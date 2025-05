Ukraine-Verhandlungen: Sackgasse oder Durchbruch?

Während Großbritannien, Frankreich und Deutschland sich wieder einmal in großmäuligen Ultimaten und Sanktionsdrohungen gegenüber Russland ergehen, die dort aber auf unmissverständliche Ablehnung stoßen, bemühen die USA sich immerhin weiter darum, konkreten Fakten in Sachen Friedensstiftung in der Ukraine zu schaffen. Nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sich bereit erklärte, sich in Istanbul mit Wladimir Putin zu treffen, der seine Teilnahme jedoch noch nicht zugesagt hat, erhöhte US-Präsident Donald Trump den Druck: „Ich denke, wir könnten ein gutes Ergebnis beim Treffen am Donnerstag in der Türkei zwischen Russland und der Ukraine sehen“, erklärte er am Montag und machte auch klar, er glaube, dass beide Staatschefs vor Ort sein werden.

Außerdem sagte er, sogar darüber nachgedacht zu haben, selbst hinzufliegen. Selenskyj bekräftigte umgehend: „Ich werde in der Türkei sein. Ich hoffe, dass sich die Russen diesem Treffen nicht entziehen werden. Und natürlich würden wir alle in der Ukraine es sehr schätzen, wenn Präsident Trump bei diesem Treffen in der Türkei mit uns dabei sein könnte. Das ist die richtige Idee.“

Unklare russische Absichten

Derzeit scheint es aber zumindest äußerst zweifelhaft, dass Putin sich tatsächlich persönlich nach Istanbul begeben wird, um mit Selenskyj zu sprechen. Vermutlich wird er erklären, nicht unter westlichem Druck zu verhandeln oder – wahrscheinlicher – eine Diplomatendelegation schicken. Einfach gar nichts zu tun, wird er mit Blick auf Trump nicht riskieren wollen – denn den US-Präsidenten vor aller Welt dermaßen zu brüskieren, kann er sich kaum leisten, wenn er ihn nicht ins Lager der EU-Kriegstreiber jagen will, die ohnehin nur darauf warten, dass die US-Friedensbemühungen scheitern und sie ihren Kamikaze-Kurs fortsetzen können.

Die Lage bleibt also unübersichtlich, weil die russischen Absichten unklar sind, man auch bei Selenskyj nicht weiß, wie ehrlich seine Friedensbereitschaft ist, da seine quasi-diktatorische Macht daran hängt, dass der Kriegszustand weitergeht, die Europäer von allen guten Geistern verlassen bleiben und bei Trump nicht sicher ist, wie lange und wie tief er sich in den Ukraine-Sumpf verwickeln lassen will.