Ukraine-Unterstützung: Die EU muss jetzt sofort die Notbremse ziehen!

Spätestens jetzt braucht ein vernünftiges EU-Europa eine Exit-Strategie – ohne sie kommt niemand mehr aus dieser Ukraine-Nummer heraus. Manchmal gibt es in der Politik Momente, in denen plötzlich mehrere Ereignisse zusammenfallen und eine Grenze überschritten wird, hinter die man politisch nicht mehr zurück kann. Genau ein solcher Moment scheint jetzt erreicht. Ein ukrainischer Präsident droht vor laufender Kamera dem Regierungschef eines EU-Mitgliedsstaates – nicht diplomatisch verklausuliert, nicht zwischen den Zeilen, sondern in einer Sprache, die eher an mafiöse Einschüchterung erinnert als an internationale Politik. Man kenne die Adresse, man könne “seine Jungs” und Soldaten schicken, sie würden „in ihrer Sprache sprechen“.

Was Wolodymyr Selenskyj hier an die Adresse Viktor Orbáns vom Stapel gelassen hat, ist keine hemdsärmelige Rhetorik mehr; das ist eine offene Drohkulisse gegen einen Nachbarn und Mitgliedsstaat der EU, die die korrupte Ukraine unbeirrt mit Waffen und vor allem Geld vollpumpt. So reden Feinde, keine eigentlich Dankbarkeit verpflichtete Verbündete!

Konvois voller Bargeld und Gold

Und während dieses politische Erdbeben noch nachhallt, taucht beinahe gleichzeitig ein zweiter Vorgang auf, der mindestens ebenso verstörend wirkt: Auf einer ungarischen Autobahn wird ein Geldtransport gestoppt, im Inneren befinden sich Millionenbeträge in Cash, Dollar, Euro, dazu mehrere Kilogramm Gold. Begleitet wird der Transport von mehreren ukrainischen Staatsbürgern, unter ihnen laut Berichten sogar ein ehemaliger Geheimdienstgeneral. Schnell kommt ans Licht, dass derartige Geld- und Werttransporte von Österreich in die Ukraine seit langem regelmäßig erfolgen. Ein Konvoi voller Bargeld und Gold, mitten in Europa. Im Jahr 2026, wo für EU-Bürger der Bargeldverkehr immer weiter eingeschränkt wird.

Jeder, der auch nur ein Mindestmaß an Realitätssinn besitzt, weiß, dass internationale Finanzströme längst digital laufen. Milliarden werden täglich elektronisch transferiert, überwacht durch Banken, Aufsichtsbehörden und internationale Kontrollsysteme. Wer bei diesen Standards und unter solchen gängigen Bedingungen Bargeld in dieser Größenordnung transportiert, der tut das nicht aus Bequemlichkeit. Denn Bargeld hat einen Zweck – und dieser Zweck ist in der Geschichte der Finanzkriminalität seit Jahrzehnten derselbe: Schmiergelder, Kickbacks, verdeckte Zahlungen. Es stellt sich die Frage, deren Antwort sich jeder denken kann: Wer hat die ukrainischen Konten in Österreich, von denen hier abgehoben und die “Beute” in die Heimat verschafft wird, so prall gefüllt?

Springt ab, solange ihr noch könnt…

Natürlich wird niemand all diese Dinge offiziell bestätigen. Natürlich wird man erklären, es handle sich um einen legalen Banktransfer. Doch der politische Schaden ist längst entstanden. Denn in dem Moment, in dem solche Geschichten sichtbar werden, verändert sich die gesamte Wahrnehmung. Ein Präsident, der einem EU-Regierungschef nach Art eines Mafiosi droht und seinen osteuropäischen EU-Nachbarn Slowakei und Ungarn die Ölversorgung über die Druschba-Pipeline verweigert. Ein Geldkonvoi voller Cash und Gold, der nur zufällig gestoppt wird, weil ein EU-Land offenbar die Geduld verliert.

Es reicht. Nun muss das ausgesprochen werden, was in Brüssel, Berlin, Paris und anderen Hauptstädten noch immer kaum jemand hören will: Diese Ukraine ist kein Partner mehr. Fraglich ist allein, wie lange man diesen Kurs wohl noch politisch durchhalten kann;

denn wer weiterhin vorbehaltlos mit einer politischen Führung zusammenarbeitet, die sich solcher Machenschaften Methoden bedient, der läuft Gefahr, sich genau mit diesen Methoden gemein zu machen. Deshalb wird eines immer klarer: EU-Europa braucht eine Exit-Strategie – aus dem Ukraine-Krieg und vor allem aus der sklavischen Ankettung an Kiew! Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Denn ohne einen solchen Ausweg dürfte es für viele politische Verantwortliche bald recht schwierig und verfänglich werden, ihre eigene Rolle in dieser Geschichte zu erklären. Exit daher sofort – noch könnt Ihr Euren Hals retten!