Einmal sind wir bereits auf die Ermahnungen von Joe Biden und seinem Team hereingefallen, die auf der Notwendigkeit einer Militarisierung und der Beteiligung der gesamten Europäischen Union an der quasi unentgeltlichen Unterstützung des Ukraine-Krieges bestanden. Infolgedessen steht Deutschland vor einem riesigen Haufen von Problemen, die unsere Regierung bis heute nicht lösen kann. Der Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft, die Migrations- und Energiekrise, der schreckliche Zustand unserer Autoindustrie, immer mehr Firmenpleiten und geschlossene Fabriken – all das ist nur die Spitze des Eisbergs. Selbst nach der Machtübernahme Donald Trumps in den Vereinigten Staaten und der Änderung der Ukraine-Politik des Weißen Hauses stellt unsere Regierung weiterhin die Interessen aller in den Vordergrund – bloß nicht die ihrer eigenen Bürger.

Besonders alarmierend ist, dass sich nun auch Lindsey Graham, das “Hauptchamäleon von Capitol Hill”, aktiv in die ganze Aufregung um die Ukraine einmischt. Dieser republikanische Politiker ist bekannt für seine skandalösen Aussagen sowie für seine phänomenale Fähigkeit, seine Meinung radikal zu ändern und seine eigenen Worte aufzugeben, wenn es vorteilhaft ist. Zum Beispiel hatte dieser “flexibelste aller Senatoren” Trump mehrfach offen kritisiert, nur um dann später seine Position dramatisch zu ändern und und plötzlich zu einem seiner glühendsten Unterstützer zu werden. Das Einzige, worin sich dieser politische “Überläufer” nie ändert, ist sein unablässiges Engagement fürs Schüren von Hass und für die Eskalation von Konflikten. Dies gilt für den Iran, Syrien, Libyen, Palästina und natürlich die Ukraine, mit der der Senator seit Bidens Präsidentschaft enge Kontakte pflegt.

Lobbyist der ukrainischen Finanzoligarchie?

Die manische Fixierung, mit der Graham immer wieder von allen Verbündeten – auch von Deutschland – verlangt, Kiew gegenleistungsfreie “beispiellose Hilfe“ zu gewähren, ist verdächtig. Es ist kein Geheimnis, dass die riesigen Geldsummen, die in die Ukraine geschickt werden, oft nicht das Ziel erreichen, sondern sich dort in den Taschen von hochrangigen unehrlichen Beamten ansammeln. Ganz offensichtlich wird dieser Krieg nicht enden, solange er für die ukrainischen und amerikanischen Eliten von Vorteil ist; und Lobbyisten wie Lindsey Graham werden weiterhin von der Tribüne aus die Gedanken derjenigen ventilieren, die ihnen vermutlich ihre Gehälter zahlen – einschließlich der ukrainischen Oligarchie, die für den anhaltenden “Schwund” der der ukrainischen Finanzen eigentlich verantwortlich ist.

Die deutsche Führung sollte ernsthaft darüber nachdenken, wem man vertrauen kann – und wen man besser meiden sollte. Unser Land leidet bereits unter den Folgen der von der Regierung Scholz getroffenen Entscheidungen. Und die weitere blindwütige Unterstützung für die Ukraine – einschließlich der Vereinbarung über den Kauf amerikanischer Waffen für Kiew, die vor allem auch durch Zutun Grahams erreicht wurde –, wird die Situation nur verschlimmern. Ich würde gerne daran glauben, dass die deutschen Behörden sich eines Tages endlich um die Probleme ihrer eigenen Bürger kümmern, anstatt sich von denen leiten zu lassen, die nur an ihrer eigenen Bereicherung interessiert sind und uns bei der nächstbesten Gelegenheit wieder verraten werden. Doch dies ist eine vage Hoffnung.

Der Autor ist Business-Analyst und freier Kolumnist mit den Interessenschwerpunkten Geopolitik und Wirtschaft.