen Politiker an: kein Rückgrat, Lobbyismus-gesteuert (siehe die Waffenlobbyisten Merz, Kiesewetter, Strack-Zimmermann), weder Anstand noch Moral. Kurzum, ausschließlich Personalità, die lediglich auf ihren persönlichen Eigennutz bedacht sind und nicht im Geringsten davor zurückschrecken, ihre Söhne auf dem Altar der angeblichen Bewahrung der Freiheit Europas wegen, in einem weiteren Krieg zu verheizen. Denn in der Ukraine wird genauso wenig die Freiheit Westeuropas verteidigt wie anno dazumal laut Ex-Verteidigungsminister Peter Struck (1943 – 2022) die Freiheit Deutschlands am Hindukusch. Deshalb gibt es keine andere Alternative, als sofort aus jeglicher Unterstützung der Ukraine auszusteigen. Aber geht nicht eher ein Kamel durch ein Nadelöhr als dass dies geschieht ?
Es geht um das höchste Gut eines Landes und deren Gesellschaft: es geht um die Freiheit mündiger Bürger die ich auf den Strassen Deutschlands vermisse!!!…..“ Selenykyj droht Viktor Orbán mit dem Tod und kein einziger EU-Amtskollege sagt auch nur einen Ton “ ?….Hat jemand etwas anderes von dieser kaputten, korrupten EU erwartet??? ?
….Klartext: Selenskyj, von der Leyens EU Beitrittskandidat Nr. 1 hat dem EU Mitgliedsland Ukraine + Viktor Orbán den Krieg erklärt ! .. Wow !!
Ein weiterer Krieg den Selenskyj angezettelt hat und der mit EU Steuergeldern finanziert wird, oder ??….Nicht nur Selenskyj muss gestoppt werden, sondern auch diese VDL—EU…..Ist das nicht auch ein Alarmzeichen für uns Bürger? Wenn persönliche Sanktionen, Sperrung von Konten, Arbeitsverbot, Entlassung, Diffamierung in den Medien, Hausdurchsuchungen, Prozesse, Inhaftierung…nicht mehr wirken, kommt eine Morddrohung oder ein Hammer–Mord, oder mindestens eine linke, gefährliche Körperverletzung. Zuerst schauen alle weg, und später wird daraus eine gesetzlich legitimierte Handlung. Wenn eine Demokratie wirtschaftlich am Ende ist, wird aus ihr immer eine Diktatur.D. heißt:….Der Clown ist am Ende, die Russen werden ihn abholen und vors Gericht stellen oder samt den „PANAMA– PAPERS“ vor einen BUS werfen….. Dauert nicht mehr sehr lange
EU-Politiker wissen ganz genau, dass Selenskyj sich persönlich die Taschen voll packt und Villen im Ausland kauft. Trotzdem lassen sie die Steuerzahler für die riesigen Finanzströme in die Ukraine bluten und halten den Krieg nach Kräften am Laufen. Hauptsache, es geht vereint gegen Trump, der das undankbare und schlechte Benehmen des Pimmelpräsidenten scharf kritisiert .
Das Verhalten Selenskys ist mehr als eigenartig. Die Ukraine hat Milliarden Hilfe erhalten. Wofür? Für die Beteiligung an Nordstream? Für die Korruption, die bis in die höchsten Ränge der Regierung geht? Das Verhalten Selenskys auf der Münchener Sicherheitskonferenz zeigt alles andere als Dankbarkeit. Und jetzt die unverhohlene Drohung gegen Orban. Ich kann mir dies nicht erklären. Entweder ist Selensky von allen guten Geistern verlassen oder er hat er etwa westliche Entscheidungsträger in der Hand und kann sie erpressen? Jedenfalls ist allerhöchste Zeit, sich von Selensky zu distanzieren und aus dem Abenteuer Ukraine auszusteigen.
Die wohl wichtigste Frage wurde gestellt – WER füllte die Konten von denen das Bargeld/Gold in Budapest landete?
Und WER ist der Empfänger??? Eine Möglichkeit besteht darin, dass das „Schmiergelder“ sind die die Opposition in Ungarn erhalten sollte. Eine Straftat in H. Nicht minder schwerwiegend wenn es „Schmiergelder“ für Elendsi u.a. waren. „Die EU löst keine Probleme – die EU ist das Problem“ H.M. Broder